الهلال ضد الفتح | من طفرة محزري إلى لغز تلميذ نوير .. إنزاجي يعكس نظرية إنريكي وضحية في حضرة هاري كين!

اطمئنوا على الفتح، فهو ليس بخير، لأن الهلال، بين إرهاق السفر وكثرة التنقلات، سيطر على مباراته، واقتنص فوزًا بنتيجة (2-0)، في المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

ثنائية بدأها أولي واتكينز مبكرًا في الدقيقة 12، بفضل ارتداد الكرة في القائم من تسديدة محمد محزري، ليتابع في الشباك، ثم اختتمها روبن نيفيش من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+1.

وعاد الهلال إلى صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 30 نقطة، متفوقًا على القادسية بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط، محققًا هزيمته الثامنة، ليبقى في المركز السادس عشر، ويؤكد معاناة النموذجي مع مدربه جمال السلامي.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الهلال والفتح في دوري روشن..