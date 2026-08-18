هل يُستبعد من البطولة؟.. حقيقة "عدم قانونية" مشاركة الهلال في كأس الملك

ومن ناحيته.. كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان عن أن مشاركة عملاق الرياض الهلال، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027، قانونية بنسبة 100%.
الشعلان أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن أزمة انسحاب الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، مرت بمجموعة من مراحل التقاضي؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
* ثانيًا: لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
* ثالثًا: مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وأشار الشعلان إلى أن لجنتي "الانضباط والأخلاق" و"الاستئناف"؛ هما من قررتا حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة "خروج مغلوب"، على المستوى المحلي.
وشدد القانوني الرياضي على أن مركز التحكيم من ناحيته، أصدر قرارًا رسميًا ضد الهلال؛ وذلك بالمنع من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.