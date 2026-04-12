أكون أو لا أكون: كابوس جدة يطارد مانشيني أمام "تلميذه" إنزاجي .. الهلال قد يمنحه الخنزير الذهبي مجددًا!

"إنه أحد لاعبيّ المفضلين على الإطلاق"، هكذا تحدث الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، عن سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، في مواجهة تجمع بين زميلين وتلميذ مع أستاذه، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال والسد القطري، مواجهة من العيار الثقيل، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بجدة، ضمن منافسات دور الـ16 من النخبة الآسيوية.

لقاء لن يقبل القسمة على اثنين، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتعديل نظام ثمن النهائي، وإدراجه ضمن مرحلة التجمع في جدة، برفقة الأدوار من دور الثمانية وحتى النهائي، بسبب ظروف الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

هناك أبعاد أخرى لتلك المواجهة، لن نقول "الثأر" لمانشيني من فشل تجربته مع المنتخب السعودي، بل قد يكون العنوان الأبرز لها هو "أكون أو لا أكون".