ضربة مزدوجة.. إصابة ثنائي الهلال قبل القمة الآسيوية ضد السد

تلقى عملاق الرياض الهلال "ضربة مزدوجة"؛ وذلك قبل استئناف مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
الهلال يستأنف مشواره في النخبة الآسيوية؛ عندما يواجه نادي السد القطري مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.
وفي هذا السياق.. أعلن عملاق الرياض الهلال مساء اليوم الجمعة، إصابة اثنين من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل مواجهة نادي السد القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".
ثنائي الهلال الذي تعرض للإصابة؛ هما: متوسط الميدان الدولي السعودي محمد كنو، والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.
وأشار الزعيم الهلالي في بيانٍ رسمي، إلى أن كنو ومالكوم تعرضا للإصابة، خلال الفوز (6-0) على نادي الخلود؛ وذلك في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث كشف عملاق الرياض الهلال عن طبيعة إصابة محمد كنو والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.
الهلال أوضح أن مالكوم، يُعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية؛ وفقًا لما أظهرته الأشعة التي خضع لها، مساء اليوم الجمعة.
أما بخصوص كنو.. أكد الزعيم الهلالي أنه يُعاني من إصابة في عضلة الساق؛ حيث تعرض لها خلال الفوز (6-0) على نادي الخلود، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأخيرًا.. أعطى عملاق الرياض الهلال بعض الأخبار السارة لجمهوره؛ وذلك قبل مواجهة نادي السد القطري، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وأعلن الهلال شفاء نجمه الفرنسي الشاب سايمون بوابري، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا؛ مع مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق الأول، مساء اليوم الجمعة.
كما بدأ الثنائي "المصاب" ناصر الدوسري والتركي يوسف أكتشيشيك؛ في أداء تدريبات لياقية، مع ملامسة الكرة.
فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
\وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".