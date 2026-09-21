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أحمد فرهود

الهلال في عالم آخر: فرصة ذهبية للنصر والأهلي و"ضربة للاتحاد قبل الكلاسيكو ولكن!".. التوقف الدولي بين الربح والخسارة

فقرات ومقالات
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
سيموني إنزاجي
أنجي بوستيكوجلو
يانز ويسينغ
مارينو بوسيتش

فترة توقف طويلة.. فكيف ستستغلها الأندية السعودية؟!

في كل فترة توقف دولي؛ نجد أنفسنا أمام سؤال واحد دائمًا بخصوص الأندية العالمية المختلفة، وهو: "من المستفيد.. ومن المتضرر الأكبر؟!".

نعم.. فترات التوقف الدولي؛ تأتي في أوقاتٍ تحتاجها بعض الأندية التي تُعاني من سوء نتائج، بينما تُعطِل سير فرق أخرى مُتألقة.

وقد تكون فترة التوقف الدولي الحالي، هي الأكثر تأثيرًا "إيجابيًا أو سلبيًا" على الأندية المختلفة؛ لأنها تصل إلى 3 أسابيع كاملة، وليس 14 يومًا فقط كالمعتاد.

وإذا ركزنا على أندية المملكة العربية السعودية، دون غيرها في مختلف أنحاء العالم؛ قد نجد أن معظمها ستكون سعيدة بهذا التوقف، لأنه لا يوجد فريق ما فارق عن غيره كثيرًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ الأندية المستفيدة والأخرى المتضررة من فترة التوقف الدولي، من بين الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"..

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    الأهلي.. فترة إعداد جديدة مع مارينو بوسيتش

    لا يوجد نادٍ في المملكة العربية السعودية، قد يستفيد من فترة التوقف الدولي الحالي، أكثر من عملاق جدة النادي الأهلي.

    استفادة الأهلي من فترة التوقف الدولي؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حسم مستقبل المدير الفني "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: فرصة بوسيتش من أجل إعداد الفريق الأهلاوي جيدًا، إذا استمر في منصبه بالطبع.

    * ثالثًا: استعادة الكثير من اللاعبين لعافيتهم البدنية، بعد المتاعب العديدة مؤخرًا.

    والحقيقة أن بوسيتش تولى تدريب الأهلي بشكلٍ مفاجئ، وقبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 مباشرة؛ وذلك في أعقاب رحيل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله غير المتوقع، وانتقاله إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    أي أن المدير الفني الهولندي وجد نفسه يقود الأهلي، في المباريات الرسمية فورًا؛ دون إعداد الفريق، أو تعود لاعبيه على أسلوبه الخططي والتكتيكي.

    وبما أن الأهلي كان يخوض مباراة، كل يومين أو ثلاثة تقريبًا؛ فمن المستحيل على مارينو بوسيتش، أن يقوم بإيصال أفكاره جيدًا إلى اللاعبين.

    لذا.. فإن فترة توقف الـ3 أسابيع؛ ستكون بمثابة الإعداد الجديد للفريق الأهلاوي تحت قيادة بوسيتش، إذ لم تتم إقالته - كما ذكرنا -.

    وهُنا نحن لا ندافع عن بوسيتش، وإنما نطرح فرضية معينة؛ لأنه من الممكن أن يسرع الأهلي من إقالة هذا المدرب ويتعاقد مع بديله خلال فترة التوقف الدولي، وإن كان الأمر لن يكون بهذه السهولة بالطبع.

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    النصر.. فرصة من أجل تصحيح الأخطاء الكارثية

    عملاق الرياض النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ قوي للغاية؛ ولكنه بدأ يتراجع بشكلٍ مخيف في الفترة الأخيرة، سواء محليًا أو قاريًا.

    آخر مظاهر هذا التراجع المخيف؛ كان الخسارة (0-4) ضد نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا 2026-2027.

    وسبب تراجع الفريق النصراوي مؤخرًا، تحت قيادة مديره الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، يعود إلى الآتي:

    * أولًا: إصابة بعض الأسماء المؤثرة.

    * ثانيًا: أخطاء دفاعية "جماعية وفردية" متكررة.

    * ثالثًا: التراجُع البدني الكبير لكثير من الأسماء المهمة.

    وبالتالي.. فإن فترة التوقف الدولي لمدة 3 أسابيع؛ قد تكون فرصة لبوستيكوجلو من أجل تصحيح الأخطاء "الجماعية والفردية"، والبحث عن حلول فنية وتكتيكية أخرى تتناسب مع الفريق.

