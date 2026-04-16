"لم أصدق ما فعله الهلال في معسكر المنتخب السعودي" .. عبدالله الزوري يفجرها: ما حدث بمونديال روسيا حرام وأربعة لاعبين سابقين السبب

صاحب الـ38 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي النهضة، قبل الانتقال للهلال في عام 2007، ليستمر معه حتى 2018.

وخاض الزوري مع الزعيم 309 مباريات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 25 آخرين، فيما توج بـ15 بطولة متنوعة، ما بين 5 دوري سعودي، 7 كأس ولي العهد، 2 كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب وحيد من كأس السوبر.

وبعد انتهاء تجربته مع الهلال في عام 2018، انتقل الزوري بين أندية الوحدة، الشباب، أبها، وأخيرًا القادسية، قبل الاعتزال عام 2024.