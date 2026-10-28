بين التخطيط السيئ والظروف الاضطرارية.. عفوًا لأندية النخبة الآسيوية "معاناة عمالقة السعودية أظهرتكم أكثر قوة"

"هيا بنا لنسيطر على آسيا وننافس عالميًا!".. هكذا كان شعار كل سعودي بعد الثورة الرياضية في البلاد، والتي بدأت عام 2023.

والحديث هنا تحديدًا كان عن الأندية السعودية الأربعة "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"؛ والتي جلبت عددًا من أبرز نجوم الساحرة المستديرة، لتجعل تطلعات جماهيرها تصل عنان السماء.

وبالفعل.. نجح الأهلي في السيطرة على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسمين الماضيين؛ رغم فشل باقي أندية السعودية، في الأدوار الإقصائية تحديدًا.

أيضًا.. حقق الهلال نتائج مبهرة في كأس العالم للأندية 2025 بـ"النظام الجديد"؛ مثل التعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد والفوز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل توديع البطولة من ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.

لكن في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بدأنا نشعر بتراجع كبير للأندية السعودية "قاريًا ودوليًا"؛ وهو ما ظهرت ملامحه بالفعل في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

ملامح تراجع الأندية السعودية في مرحلة الدوري للنسخة الآسيوية الحالية، جعلتنا نطرح على أنفسنا تساؤلات مهمة؛ وهو ما سنحاول استعراضه وتحليله، خلال السطور القادمة من تقريرنا..