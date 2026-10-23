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Hilal Qadsiah (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

لا تترك يوفنتوس يطارد إنزاجي يا الهلال .. سالم حسم التاريخ ضد القادسية وكينيونيس تعلم الدرس رغم السقوط!

فقرات ومقالات
القادسية
الهلال
دوري روشن السعودي
سالم الدوسري
خوليان كينيونيس
مصعب الجوير
ياسر الشهراني
سيموني إنزاجي

الهلال يحسم معركة القادسية ويعود للصدارة..

قمة كروية "مُرهقة" زادت من حدة إشعال الدوري، أعادت الهلال إلى الصدارة، بعد فوز ثمين في ميدان القادسية بنتيجة (3-2)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

في قمة الجولة الحادية عشرة، تقدم جابرييل مارتينيلي للهلال في الدقيقة 21، وتعادل خوليان كينيونيس للقادسية بالدقيقة 31، ثم أضاف روبن نيفيش وسيرجي سافيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و84، قبل أن يقلص ماتيو ريتيجي الفارق في الدقيقة 87.

ومنذ عودة القادسية إلى دوري المحترفين، وكان ملعبه دومًا بمثابة العثرة التي تعطل طريق الهلال، بهزيمة وتعادل في آخر موسمين، إلا أن الهلال نجح أخيرًا في تحقيق الانتصار في ميدان بني قادس، لأول مرة منذ ديسمبر 2020، في مباراة شهدت إصابتين، ما بين ناهيتان نانديز وجابرييل مارتينيلي.

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وفيما يلي، يرصد موقع "GOAL" أبرز النقاط حول مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي..

  • ما بين سعود وكانسيلو .. لاعب الهلال "سدّ الثغرة"

    قد تسألني عزيزي القارئ، ما علاقة سعود عبد الحميد وجواو كانسيلو بتلك المباراة؟، سأجيب عليك بأنهما مجرد "نموذجين" للثغرة التي كنّا قد تناولناها خلال الفترة الماضية، وماذا لو كان أيهما لا يزال يرتدي قميص الهلال في لقاء اليوم؟

    الظهير الهجومي شعار كانسيلو، وسعود كثيرًا ما تتأثر جبهته مع لانس، عن انطلاقاته الهجومية، فماذا كان سيكون الحال في وجود القادسية، الذي يعد مصدر قوته، في انطلاقات بونسو باه على الطرف الأيسر؟

    الإجابة جاءت من عند محمد محزري، ظهير الهلال الأيمن، الذي حمل الراية من كانسيلو بعد عودته إلى برشلونة، والذي يعد أحد نقاط اليوم الإيجابية، حيث أغلق جبهة باه بشكل كبير، ومنعه من التوغل، ليغلق بابًا كبيرًا أمام بني قادس، ويجبرهم على الهجوم من العمق.

    بشكل عام، إذا ما قلنا إن جبهة الهلال اليمنى، كانت قوية بتواجد جابرييل مارتينيلي، وخلفه سيرجي سافيتش في الوسط، فإن محزري صنع المطلوب، بإغلاق النوافذ أمام بونسو باه، ويسدّ ثغرة ربما ما كانت نماذج مثل سعود أو كانسيلو، لتفيد الهلال إذا ما اعتمدوا على مهامهم الهجومية أكثر من الدفاع.

  • الجوير يستحق "ثورة" رئيس التعاون .. ومرشح البالون يتعلم الدرس!

    بقطع النظر عن نفيه لتلك الواقعة، فإن مباراة الهلال أجابت: لماذا ثار رئيس التعاون، بدر الغنام، على حكام مباراة القادسية، مدعيًا أنهم رفضوا إنذار مصعب الجوير حتى لا يتم إيقافه أمام الهلال؟

    كما ذكرت سلفًا، فإنه في ظل إغلاق المنافذ على باه، كان لزامًا أن تتمثل خطورة القادسية من العمق أكثر، خاصة مع اعتماد بريندان رودجرز على 5 لاعبين، للسيطرة على وسط الميدان، وهنا كانت تكمن نقطة قوة مصعب الجوير، الذي يواصل إثبات صحة نظره، حينما قرر الرحيل عن الهلال بسبب قلة المشاركة.

    رغم ميله إلى منطقة اليسار، إلا الجوير في ميدان الهلال، كان منتشرًا بشكل رائع في الأطراف والعمق، ومع عودة خوليان كينيونيس لدعم ريتيجي في الهجوم، كان لزامًا على رودجرز ألا "يجرّب" أمام الزعيم، وأن يعيد الجوير لمهمة صانع الفرص، وليس من ينهي، كما حدث في مباراة أبها.

