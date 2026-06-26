مزاعم مساعدة الهلال تتجدد: النصر محاصر بـ"غضب نسبة المشاهدة وثورة الوليد بن طلال".. والوعود المقدمة إلى كريستيانو رونالدو تثير التساؤلات!

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبِل على أزمة جديدة؛ بسبب "البيان" الذي أصدرته الرابطة السعودية المحترفة، خلال الساعات القليلة الماضية.

نعم.. الرابطة المحترفة أعلنت نسب "دعم" أندية دوري روشن السعودي المختلفة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بناءً على مجموعة من المعايير، سواء الرياضية أو التجارية والجماهيرية.

وما أعلنته الرابطة في بيانها، فتح المجال أمام عشاق نادي النصر مجددًا، للزعم بحصول الغريم التاريخي الهلال على "مساعدات خاصة"؛ مع تساؤلات بشأن الوعود التي قُدِمت للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عندما أعلن "تمرده" بسبب الميركاتو الشتوي الماضي.

هذا "التمرد" جاء بسبب مزاعم رونالدو وقتها؛ بحصول الهلال على دعم خاص من الرابطة المحترفة ولجنة الاستقطابات السعودية، لدعم صفوفه عكس فريقه النصر.

وتعاقد الهلال مع عديد الصفقات "المحلية والعالمية" بالفعل، خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ في وقتٍ كان يُعاني فيه النصر، من أزمة مالية كبيرة.

وعاد "الدون" للمشاركة في المباريات مجددًا، بعد حصوله على وعود عديدة من المسؤولين، بدعم قلعة العالمي بقوة - حسب التقارير الصحفية -؛ إلا أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات مثيرة، أغضبت كل عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز التطورات التي أغضبت النصراويين في ملف "الدعم"، مع توجيه الأنظار إلى كريستيانو رونالدو الذي قد يشعل أزمة جديدة بسبب ذلك..