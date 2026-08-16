"الدرعية فضل مالكوم عن نجم الهلال" .. المخالصة تجبر كانسيلو على التنازل من أجل انتقاله إلى برشلونة!

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد العجلان، عبر منصة (إكس)، أن نادي الدرعية، أنهى اتفاقه مع مالكوم أوليفيرا، على الشروط الشخصية من أجل التعاقد معه، بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف العجلان، أن إتمام الصفقة بات متعلقًا بموافقة الهلال، الذي يسعى لإتمام الاتفاق مع جناح آخر قبل منح الضوء الأخضر لرحيل مالكوم.

ومن ناحية أخرى، قال الإعلامي عبد الله الحنيان، عبر برنامج "ملاعب"، إن مالكوم لم يكن الوحيد الذي ارتبط اسمه بالدرعية، بل أيضًا تم عرض المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، على النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، ولكن تم رفض الصفقة بسبب الرؤية الفنية، ليفضلوا التعاقد مع مالكوم عن نونيز.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية قد أشارت إلى اقتراب داروين نونيز من الانتقال إلى صفوف طرابزون سبور، بناءً على ترشيح من النجم المصري محمد صلاح، حيث أفاد الصحفي التركي مصطفى سانكار، بأن طرابزون توصل لاتفاق حول الشروط الخاصة باللاعب، ومع الهلال أيضًا، وستكون قيمة راتب اللاعب 22 مليون يورو في الموسم، إلا أن طرابزون سيدفع فقط 8 ملايين يورو، بينما يتكفل الهلال بـ14 مليون من أجل تسهيل رحيله هذا الصيف.