    وبتمريرة بينية من رائحة الزمن الجميل، كرر الجوير لقطة الفيصلي أمام الهلال، عندما مرّر الكرة إلى رأسية كينيونيس ليضعها في الشباك.

    وهنا، لنتحدث أيضًا، عن خوليان كينيونيس، الذي يتبقى له 72 ساعة لمعرفة ترتيبه في سباق الكرة الذهبية، فيبدو أن بدأ يعي الدرس جيدًا، حيث كان محل انتقادات كبيرة بسبب كثرة سقوطه داخل منطقة الجزاء، إلا أنه أمام الهلال، قدم درسًا في كيفية التحرك بين الخطوط، والتراجع والتقدم، فكان أكثر نشاطًا من ريتيجي، ثم نجح في الهروب من كوليبالي وتمبكتي، ليضع رأسية دون أي شكوك حول سقوطه في مصيدة التسلل.

  • الشهراني والدوسري .. وسباق "غريب" على طريقة حمد الله

    في الوقت الذي ننتظر فيه تغييرًا في سباق الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، الذي يتعامل فيه عبد الرزاق حمد الله، بمنتهى البطء، من أجل معادلة الرقم التاريخي لعمر السومة، فإن هناك سباقًا آخر لا يقلّ غرابة عنه، وكان لقاء القادسية والهلال، مسرحًا كبيرًا له.

    هذا السباق هو "الأكثر تحقيقًا للانتصارات" في تاريخ دوري المحترفين، وسالم الدوسري، قائد الهلال، بدقيقة واحدة أمام الحزم، فكّ الشراكة مع ياسر الشهراني، وصار الأكثر فوزًا في التاريخ بـ214 مباراة.

    ومع بقاء الدوسري على مقاعد البدلاء، ومشاركة ياسر الشهراني "اضطراريًا" مع إصابة ناهيتان نانديز، فإنه كان يأمل في معادلة رقم قائد الهلال، ولكن بدخول سالم الدوسري بديلًا في الدقيقة 88، فإنه كسب الرهان أمام الشهراني ورفع رصيده إلى 215 انتصار.

    وعن مشاركة الشهراني، فربما كان مثال لما تحدثت عنه في الفقرة الأولى، حيث الظهير الذي يتواجد في منطقة الهلال لصنع الزيادة العددية، ولكنه يعادل من بطء التراجع عند أي هجمة مرتدة، تجعله غير قادر على مجاراة السرعات، لتصبح جبهته مستباحة للعرضيات، كما حدث من أولي واتكينز وسلطان مندش، في الهدفين الأول والثالث.

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  • إذن يا الهلال .. هل تترك يوفنتوس يطارد إنزاجي؟

    قبل أيام، كان الحديث حول وضع سيموني إنزاجي، كأحد الخيارات على طاولة يوفنتوس، من أجل التعاقد معه بدءًا من الموسم الجديد.

    وقبل أن يتكرر الحديث عن انتقاد إنزاجي بسبب الاسلوب الدفاعي، وندخل حول جدل بقائه أو إقالته قبل انتهاء عقده، فإنه بالإمكان النظر بشكل حيادي إلى طريقة الهلال، أمام كتيبة قدساوية شعارها الضغط العالي في منطقة الخصم، والوصول بكل الطرق إلى المرمى.

    أن نتحدث عن فريق يعاني من إرهاق السفر البري، ومن ثمّ يجد الطريقة المناسبة لإيقاف خطورة القادسية، فبينما بنو قادس يشنّون الخطر من العمق، تجد ناصر الدوسري يتراجع لغلق الدفاع مع روبن نيفيش، ثم يعتمد على إرسال التمريرات الطويلة، مع استغلال انطلاقات الأطراف.

    نقطة أخرى، الهلال نجح في "استنزاف" لاعبي القادسية، وبدا ذلك واضحًا من التراجع البدني خلال الشوط الثاني، وأيضًا في لقطة إنذار محمد أبو الشامات، الذي أثار لقطة مشابهة لنهائي كأس الخليج العربي، بإعاقة لاعب الخصم قبل الانطلاق على الطرف، والتضحية بالحصول على بطاقة صفراء، بنفس سيناريو لقاء الإمارات، والذي كرره مع سامرفيل.

    بشكل عام، فإن إنزاجي ولو عابوا عليه بقتل طموح اللاعبين والفوز بأكثر الطرق مللًا، إلا أنه اعتمد الاسلوب الأمثل للتغلب على إرهاق السفر، بل وتحويله إلى "استنزاف" للخصم، ومن ثم ازدياد الضغط في منطقته، وكذلك عدم التراجع بعد استقبال الهدف الثاني، بل بمواصلة الضغط في منطقة الخصم، من أجل تحقيق الفوز.

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