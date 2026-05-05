Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro League
عين على الحكم | لمسة يد ولكن!.. حقيقة حرمان الهلال من "ركلة جزائية" ضد الخليج

لقطة مثيرة للجدل..

شهد الشوط الأول من مباراة عملاق الرياض الهلال ضد مستضيفه نادي الخليج، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة اللاتفي أندريس تريمانيس.

الهلال يحل ضيفًا على الخليج، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الهلال يطالب بـ"ركلة جزائية" ضد الخليج

    وفي هذا السياق.. تحصل عملاق الرياض الهلال على "ركلة ركنية"، نفذها النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    نيفيش أرسل الكرة إلى داخل منطقة جزاء نادي الخليج؛ حيث أبعدها النجم النرويجي جوشوا كينج في البداية، ومن ثم زميله البرتغالي بيدرو ريبتشو.

    لكن.. نجوم الزعيم الهلالي طالبوا بـ"ركلة جزائية"؛ وذلك بحجة اصطدام الكرة في يد كينج، قبل أن يبعدها ريبتشو في النهاية.

  • لا "ركلة جزاء" للهلال في لقطة كينج المثيرة!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس، الذي أدار مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي الخليج، رفض احتساب أي قرار؛ وذلك في لعبة النجم النرويجي جوشوا كينج، التي طالب فيها الزعيم بالحصول على "ركلة جزاء".

    تريمانيس اعتبر أن اللعبة عادية، ولا تستحق أي "ركلة جزائية"؛ حيث أمر باستكمال مجريات الشوط الأول، بشكلٍ طبيعي.

  • هل تم حرمان الهلال من "الركلة الجزائية"؟

    ومن ناحيته.. كشف محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، عن رأيه في لقطة النجم النرويجي جوشوا كينج، مهاجم نادي الخليج؛ وذلك خلال مواجهة عملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الثلاثاء.

    ريشة اعتبر أن قرار الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس؛ بعدم احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة الهلال، صحيح 100%.

    وأشار ريشة إلى أن يد كينج كانت في وضع طبيعي، والكرة هي من ذهبت إليها وليس العكس؛ حيث لا يوجد حركة إضافية، أو تكبير للجسم.




    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 22 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 30 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

