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أحمد فرهود

الهلال الفائز الوحيد: شكرًا المغرب ولكن.. فرنسا جعلتنا نشتاق إلى "نسخة الركراكي" ومحمد وهبي في قفص الاتهام!

فقرات ومقالات
المغرب
فرنسا
وليد الركراكي
محمد وهبي
ديدييه ديشامب
ياسين بونو
كيليان مبابي
الهلال
كأس العالم

حلم المغرب يتبخر على أعتاب الديوك الفرنسية مجددًا..

ما فعله المغرب على مدار نسختين متتاليتين من بطولة كأس العالم، يستحق أن يُخلد في كتب التاريخ بحق؛ نعم.. الحزن أمر لا مفر منه، لكن يجب المواصلة في البناء والعمل.

وبعد حصوله على "المركز الرابع" في بطولة كأس العالم 2022؛ ها هو منتخب المغرب يودع من دور ربع النهائي في النسخة الحالية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وودع المغرب بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الخسارة (0-2) ضد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن طريق كل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

وقبل الخسارة من فرنسا؛ قدّم المغرب ملحمة مونديالية جديدة، تعادل فيها مع البرازيل مع الفوز ضد "اسكتلندا، هايتي، هولندا وكندا".

ومن ناحيته.. منتخب فرنسا يواصل الحلم - حتى الآن -؛ حيث حجز بطاقة التأهُل إلى نصف نهائي المونديال، في انتظار الفائز من مواجهة منتخبي إسبانيا وبلجيكا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد هزيمة المغرب ضد فرنسا..

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب المغرب يفشل في الانتقام من فرنسا

    فشل منتخب المغرب الأول لكرة القدم في "الانتقام" من فرنسا؛ وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    نعم.. المغرب دخل هذه القمة؛ بنية "الانتقام" من خسارته (0-2) ضد فرنسا بالذات، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

    وكان وليد الركراكي هو من يقود "أسود الأطلس"، في النسخة المونديالية السابقة؛ بينما تواجد المدير الفني محمد وهبي، على "الدكة" ببطولة كأس العالم 2026.

    إلا أن وهبي فشل ضد فرنسا، مثلما حدث مع الركراكي؛ لينهزم بنفس النتيجة في النهاية، ويودع من ربع النهائي رسميًا.

    * مواجهات المغرب وفرنسا عبر التاريخ:

    - مباريات: 7.

    - فوز فرنسا: 5.

    - فوز المغرب: 1.

    - التعادل: 1.

    - أهداف فرنسا: 16.

    - أهداف المغرب: 6.

    وجاء فوز المغرب الوحيد على فرنسا عام 1998؛ وذلك في مباراة ودية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، قبل الانتصار بـ"ركلات الجزاء".

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  • FBL-WC-2022-MATCH62-FRA-MARAFP

    فرنسا جعلتنا نشتاق إلى "مغرب الركراكي"!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى أن فوز منتخب فرنسا على المغرب في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، كان أمرًا متوقعًا.

    ورغم أن التوقعات كانت تُشير إلى فوز فرنسا؛ إلا أن الجميع انتظر أداءً قويًا من المغرب، وصمودًا هجوميًا ودفاعيًا كبيرًا.

    لكن.. ما شاهدناه من المنتخب المغربي، طوال 90 دقيقة ضد فرنسا، كان مغايّرًا تمامًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عقم هجومي غريب؛ فلم نُشاهد سوى فرصة مغربية وحيدة تقريبًا.

    * ثانيًا: فراغات كبيرة بين خطي الوسط والدفاع المغربي؛ نجح الفرنسيون في استغلالها بنجاح.

    * ثالثًا: غياب جميع نجوم المغرب الكبار عن مستواهم؛ حيث لم يتألق أي لاعب سوى الحارس ياسين بونو.

    وبدون الانتقاص من الإنجاز الذي حققه المغرب، في بطولة كأس العالم 2026؛ إلا أن المدير الفني محمد وهبي، يتحمل مسؤولية الخسارة من فرنسا.

    نعم.. وهبي دخل مواجهة فرنسا بـ"تحفظ مبالغ فيه"؛ حيث اعتمد على الدفاع فقط، وحتى بدون ملامح واضحة للتحولات الهجومية.

