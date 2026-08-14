سامرفيل "نسخة محرز غير مكتملة" في الهلال .. وكريم بنزيما أخرج نسخته الأسوأ أمام الفيصلي!

ماذا جنى الهلال من صفقة كريسنسيو سامرفيل؟ الإجابة، لاعب مهاري "مقاتل" ومكسب من الطرف الأيسر، عالج جانب الخلل، الذي عانى منه سالم الدوسري مع مدربه سيموني إنزاجي، في الموسم الماضي.

وبينما يبحث إنزاجي عن كتيبة قادرة على التكتل دفاعيًا مع أي هجوم، وأطراف سعيدة مع المرتدّات، كان سامرفيل، حلًا فعالًا، قدم أدوارًا دفاعية، واتسم بانطلاقات رائعة قادرة على صنع المرتدة الهجومية بشكل متميز.

ولكن، ما يمكن قوله إن واحدة من العوامل التي خدمت سامرفيل، هو عدم وجود تيو هيرنانديز، الذي تم استبعاده دون سبب واضح، من القائمة، ولا أجزم بالطبع بأن وجوده سيساهم في تراجع سامرفيل، وإنما تفادينا التداخل في الأدوار الذي كان يربك ثنائية تيو والدوسري، فضلًا عن وجود تفاهم مع متعب الحربي، ساهم في منح المزيد من حرية الحركة للجناح الهولندي، سواء بالتحرك على الأطراف، أو التوغل في العمق.

مهارة سامرفيل لم تكن اللقطة الأبرز فقط، بل في واقعة طريفة، كاد فيها أن يسقط أثناء تنفيذ ركلة ركنية، بسبب تعثره في "المايكروفون" المثبت عند الزاوية، قبل أن يقوم بتحريكه، لتنفيذ الركنية.

ما علاقة كل هذا، بالعنوان؟ الإجابة رأيناها في قدرة سامرفيل الرائعة على استلام الكرة، كما شاهدنا في استلامه بالكعب لكرة طويلة، في الدقيقة 11، وكأننا نرى لمحة من مهارة النجم الجزائري رياض محرز الذي رحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي، إلا أن كريسنسيو جاء ليؤكد أن مثل تلك اللمحات لن تنقطع عن دوري روشن.