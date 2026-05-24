برسالة اعتذار .. موهبة الهلال يكشف السبب وراء ارتدائه قميص النصر!

ونشر عبد العزيز جرموش، رسالة عبر حسابه الشخصي، قائلًا "جماهير الهلال العظيمة، أعتذر عن الصورة المتداولة، وأؤكد أن مشاركتي كانت بدعوة من أحد الشخصيات الكبيرة في بطولة ودية، وكان طقم فريقي في إحدى المباريات هو طقم النصر، كما طلبت عدم التصوير، ورفضت الظهور به احترامًا لجماهير الهلال. وشكرًا لكم".

وبرز جرموش، كواحد من أبرز المواهب التي أنجبتها بطولة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، بموسم 2025-2026، من خلال سرعاته وقدرته على التحرك بين الخطوط وشغل أكثر من مركز هجومي.

وتألق عبد العزيز جرموش، بشكل لافت، في شهر ديسمبر الماضي، خاصة مع تميزه في التسديدات من خارج المرمى.

وفي لقاء بين الهلال والنصر، في إبريل الماضي، برز عبد العزيز جرموش، بعدما كاد أن يوقّع على هدف بطريقة رائعة في الشباك الصفراء، قبل أن تمر الكرة بجوار القائم.