    أيضًا؛ ستكون فترة التوقف فرصة للنجوم غير الدوليين في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، لاستعادة عافيتهم البدنية والصحية من جديد.

    وفي المقابل.. ربما أكثر ما يقلق الفريق النصراوي، خلال فترة التوقف الدولي؛ هو أن عددًا كبيرًا من لاعبيه انضموا إلى منتخباتهم، وهو ما سيزيد الأعباء البدنية عليهم أساسًا.

  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد.. أكبر المتضررين من فترة التوقف ولكن!

    رغم أن عملاق جدة الاتحاد لا يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ إلا أنه كان يسير بشكلٍ جيد للغاية قبل فترة التوقف الدولي، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم تلقي أي خسارة؛ سواء محليًا أو قاريًا.

    * ثانيًا: تقديم مستوى فني جيد؛ في معظم المباريات وليس جميعها بالطبع.

    * ثالثًا: أكثر فريق ينفذ عملية الضغط؛ تحت القيادة الفنية للألماني الشاب ينز فيسينج.

    وبالتالي؛ كانت الاستمرارية هي ما ستجعل الفريق الاتحادي الحالي يتطور، وليس التوقف الذي سيستمر لمدة 3 أسابيع.

    وجاء التوقف الدولي، قبل كلاسيكو السعودية الكبير ضد عملاق الرياض الهلال، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري؛ حيث كان العميد الاتحادي يمتلك حظوظًا كبيرة للغاية من أجل الفوز، بناءً على ما قدّمه في الموسم الحالي.

    لكن هُناك أمر إيجابي أيضًا، للفريق الاتحادي الذي يحتل "وصافة" دوري روشن السعودي حاليًا؛ وهو أن التوقف الدولي جاء في وقتٍ اشتكى فيه فيسينج، من الإرهاق الشديد.

    فيسينج بعد تعادل الاتحاد (1-1) مع نادي الشمال القطري، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا 2026-2027؛ اشتكى من خوض لاعبيه مباراة كل يومين أو ثلاثة، خاصة مع أسلوب لعبه الذي يعتمد على الضغط.

    ومن هُنا؛ قد يستعيد النجوم غير الدوليين في صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، كامل عافيتهم البدنية خلال فترة التوقف.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    الهلال.. نادٍ يغرد في عالمه الخاص بعيدًا عن التوقف

    أخيرًا.. لقد أوصلنا عملاق الرياض الهلال، لمرحلة لا نستطيع فيها أن نحكم؛ "هل سيستفيد الفريق من فترة التوقف الدولي.. أم لا؟!".

    بمعنى.. المدير الفني الذي يشرف على الهلال، هو الإيطالي سيموني إنزاجي؛ والذي يتواجد في منصبه أساسًا، منذ صيف عام 2025.

    أي أن فترة التوقف الدولي الحالي، لا يحتاجها الزعيم الهلالي مثلًا؛ لكي يتعرف مدربه على الفريق ولاعبيه، أو حتى أجواء البلاد.

    كما أن الفريق الهلالي قبل التوقف، كان مُتذبذب الأداء الفني والبدني؛ فأحيانًا نجده في القمة يبدع، وفي أوقاتٍ أخرى يُعاني بشدة.

    والأزمة أن هذا هو حال الهلال، منذ تولى إنزاجي القيادة الفنية؛ وبالتالي.. ليس التوقف الحالي هو الحل المثالي، لمشاكل الفريق الأول.

    ورغم كل ذلك؛ لا يُمكن التغافل عن بعض "الإيجابيات والسلبيات" لفريق الهلال الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * أولًا: الإيجابيات

    - تجهيز الصفقات التي انضمت للفريق متأخرة، بشكلٍ أفضل.

    - استعادة النجوم المصابين لعافيتهم، مع معالجة بعض الأخطاء الفنية والتكتيكية.

    * ثانيًا: السلبيات

    - الهلال رغم كل شيء هو "متصدر" الدوري، وبالتالي فإن التوقف الدولي قد يؤثر بالسلب عليه.

    - الكثير من نجوم الهلال الدوليين انضموا إلى منتخباتهم، ولا نعرف حالتهم الفنية والبدنية بعد العودة.

    ولذا.. فإن الهلال بصفةٍ عامة؛ سيكون هو الفريق الذي يجمع بين "التأثُر الإيجابي والسلبي"؛ بسبب فترة التوقف الدولي الحالي.