برسالة اعتذار .. موهبة الهلال يكشف السبب وراء ارتدائه قميص النصر!

"لاعب الهلال يرتدي قميص النصر"، عنوان صنع حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، حول ظهور أحد مواهب الزعيم بقميص جاره في الرياض.
عبد العزيز جرموش، يعد أحد المواهب التي قدمت أداءً متميزًا مع الهلال، خلال منافسات دوري جوّي للنخبة، بموسم 2025-2026.
وتداول متابعون عبر منصة (إكس)، صورة لعبد العزيز الجرموش، وهو يرتدي قميص النصر، في لقطة أثارت الجدل، بشأن السر وراء تغيير القميص، وما إذا كان الأمر مرتبط باختلاف انتمائه لقلعة الزعيم.
ونشر عبد العزيز جرموش، رسالة عبر حسابه الشخصي، قائلًا "جماهير الهلال العظيمة، أعتذر عن الصورة المتداولة، وأؤكد أن مشاركتي كانت بدعوة من أحد الشخصيات الكبيرة في بطولة ودية، وكان طقم فريقي في إحدى المباريات هو طقم النصر، كما طلبت عدم التصوير، ورفضت الظهور به احترامًا لجماهير الهلال. وشكرًا لكم".
وبرز جرموش، كواحد من أبرز المواهب التي أنجبتها بطولة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، بموسم 2025-2026، من خلال سرعاته وقدرته على التحرك بين الخطوط وشغل أكثر من مركز هجومي.
وتألق عبد العزيز جرموش، بشكل لافت، في شهر ديسمبر الماضي، خاصة مع تميزه في التسديدات من خارج المرمى.
وفي لقاء بين الهلال والنصر، في إبريل الماضي، برز عبد العزيز جرموش، بعدما كاد أن يوقّع على هدف بطريقة رائعة في الشباك الصفراء، قبل أن تمر الكرة بجوار القائم.
وجاء توقيت تداول صورة عبد العزيز جرموش بقميص النصر، في الوقت الذي تحتفل فيه جماهير العالمي، بإنجاز الفريق الأول لكرة القدم، الذي أنهى صيامه أخيرًا، بعد سبع سنوات، ليتوج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وتوّج النصر بلقب دوري روشن، بعد صراع شرس مع الهلال، وصل إلى الجولة الأخيرة، حيث تمكن كريستيانو رونالدو ورفاقه من تحقيق الفوز على ضمك برباعية مقابل هدف، ورغم فوز الهلال على الفيحاء في المجمعة، بهدف نظيف، وإنهائه الموسم بلا هزيمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، واكتفى بالزعيم بالوصافة برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر، صاحب الـ86 نقطة.
ونجح النصر والهلال والأهلي في حجز مقاعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المراكز الثلاثة الأولى، فضلًا عن مشاركة الراقي كحامل اللقب الآسيوي، فيما تأهل القادسية والاتحاد إلى ملحق النخبة، بينما صعد التعاون، صاحب المركز السادس، إلى دوري أبطال آسيا 2.
وكان الهلال قد نجح في حجز مقعد "مباشر" في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري جوّي للنخبة، بعدما احتل مركز الوصافة في الترتيب العام، برصيد 40 نقطة.
وبلغ الهلال الدور نصف النهائي، بعدما أقصى الاتحاد من دور الثمانية، بنتيجة إجمالية (3-2)، فيما توقف مشوار "شباب" الزعيم في المربع الذهبي، على يد الحزم الذي تعادل معه ذهابًا (2-2) وتفوق عليه إيابًا (2-0).
واستطاع فريق الحزم أن يصنع المفاجأة، ويتوج بلقب دوري جوي للنخبة، فبعدما تأهل إلى المرحلة الإقصائية بمقعد غير مباشر، باحتلاله المركز التاسع في جدول الترتيب، تمكن من الزحف بقوة نحو المباراة النهائية، متغلبًا على الأخدود في ملحق ربع النهائي، وأزاح الاتفاق من دور الثمانية، ثم أقصى الهلال من نصف النهائي.
وعلى ملعب تمويل الأولى بالإحساء، تمكن الحزم من تحقيق اللقب، بفوزه على الفتح، بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق حسان إدريس (هدفين) وعبد الرزاق عواجي.