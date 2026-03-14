بنزيما يفتقد لثنائي الاتحاد وفيليكس يعود رغم فشل مقصية رونالدو .. درس قاسٍ من النصر والهلال إلى الأهلي!

لا مجال لفقدان النقاط بعد الآن، وها هي الجولة السادسة والعشرين، تحمل الكثير من المفاجآت، ليصبح النصر هو الأكثر "انتصارًا".

وحقق الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه الفتح، على ملعب ميدان تمويل الأولى، بهدف أحرزه سيرجي سافيتش في الدقيقة 48، بصناعة محمد كنو، فيما قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء للفتح، في اللحظات الأخيرة.

وبالانتقال إلى ملعب الأمير محمد بن فهد، فإن النصر حقق فوزًا كاسحًا على الخليج بنتيجة (5-0)، عن طريق عبد الله الحمدان، أيمن يحيى، جواو فيليكس "هدفين"، أنجيلو جابرييل، في الدقائق 30 و54 و73 و79 و90+1.

ورفع النصر رصيده إلى 67 نقطة، ليواصل التغريد في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق "3" نقاط عن الهلال الذي صعد للوصافة، بينما جاء الخليج في المركز الحادي عشر بـ30 نقطة، ثم الفتح في المركز الثالث عشر بـ28 نقطة.

ماذا حدث في المباراتين؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..