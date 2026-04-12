Simone Inzaghi Roberto Mancini
محمود خالد

أكون أو لا أكون: كابوس جدة يطارد مانشيني أمام "تلميذه" إنزاجي .. الهلال قد يمنحه الخنزير الذهبي مجددًا!

الهلال
الهلال والسد .. مواجهة قد تهدم المعبد على صاحبها

"إنه أحد لاعبيّ المفضلين على الإطلاق"، هكذا تحدث الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، عن سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، في مواجهة تجمع بين زميلين وتلميذ مع أستاذه، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال والسد القطري، مواجهة من العيار الثقيل، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بجدة، ضمن منافسات دور الـ16 من النخبة الآسيوية.

لقاء لن يقبل القسمة على اثنين، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتعديل نظام ثمن النهائي، وإدراجه ضمن مرحلة التجمع في جدة، برفقة الأدوار من دور الثمانية وحتى النهائي، بسبب ظروف الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

هناك أبعاد أخرى لتلك المواجهة، لن نقول "الثأر" لمانشيني من فشل تجربته مع المنتخب السعودي، بل قد يكون العنوان الأبرز لها هو "أكون أو لا أكون".

  • مانشيني وإنزاجي: من الزمالة والتلمذة .. إلى الخصومة

    سيناريو ليس جديدًا على كرة القدم، أن نجد مواجهة بين الأستاذ والتلميذ، بل ويتفوق التلميذ على أستاذه، مثل جوزيه مورينيو ضد لويس فان خال، وفرانك لامبارد ضد مورينيو، وفابيو كاريلي ضد مانو مينيزيس، وزين الدين زيدان ضد كارلو أنشيلوتي، وميكيل أرتيتا ضد بيب جوارديولا.

    مانشيني وإنزاجي، زميلان في كتيبة لاتسيو ضمن كتيبة سفين جوران إريكسون، وتوجا معًا بثنائية السكوديتو وكأس إيطاليا، ثم عاد مانشيني كمدرب، ودرب إنزاجي مع "نسور العاصمة"، وفازا معًا بلقب كأس إيطاليا في موسم 2003-2004.

    ولكن، لندع الأحاديث الودية جانبًا، فداخل المستطيل الأخضر، سيبدأ الأمر بالطبع بعناق قبل صافرة البداية، بينما تشهد صافرة النهاية، شعور غير مشترك لأول مرة، حيث سيفرح أحدهم ويحزن الآخر.

    كابوس جدة يطارد مانشيني

    فيها كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، الأمور حسمت، روبرتو مانشيني غير قادر على تحقيق أي نتائج إيجابية مع المنتخب السعودي، أقيلوه قبل فوات الأوان، الأخضر تعادل مع البحرين في ملعب الإنماء، وبعدها أشهر الاتحاد المحلي، البطاقة الحمراء في وجه الإيطالي.

    لن نقول إن السد لو خسر أمام الهلال، فسيعني ذلك نهاية رحلة روبرتو مانشيني، ولكنها قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير أيضًا.

    مانشيني ودع كأس أوريدو مع السد، فبات طموحه هو المنافسة على ثنائية دوري النجوم القطري ودوري أبطال آسيا للنخبة.

  • أكون أو لا أكون: هل يتكرر سيناريو "الخنزير الذهبي"؟

    بعد رحيله بنتائج سلبية مع المنتخب السعودي، قرر برنامج "ستريشا لانوتيزيا"، منح جائزة "الخنزير الذهبي"، التي تمنح لأسوأ رياضي أو سياسي أو إعلامي في إيطاليا، إلى روبرتو مانشيني، ليرافق قائمة رياضية ضمت زلاتان إبراهيموفيتش وماريو بالوتيلي وأليساندرو ديل بييرو وجيانلويجي بوفون وفابيو كابيو ورئيس ميلان الأسبق سيلفيو بيرلسكوني.

    ورغم أنه دافع عن السعودية وقتها، في رده على الإعلامي الساخر فاليريو ستافيللي، بالعمل مع العرب حيث الفوضى العارمة، ليرد بقوله إن الكرة في المملكة تطورت كثيرًا، إلا أن ذلك لا يمنع أن تجربة الأخضر كانت بمثابة "الكابوس" في مسيرة مانشيني الذي تمت إقالته، رغم أنه كان مرتبطًا بعقد حتى كأس آسيا 2027.

    مانشيني أيضًا يواجه خطرين، يرفع معهما شعار "أكون أو لا أكون"؛ فرغم أن السد يتربع في صدارة الدوري القطري، بـ42 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الشمال "الوصيف"، مع تبقي جولة من النهاية، إلا أن الشمال لا تزال أمامه مباراة مؤجلة.

    هذا الأمر أيضًا يضع كتيبة مانشيني، أمام سيناريو مظلم، إذا ما فشل في تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة، وفاز الشمال في مباراتيه المتبقيتين، فإن ذلك يعني خسارته للقب الدوري في الأمتار الأخيرة، فضلًا عن احتمالية السقوط الآسيوي أمام الهلال، والذي قد يجعل مانشيني يستحق جائزة الخنزير الذهبي مجددًا.

    السيناريو ليس بعيدًا عن إنزاجي

    هذا المقال ليس ضمانًا بأن الهلال حسم مواجهته أمام السد، ومانشيني في "خبر كان"، بأفضلية اللعب في السعودية، بل إن سيموني إنزاجي أيضًا، قد دخل مرحلة الحسم، رافعًا شعار "أكون أو لا أكون".

    مع تواجده في وصافة دوري روشن السعودي، خلف النصر، فإن الهلال لا يزال يملك الفرصة للمنافسة على اللقب، بجانب تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ولكن، أي نتيجة غير تتويج الهلال باللقب الآسيوي قد تفتح النار على إنزاجي، خاصة وأنه إذا تأهل إلى نصف النهائي، فقد يواجه الأهلي، حامل اللقب، مجددًا.

    ما يمكن قوله إن إنزاجي، الذي لاقى انتقادات كثيرة بسبب إسلوبه الدفاعي مع الهلال، هو أيضًا يدخل مواجهة "أستاذه" وصديقه السابق، تحت شعار "أكون أو لا أكون"، فلمن الغلبة ترى عزيزي القارئ، الهلال أم السد؟

