فجر عبدالله الزوري؛ لاعب الهلال والشباب والمنتخب السعودي السابق، عدة مفاجآت بشأن المنتخب السعودي، مؤكدًا أنه تعرض للظلم في كأس العالم روسيا 2018.
"لم أصدق ما فعله الهلال في معسكر المنتخب السعودي" .. عبدالله الزوري يفجرها: ما حدث بمونديال روسيا حرام وأربعة لاعبين سابقين السبب
مسيرة الزوري في الملاعب
صاحب الـ38 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي النهضة، قبل الانتقال للهلال في عام 2007، ليستمر معه حتى 2018.
وخاض الزوري مع الزعيم 309 مباريات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 25 آخرين، فيما توج بـ15 بطولة متنوعة، ما بين 5 دوري سعودي، 7 كأس ولي العهد، 2 كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب وحيد من كأس السوبر.
وبعد انتهاء تجربته مع الهلال في عام 2018، انتقل الزوري بين أندية الوحدة، الشباب، أبها، وأخيرًا القادسية، قبل الاعتزال عام 2024.
"لم أصدق ما فعله الهلال في معسكر المنتخب"
خلال ظهوره في بودكاست "مع مسفر"، كشف الزوري كواليس انتقاله للهلال، موضحًا أن المفاوضات بدأت خلال إحدى معسكرات المنتخب السعودي.
وأشار الظهير الأيسر السابق إلى أنه تلقى اتصالًا من والده أثناء ذاك المعسكر، أخطره خلاله أن أحد إداريي الهلال سيأتي لإخراجه ومن ثم الذهاب لاختبارات النادي، مضيفًا: "لم أصدق وقتها حديث والدي، فكيف لإداري أن يخرجني من معسكر المنتخب؟، لكن حدث بالفعل".
وتابع: "تمرنت خمسة دقائق فقط، ووقتها لم أُعجب المدرب، رغم أنني لم ألمس الكرة سوى مرة وحيدة، ولهذا السبب غضب والدي".
الزوري واصل: "بعدها بفترة أعادني الأمير فهد بن سلمان للاختبارات مرة أخرى، ووقتها تقابلت مع المدرب أوتون فالنتيم فيليو، ونصحني بأن أغير مركزي من المحور إلى الظهير الأيسر، إذا كنت أريد اللعب مع الفريق الأول للهلال، وقد فعلت بالفعل.
"بعد أشهر من عدم توقيع عقد مع الهلال، شاركت في مناورة بين الفريق الأول في النادي وفريق الشباب، ووقتها شاهدني المدرب جوزيه بيسيرو وأُعجب بأدائي، ومن هنا وقعت أول عقد مع الهلال".
كواليس استبعاده من مونديال روسيا
عبدالله الزوري كان أحد نجوم المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 مع المدرب بيرت فان مارفيك، لكن مع رحيل الأخير وتولي خوان أنطونيو بيتزي القيادة الفنية للأخضر، تم استبعاده من القائمة النهائية المشاركة في الحدث العالمي.
عن كواليس ما حدث في تلك الأثناء، أوضح الزوري لبودكاست "مع مسفر": "لم أكن الوحيد الذي لم يشارك في كأس العالم 2018 من المجموعة الرائعة التي كانت مع المدرب مارفيك، ولا نعرف سبب ذلك، ربما تغير إدارة المنتخب السبب".
واستطرد: "وصلتني معلومة، لا أعلم مدى صحتها، تقول إن أربعة لاعبين قدامى وإعلامي هم من وضعوا تشكيل المنتخب في مونديال روسيا، المدرب بيتزي مجرد صورة، لم أكن مستوعبًا ما يحدث، لكن لو صدقت المعلومة فحرام عليهم، لقد خربوا إنجازًا لي بعد تعبي في التصفيات لمدة عامين كي أشارك في المونديال، وفجأة استبعد بنظام (حبني وأحبك)، والدليل أن هناك من شاركوا في المونديال ولم يشاركوا في التصفيات، مثلما حدث تمامًا في نسخة 2006".
واختتم: "حسن معاذ شارك في كل التصفيات وكذلك ناصر الشمراني كان هدافًا في 2018، وكلاهما لم يشارك في مونديال روسيا، ناهيك عن نواف العابد".
"جمهور الهلال صعب"
تحدث كذلك الزوري عن غضب جمهور الهلال من مستواه في الفترة الأخيرة له في النادي، مؤكدًا أنه كانت يتعرض للهجوم حتى وهو خارج قائمة الـ18 للمباريات.
صاحب الـ38 عامًا وصف الموج الأزرق بـ"الصعب للغاية"، تحديدًا المتعصبين منه، لافتًا إلى أنه كان قريبًا من الانتقال للاتحاد في فترة من الفترات هربًا من هذا الجمهور.
واختتم: "في إحدى المرات، قابلني مشجع قال لي (كنت سيئًا المباراة الأخيرة)، وعندما أخطرته أنني كنت مصابًا ولم أشارك، رد (أخي هو من قال لي أنك سيئ)، كنت حتى أتعرض للهجوم في المنتخب، ولا أعلم سبب لكل ذلك حتى يومنا هذا!".