    هذا منح الفرنسيين سيطرة كاملة على الكرة؛ مع شن مجموعة من الهجمات، أسفرت اثنين منها عن أهداف.

    والحقيقة أننا شاهدنا نسخة مغربية أفضل بكثير، في مواجهة فرنسا بنصف نهائي كأس العالم 2022؛ وذلك تحت القيادة الفنية للمدرب وليد الركراكي، وقتها.

    "مغرب الركراكي" كان لديه القدرة على مهاجمة فرنسا، وتشكيل خطورة ضده؛ عكس الغياب التام الذي ظهر عليه أسود الأطلس مع وهبي، في ربع نهائي النسخة الحالية.

    أي أن وهبي لم ينجح حتى في استغلال حافز "الانتقام"؛ من أجل إظهار أفضل نسخة مغربية ضد فرنسا، في بطولة كأس العالم 2026.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إلى الهلال.. أفضل نسخة من ياسين بونو عادت!

    بما أننا ذكرنا اسم ياسين بونو في السطور الماضية؛ فيجب الإشارة إلى أن حارس مرمى عملاق الرياض الهلال، دخل "تاريخ" منتخب المغرب الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم.

    بونو تصدى لـ"ركلة جزائية" من النجم الفرنسي كيليان مبابي؛ وذلك في الدقيقة 28 من عمر قمة ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وبذلك.. أصبح بونو أول حارس مغربي في التاريخ، يتصدى لـ"ركلة جزائية" في بطولة كأس العالم، خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

    ليس هذا فقط؛ بل أن حارس الزعيم الهلالي كان سببًا لـ"رقم سلبي" في تاريخ مبابي، حيث تعد هذه "الركلة الجزائية الأولى" التي يضيّعها اللاعب في كأس العالم.

    وبعيدًا عن هذه الركلة أساسًا؛ فقد أبدع ياسين بونو خلال قمة ربع نهائي كأس العالم، وأنقذ المغرب من هزيمة كبيرة أمام الفرنسيين.

    وربما يكون استعادة بونو "أفضل مستوياته"؛ هو الخبر الأجمل للهلال قبل بداية الموسم الجديد 2026-2027، بعد تذبذب مستواه في العام الرياضي الماضي.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب فرنسا.. فريق مرعب في المونديال ولكن!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم؛ الذي حجز بطاقة التأهُل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي.

    والحقيقة أن ما يحققه المدير الفني المخضرم ديدييه ديشان مع منتخب فرنسا، في بطولة كأس العالم؛ هو شيئ كبير للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * نسخة 2018: البطل.

    * نسخة 2022: المركز الثاني.

    * نسخة 2026: نصف النهائي - حتى الآن -.

    وتعتبر نسخة 2014 هي "الأسوأ" لديشان مع فرنسا؛ حيث ودع من ربع النهائي بعد الخسارة بهدف نظيف ضد منتخب ألمانيا، الذي توج باللقب وقتها.

    ويمتلك المنتخب الفرنسي "فريقًا مرعبًا"، في نسخة كأس العالم 2026؛ إلا أن هذا لا يعني أنه لا يُعاني من نقاط ضعف، كما يعتقد البعض.

    نقاط الضعف هذه ربما لا تكون واضحة، بسبب نوعية المنتخبات التي تقابل معها الفرنسيين في الإقصائيات؛ وخاصة السويد في دور الـ32، وباراجواي في ثمن النهائي.

    حتى المغرب كان في أسوأ حالاته - كما ذكرنا -، في دور ربع النهائي؛ ولكننا لاحظنا عندما بدأ يتقدم أسود الأطلس للأمام، أنه كان من الممكن أن يُشكل خطورة.

    بمعنى.. المغرب سهل المباراة على فرنسا، حيث أنه لو تشجع منذ البداية؛ كان سيستطيع أن يُشكل خطورة على مرمى "الديوك"، خاصة من خلف الظهيرين وبعض الفراغات في العمق.

    ولذا فإن منتخب فرنسا "مرعبًا" بالفعل؛ ولكنه ليس غير قابل للهزيمة في بطولة كأس العالم 2026، كما قال الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    وربما يكون يامال هو الذي يملك "شفرة الفرنسيين"؛ إذا قاد منتخب إسبانيا لتجاوز بلجيكا في ربع النهائي، ثم مقابلة فرنسا في المربع الذهبي.