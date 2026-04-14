أحمد فرهود

البرستيج ضاع: الهلال من "القمة للانهيار" بعد الثورة السعودية.. ولعب "الشوكة والسكينة" لا يصلح في آسيا!

زعيم آسيا يتعرض للإحراج من نسخة إلى أخرى..

بينما تتجه أنظارنا صوب السعودية، كمركز ثقل جديد لكرة القدم العالمية، وفي الوقت الذي توهمنا فيه صفقات الزعيم المليارية، بأن الطريق إلى منصة التتويج الآسيوية بات مفروشًا بالحرير؛ صدم عملاق الرياض الهلال جماهيره بواقع مرير، أعاد إلى الأذهان كوابيس الماضي القريب.

الهلال وجد نفسه خارج أسوار دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد الهزيمة أمام نادي السد القطري بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

خروج الزعيم الهلالي من ثمن نهائي النخبة الآسيوية، للعام الرياضي الحالي؛ أعاد إلينا سيناريوهات الموسمين الماضيين تحديدًا، ولكن بشكلٍ أسوأ بكثير.

نعم.. فريق الهلال الأول لكرة القدم ودع آخر 3 نسخ من دوري أبطال آسيا، بنفس السيناريو تقريبًا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..


    الهلال ينهار آسيويًا بعد الثورة الرياضية في السعودية

    عملاق الرياض الهلال، ودع مسابقة دوري أبطال آسيا بشكلٍ مفاجئ، في آخر 3 نسخ تواليًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * 2023-2024: الخروج من نصف النهائي على يد العين الإماراتي.

    * 2024-2025: الخروج من نصف النهائي على يد الأهلي السعودي.

    * 2025-2026: الخروج من ثمن النهائي على يد السد القطري.

    أي أن الزعيم الهلالي فشل في الوصول إلى المباراة النهائية، منذ الثورة السعودية في القطاع الرياضي؛ والتي أسفرت عن ضخ مالي كبير في أندية المملكة المختلفة، مع ضم نجوم عالميين.

    وقبل هذه الثورة السعودية في القطاع الرياضي، والتي بدأت عام 2023؛ وصل الهلال إلى 3 نهائيات من أصل آخر أربع نسخ، مع تتويجه بلقبين منهم.

    حتى أن واحدة من هذه النسخ وهي "2020"، لم يفشل فيها الهلال رياضيًا؛ بل تم استبعاده من البطولة أساسًا، بسبب إصابة الكثير من نجومه بفيروس "كورونا" وقتها.

    ومن هُنا.. يتضح أن سيناريو انهيار الهلال الآسيوي؛ بدأ مع الثورة السعودية في القطاع الرياضي، والتعاقد مع النجوم العالميين الكبار.

    • إعلان
    الهلال وسياسة اللعب بـ"الشوكة والسكينة" في آسيا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يُمكن القول إن عملاق الرياض الهلال أصبح يلعب بـ"الشوكة والسكينة"، منذ الثورة السعودية في القطاع الرياضي.

    بمعنى.. الهلال يدخل أي نسخة من مسابقة دوري أبطال آسيا، مرشحًا للتتويج باللقب الغالي؛ وهو ما زاد كثيرًا بعد الثورة السعودية، والتعاقد مع النجوم العالميين.

    كما أصبحنا نسمع جملة "لن يستطيع أحد إيقاف الهلال"؛ خاصة في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريق الأزرق، ومنافسيه من أندية قطر والإمارات وغيرها.

    لذلك.. تم الاستخفاف بأندية مثل العين الإماراتي والسد القطري؛ عندما أوقعت القرعة الزعيم الهلالي أمامهما، في نسختي "2023-2024" و"2025-2026" من دوري أبطال آسيا.

    هذا الاستخفاف بالخصوم، ظهر جليًا في لعب الهلال المُتعالي - كما ولو أنه شخص يأكل بـ"الشوكة والسكينة" -؛ حيث ظن الزعيم أنه قادر على الفوز، في أي وقتٍ من عمر المباراة.

