محمود خالد

بعد المملكة ارينا والأول بارك: حقيقة رحيل الهلال إلى "جامعة الإمام" .. وتأكيد نصراوي على "أيقونة" محمد بن سلمان!

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر

ملعب الهلال والنصر في المرحلة الجديدة..

عودة الهلال والنصر إلى "ملعب مشترك"؟ هكذا دار الحديث حول ما ينتظر قطبي العاصمة في مرحلة ما بعد ملعبي المملكة أرينا والأول بارك.

في نوفمبر 2020، نال نادي النصر حقوق استضافة مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود، الذي يرتبط بعقد استثمار مع شركة الوسائل، لمدة عشر سنوات، منذ عام 2017، وتم إطلاق اسم "مرسول بارك" على معقل العالمي، قبل أن يتحول إلى "الأول بارك" في إبريل 2023.

وفي سبتمبر 2023، أعلن نادي الهلال عن التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه، للفوز بحقوق استضافة ملعب "بوليفارد هول" لمباريات الزعيم، مع تحويل اسمه إلى "المملكة ارينا"، حيث بات الملعب الرسمي لاحتضان مباريات الفريق محليًا وآسيويًا.


  • من الدرة والملز إلى "القدية"

    ما بين ملعبي الملك فهد الدولي "درة الملاعب"، والأمير فيصل بن فهد بالملز، تاريخ طويل من احتضان مباريات الهلال والنصر، وتتويجات لن ينساها تاريخ الكرة السعودية.

    إذا ما نظرنا إلى ملعب الدرة، فعليه شهد التاريخ صعود الهلال والنصر على منصات التتويج بالبطولات القارية..

    * فاز الهلال بكأس الكؤوس الآسيوية 1997، بعد فوزه على ناجويا جامبوس الياباني في النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    * فاز النصر بكأس الكؤوس الآسيوية 1998، بعد فوزه على سوون سامسونج بلووينجز الكوري في النهائي، بهدف نظيف.

    * فاز النصر بكأس السوبر الآسيوي 1998، بعد تعادله السلبي على بوهانج ستيلرز الكوري في إياب النهائي، مستفيدًا من قاعدة "الهدف خارج الأرض"، بعد تعادله في الذهاب (1-1).

    * فاز الهلال بكأس آسيا للأندية (دوري أبطال آسيا الحالي) 2000، بعد فوزه على جوبيلو إيواتا الياباني (3-2) في النهائي.

    * فاز الهلال بكأس السوبر الآسيوي 2000، بعد تعادله على شيميزو الياباني (1-1) في الإياب، وكان فائزًا في الذهاب بهدفين نظيفين.

    * فاز الهلال بدوري أبطال آسيا 2021، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري في النهائي، بهدفين دون مقابل.

    وكذلك يحمل ملعب الملز، الكثير من الذكريات التي لا تنسى في مسيرة الهلال والنصر، خاصة في مواجهات الفريقين في الديربي، ما بين أول ديربي في تاريخ الدوري الممتاز، وانتهى بالتعادل (3-3)، وتتويج النصر بكأس الملك "1981" بعد فوزه على الهلال (3-1) في النهائي، وديربي الـ(4-4) في كأس الاتحاد "مرتين" في 1989 و1995.

    وما قبل الدرة والملز، حينما كان ملعب الصائغ يستضيف مباريات الهلال والنصر، ومن ثم ملعب جامعة الملك سعود، الذي كان يحتضن لقاءات الزعيم، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى العالمي.

    الحديث بات حول عودة محتملة لاستضافة مباريات النصر والهلال، على ملعب جديد، في المرحلة المُقبلة، وهو ملعب "القدية".

  • الهلال والنصر إلى "القدية"

    وذكرت مصادر لبرنامج "المنتصف"، بأن ما تم تداوله بشأن انتقال الهلال للعب في ملعب جامعة الإمام، بعد انتهاء عقده مع المملكة ارينا، غير صحيح، وأن الزعيم سيتوجه للعب إلى ملعب القدية.

    وفي هذا السياق، أكد سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، أن الفريق سيخوض مبارياته على ملعب القدية، بمجرد افتتاحه، منوهًا إلى الاستضافة المشتركة لمباريات عملاقي الرياض.

    ما هو ملعب القدية؟

    وكان مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، قد أعلن عن إطلاق الملعب الرئيس الجديد بمدينة القدية، في يناير 2024، وسيحمل اسم صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان.

    وتقرر بناء ملعب الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من الرياض، وتحديدًا على إحدى قمم جبل طويق، بارتفاع 200 متر، والذي ينتظر أن يستضيف أكثر من 7.6 مليون زائر عند الافتتاح.

    ومن المنتظر أن يمثل ملعب القدية، رؤية المملكة 2030، بتقنيات فريدة من نوعها، حيث سيسمح باستخدامه في عدة مجالات، ويمكن تحويل أرضيته في غضون ساعات، بالكامل، إلى ساحة مهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية، مثل كرة القدم والرجبي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة وبطولات الرياضات الإليكترونية والمعارض والحفلات الموسيقية الكبرى.

    ملعب الأمير محمد بن سلمان في كأس العالم

    ويعد ملعب القدية الجديد، أحد التحف المعمارية التي تستعد المملكة العربية السعودية، لإبهار العالم بها، عند استضافة مونديال 2034.

    ومن المقرر أن يتسع الملعب لأكثر من 46 ألف مقعد، ويشهد منافسات في دور المجموعات، فضلًا عن دور الـ32 وثمن النهائي، ومباراة المركز الثالث.

    وتم إدراج ملعب القدية، ضمن ملف استضافة السعودية لنهائيات كأس العالم 2034، التي ستصبح النسخة الأولى التي تشهد إقامة جميع المباريات، بمشاركة 48 منتخبًا، في دولة واحدة، حيث تم الكشف عن 15 ملعبًا متطورًا عبر خمس مدن، لاحتضان لقاءات البطولة.

