هل يُستبعد من البطولة؟.. حقيقة "عدم قانونية" مشاركة الهلال في كأس الملك

وفي هذا السياق.. زعم بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة "إكس"، أن مشاركة عملاق الرياض الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "غير قانونية"؛ وذلك على خلفية قضية كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

وانسحب الهلال من السوبر السعودي، الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك بحجة ضيق الوقت وعدم جاهزية الفريق، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هُنا.. أشار قطاع جماهيري كبير، إلى أن الهلال لم يكن يحق له المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027، بناء على قرار لجنة "الانضباط والأخلاق" بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ الذي نص على حرمان الزعيم من المشاركة في أول بطولة "خروج مغلوب"، في الموسم الجديد.

بل أن البعض ذهب إلى أن نادي الرائد، من الممكن أن يقدّم احتجاجًا رسميًا؛ لاستبعاد الهلال من أغلى الكؤوس، والتأهُل بدلًا منه إلى دور ثمن النهائي.