    إلا أن العين والسد أظهرا أن كرة القدم، تعطي لمن يبذل الجهد فوق أرضية المستطيل الأخضر، ونجحا في تجاوز الهلال.

    ونفس الأمر تكرر مع عملاق جدة الأهلي، في نسخة عام "2024-2025"؛ حيث كانت كل المؤشرات تتجه إلى فوز الهلال، قبل أن تحقق كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله الانتصار.

    الجانب الآخر من قصة "الخروج الآسيوي" للهلال

    الحقيقة أننا ركزنا على جانب واحد في القصة، خلال السطور الماضية؛ وهو "تعالي" الهلال في مواجهته ضد خصوم مثل العين الإماراتي والسد القطري، خاصة في ظل الفوارق الفنية معهما.

    ولكننا يجب أن نتحدث الآن عن الجانب الآخر، من قصة النكسات الآسيوية المتكررة للزعيم الهلالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: شجاعة منافسي الهلال.

    * ثانيًا: امتلاك منافسي الهلال نجومًا مهاريين.

    * ثالثًا: الضعف الدفاعي الكبير للهلال في المباريات الكبيرة.

    والنقاط الثلاث الماضية، هي عوامل مشتركة في العين والأهلي والسد، الذين أخرجوا الهلال في آخر 3 نسخ آسيوية؛ حيث لعبوا بشجاعة كبيرة، ودون خوف من اسم الزعيم.

    وبالتالي.. وجدنا العين يسجل 5 أهداف "ذهابًا وإيابًا" ضد الهلال؛ بينما أحرز كل من الأهلي والسد ثلاثة أهداف، في مباراة واحدة لكل منهما أمام الزعيم.

    ولا يُمكن تجاهل حقيقة أن الأندية الثلاثة، تمتلك نجومًا أصحاب مهارات وذكاء كروي كبير؛ أبرزهم على الإطلاق هم:

    * العين: المغربي سفيان رحيمي.

    * الأهلي: الجزائري رياض محرز.

    * السد: القطري أكرم عفيف.

    أي أن الهلال فشل في التعامل مع الأندية، التي تمتلك نجومًا تجمع بين "المهارة والذكاء" في الخط الأمامي؛ وهو ما أدى إلى استقبال الكثير من الأهداف، ومن ثم الوداع الآسيوي.

    كلمة أخيرة.. 3 حلول تعيد الهلال "مرعبًا" لآسيا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن عملاق الرياض الهلال كان أفضل آسيويًا، قبل الثورة السعودية في عالم الرياضة.

    وقتها.. الهلال كان يلعب و"قدمه على الأرض" كما يُقال؛ حيث يعرف أنه زعيم آسيا والأفضل، ولكنه لا يستخف بخصومه.

    وتغيّر الحال الآن؛ حيث أصبحنا نجد الهلال يدخل مبارياته الآسيوية، كما ولو كان ضامنًا الفوز في أي وقت - مثلما ذكرنا -.

    وهذا لا يمنع الأخطاء التكتيكية في النسخ الثلاث الأخيرة؛ والتي ساهمت في خروج الفريق الهلالي، بسيناريوهات صادمة.

    نعم.. مدربو الهلال المُتعاقبين في النسخ الثلاث الأخيرة، كانوا يرتكبون الكثير من الأخطاء التكتيكية؛ التي تجعلهم عاجزين عن التصدي للمنافسين، الذين لعبوا بشجاعة كبيرة.

    كل هذه العوامل من تعالي وأخطاء تكتيكية، أدت إلى نكسات الزعيم الآسيوية المتكررة؛ والتي تستدعي تدخلًا سريعًا للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد مع مدير رياضي جديد؛ وهو المنصب الفارغ في الهلال.

    * ثانيًا: التركيز على سد ثغرات الفريق الأول؛ أكثر من "كم" الصفقات.

    * ثالثًا: الإحلال والتجديد المدروس؛ خاصة مع تقدم الكثير من النجوم في العمر.

    ويمتلك الهلال من القوة المالية الكثير؛ لذلك.. إذا قام بالثلاث نقاط سالفة الذكر، فأنه سيعود "مرعبًا" لآسيا من جديد.