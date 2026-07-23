"متورط ماديًا بشكل غير طبيعي" .. رسالة انتقاد إلى الهلال بسبب استغلال وست هام لصفقة سامرفيل!

وبالنظر إلى الوجه الآخر للعملة، فقد وجه الناقد عبد العزيز المريسل، رسالة انتقاد لإدارة الهلال، بشأن قيمة المبلغ المقدم إلى وست هام، من أجل حسم صفقة كريسنسيو سامرفيل، والذي انضم لمنتخب هولندا بديلًا للمصاب جيريمي فريمبونج.

وقال المريسل، في رسالته عبر منصة (إكس)، "وست هام متورط ماديًا بشكل غير طبيعي؛ فخسائره قبل الضرائب بلغت 104.2 مليون جنيه استرليني في موسم 2024-2025 (أكبر خسارة في تاريخه الحديث)، مقارنة بربح 57 مليون في الموسم السابق. الإيرادات انخفضت إلى حوالي 226-228 مليون جنيه، وعليه ديون نقليات غير مدفوعة، تصل إلى 196 مليون جنيه (حوالي 110 مليون مستحقة خلال عام).

وعليه قروض خارجية بـ124 مليون جنيه من حقوق النشر والتمويل الإعلامي (89 مليون مسحوبة)، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية من باركليز (40 مليون)، وإجمالي التسهيلات الائتمانية حوالي 164 مليون، وصافي الأصول سلبي (عجز حوالي 216 مليون جنيه)، ونسبة الدين مرتفعة جدًا (أكثر من 170% في بعض التقارير).

صحيح النادي ليس "مفلسًا" تمامًا بفضل ملاك أغنياء (David Sullivan وDaniel Kretinsky)، لكنه في وضع صعب، يتطلب تدابير عاجلة، مثل بيع اللاعبين أو تمويل إضافي، فالوضع أسوأ مما كان عليه قبل بضع سنوات، بسبب الإنفاق الكبير على الصفقات دون نتائج رياضية جيدة.

لذا، فبعض الحلول يجب أن تكون ببيع عقود بعض اللاعبين. إذن، فنادي محدود ويريد أن يبيع، أليس مفترضًا أن تحصل على اللاعب الذي تريده بمبلغ أقل من 65 مليون يورو + 13 مليون يورو إضافات".



