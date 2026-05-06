"ننافسكم في أسوأ نسخة لنا": جملة جمعت بين الحقيقة والكذب.. رددها الهلال للتقليل من موسم النصر!

أيام قليلة للغاية تفصلنا عن أهم لقاء في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

هذا الديربي الذي يُقام على أرضية ميدان "الأول بارك"، في الثاني عشر من شهر مايو الجاري، سيكون حاسمًا بشكلٍ كبير للغاية؛ من أجل تحديد "هوية" بطل دوري روشن السعودي، بعد اشتعال الصراع بين النصر والهلال مؤخرًا.

نعم.. النصر "يتصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 79 نقطة من 31 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الزعيم الهلالي، صاحب "الوصافة".

وقبل ديربي الرياض الناري.. بدأ الهلاليون يرددون جملة مثيرة للجدل، وهي "ننافس النصر في أسوأ نسخة لنا"؛ وذلك في إشارة إلى إمكانية انتزاع لقب الدوري من الغريم التاريخي، رغم الأداء غير المقنع للفريق الأزرق.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف جمعت هذه الجملة المثيرة التي يرددها الهلاليون، بين الحقيقة والكذب..