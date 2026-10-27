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زهيرة عادل

الجزائريون على خطى المغاربة في الدروس القاسية للسعوديين .. الشمال يحقق لرياض محرز ما فشل به مع الأهلي وبغداد بونجاح نجم أمام الهلال ولكن!

فقرات ومقالات
رياض محرز
بغداد بونجاح
الشمال ضد الهلال
الشمال
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دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي
العين ضد النصر
العين
النصر
سفيان رحيمي
حسين رحيمي

أبرز ما قدمه الثنائي الجزائري خلال مواجهة الهلال والشمال..

من قال إن عملية تأقلم الجناح الجزائري رياض محرز مع الشمال القطري تحتاج إلى وقت كبير؟! .. الهلال السعودي كان الضحية الذي نفى من خلاله محارب الصحراء محاولات التشكيك فيه!

صاحب الـ35 عامًا قاد الشمال يوم الثلاثاء، لتحقيق أول انتصار له في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، على حساب الزعيم السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ثلاثية أصحاب الأرض سجلها ويسلي سعيد، بغداد بونجاح ومحمد علي بن رمضان، في الدقائق 8، 48 و54، فيما أحرز سالم الدوسري هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الشمال إلى النقطة الخامسة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري الغرب من البطولة القارية، متأخرًا بنقطة وحيدة على الهلال؛ صاحب المركز الخامس.

وفي السطور التالية، سنخصص حديثنا عن الثنائي الجزائري رياض محرز وبغداد بونجاح خلال الديربي الخليجي بين الهلال والشمال..

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  • رياض محرز .. 3 مساهمات وهدف محقق ضائع

    مواجهة الليلة أمام الهلال، شهدت الظهور الثالث لرياض محرز مع الشمال الذي انضم له مؤخرًا في صفقة مجانية، وهي المشاركة الثانية كأساسي.

    الملاحظ أن المستوى الفني لمحرز يتحسن أو بالأحرى يستعيد تألقه مباراة تلو الأخرى مع الشمال، بعدما فرط به الأهلي السعودي بنهاية الموسم الماضي، رافضًا تجديد عقده، ما بين أسباب فنية ومالية، بجانب عامل العمر بالطبع.

    لكن صاحب الـ35 عامًا قدم الليلة 88 دقيقة أكثر من رائعة أمام الزعيم، حيث كان صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في الهدف الأول، إذ مرر الكرة لمحمد بن رمضان كرة في وسط الملعب، الذي بدوره أرسلها إلى ويسلي سعيد، لينطلق إلى داخل منطقة جزاء الزعيم، قبل التسديد في الشباك بنجاح.

    أما المساهمة المباشرة في هدف لمحرز بالمباراة، فكانت مع مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، حيث أرسل عرضية من داخل منطقة جزاء الزعيم إلى مواطنه بغداد بونجاح المواجه تمامًا للمرمى، فلم يجد عناءً في إضافة الهدف الثاني للشمال.

    وبطريقة أكثر من رائعة، صنع محرز الهدف الثالث للشمال، بعدما نفذ ركلة حرة من وسط ملعب الهلال بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها محمد بن رمضان بتسديدة قصيرة، سكنت شباك الحارس محمد العويس.



    رياض محرز لم يكتف بالصناعة لزملائه، بل حاول هز شباك الهلال بنفسه في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، لكنه أهدر انفرادًا صريحًا برأسية، اصطدمت في العارضة.


    بخلاف ذلك، خلق محرز ثلاث فرص لزملائه، منها اثنتين محققتين، لكن لم يترجموها لأهداف، فيما نجح بنسبة 50% في التمريرات الطولية، وكان الرقم السلبي له هو عدم دقة عرضياته فقط (17%).

  • رياض محرز .. فعل مع الشمال ما فشل به مع الأهلي

    نتيجة (3-1) تتكرر من جديد في أول مواجهة لرياض محرز أمام الهلال، لكن شتان بينهما..

    أول مواجهة للجزائري أمام الزعيم كانت في 27 أكتوبر 2023 بقميص الراقي في دوري روشن السعودي 2023-24، لكن رفاق محرز هُزموا وقتها بنتيجة (1-3)، في لقاء صنع به هدف فريقه الوحيد.

    وفي اليوم ذاته، كان الثأر لمحرز، وإن كان بقميص الشمال، ليقوده لتحقيق أول انتصار له في النخبة الآسيوية 2026-27، بعد تعادلين أمام الاتحاد وتراكتور.


  • بغداد بونجاح .. تألقه عابه الاستعراض والأنانية

    الحديث هنا عن مهاجم الشمال الذي تقاسم نجومية المباراة مع رياض محرز، لكن أداء بونجاح شابه بعض العيوب..

    كما ذكرنا سلفًا، فقد سجل بونجاح هدف المباراة الثاني، لكنه في الوقت ذاته، أهدر فرصتين محققتين أمام المرمى تمامًا؛ إحداها شتت الكرة من أمامه المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك في اللحظة الأخير، والأخرى سددها ضعيفة في متناول المدافع ذاته وسط تقدم الحارس محمد العويس.



    بخلاف ذلك، فقد كان صاحب الـ34 عامًا مفتاح هدف الهلال الوحيد في اللقاء، بعدما تباطأ في تمرير الكرة على طرف الملعب، ليقطعهما منه مدافع الهلال التركي يوسف أكتشيتشيك، وترتد بهجمة مرتدة للفريق السعودي، أحرز منها سالم الدوسري هدفًا.

    بالمختصر فإن أكثر ما عاب بونجاح الليلة هو كثرة الاحتفاظ بالكرة وسيطرة الأنانية عليه في بعض المواقف، ما حرم فريقه من الخروج بنتيجة أكبر من 3-1.

    لكن بشكل عام، يحسب لبونجاح الثنائية الرائعة التي شكلها مع محرز، في ظل التفاهم الكبير بينهما في سنوات التزامل في منتخب الجزائر، تلك الثنائية التي أسفرت عن إحرازه أول هدف في تاريخه في شباك الهلال سواء مع السد أو الشمال، بجانب صناعته لفرصتين؛ إحداهما محققة.

    حتى تسديدات بغداد كانت مميزة، فمن أصل أربع، ثلاث منها كانت على المرمى.


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  • بعد المغاربة .. حان دور الجزائريين

    طوال السنوات الماضية، كانت المقارنات بين الكرة الآسيوية والأفريقية لا تتوقف في كل مناسبة، ويبدو أن النخبة الآسيوية 2026-27 ستفتح باب هذه المقارنة من جديد!

    ما تجرعه الهلال الليلة على يد الثنائي الجزائري رياض محرز وبغداد بونجاح، بجانب التونسي محمد بن رمضان، ذاقه النصر قبل شهر تقريبًا على يد أفارقة آخرين، لكنهم من المغرب..

    الحديث هنا عن الثنائي المغربي الشقيق سفيان وحسين رحيمي، الذي قاد العين الإماراتي للفوز أمام النصر برباعية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، في منتصف سبتمبر الماضي.

    حسين رحيمي سجل هدفين، وشقيقه سفيان أحرز آخر، بجانب صناعة الأخير للهدف الرابع في المباراة لزميله جورجيوس جياكوماكيس.

    ما حدث هاتين المباراتين يثبتان أن الكرة السعودية حتى مع تطورها، لم تقدر بعد على التفوق على نجوم القارة السمراء، إن اتحدوا سويًا فريق واحد!