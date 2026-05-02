السومة وبنزيما وجهان لعملة واحدة .. بيد إنزاجي ألا يحزن الهلال على رحيل خالد الغنام!

الهلال يواصل تضييق الخناق على النصر..

من قلب الرس، وجه الهلال رسالة إنذار إلى النصر، الفوز بالدوري لن يكون سهلًا على الإطلاق، والزعيم لن يتنازل عن حظوظه في اللقب، خاصة وأن هناك مباراة ديربي لا تزال قادمة.

الهلال حقق انتصارًا كبيرًا على مضيفه الحزم، بنتيجة (3-0)، على ملعبه بالرس، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ثلاثية الهلال، جاءت عن طريق كريم بنزيما، ماركوس ليوناردو، روبن نيفيش "من علامة الجزاء"، في الدقائق 9 و82 و90+3.

في المقابل، شارك عمر السومة "أساسيًا" مع الحزم، دون أن ينجح في هز شباك الحارس ياسين بونو، ليستمر غيابه عن التسجيل أمام الهلال، منذ رحيله عن الأهلي.

ورفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن، بفارق خمس نقاط عن النصر "المتصدر"، مع تبقي أربع جولات، بينما تجمد رصيد الحزم عند 38 نقطة، في المركز التاسع.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الحزم والهلال، في دوري روشن السعودي..

  • نظرية الدينامو .. وكسر مصيدة التسلل

    ما يمكن قوله إن أداء الهلال، كان أشبه بتطبيق عملي لنظرية "الدينامو"، من قِبل الإيطالي سيموني إنزاجي، اللعب على تطبيق الكرة الشاملة، الكل يدافع ويهاجم، لا تستعجب إن رأيت سيرجي سافيتش في الخطوط الخلفية، ومع المرتدة، تجده يصنع أو أمام المرمى، لا عجب في تواجد روبن نيفيش لدعم الرباعي الدفاعي، مع غياب خاليدو كوليبالي، وتيو هيرنانديز يقدم الفرص.

    ورغم محاولات مالكوم أوليفيرا في صنع الخطورة من الطرف الأيمن، إلا أن أداء الهلال، خاصة في الشوط الأول، كان عنوانه "أرسل الكرة إلى سالم الدوسري"، ليلجأ الحزم نحو إغلاق المساحات، بفضل تواجد عبد الله با، أحد أنشط لاعبي الحزم، وسعود الراشد.

    الهلال اعتمد كثيرًا على نظرية "كسر مصيدة التسلل"، أمام الحزم، ومحاولة الدوسري لاستغلال السرعات والمساحات، بينما كانت كتيبة جلال قادري، بمثابة "الند بالند" أمام الزعيم، في مواجهة كان بطلها الأول هم الحارسين ياسين بونو وإبراهيم زايد.

  • السومة وبنزيما: وجهان لعملة واحدة

    النظر إلى أداء عمر السومة وكريم بنزيما، مهاجمي الحزم والهلال، كان أشبه بوجهين لعملة واحدة، اللاعبان اتفقا على أمر واحد، التراجع للخلف، من أجل صنع الفرص، بسبب صعوبة وصول الكرة إليهما.

    كريم بنزيما، قدم لقطة ذكية للغاية، هرب من رقابة عبد الرحمن الدخيل، واستغل ركنية ورأسية من محمد كنو، ليضع الكرة في الشباك.

    بنزيما والسومة عادا إلى المنطقة الدفاعية، عند تأدية ركلة ثابتة، كما أن السوري تفوق بإبداء لمحات فنية جيدة، بقدرته على المرور من ضغط الرقابة، ومحاولة صنع ثنائية مع فابيو مارتينيز.

    السومة كاد أن يسجل في شباك الهلال، بعد 13 هدفًا سابقًا بقميص الأهلي، ولكن ياسين بونو كان له بالمرصاد.

    لا مجال للتنازل عن ماركوس ليوناردو

    في الفترة الأخيرة، عاد اسم ماركوس ليوناردو، للتداول، بشأن مقترح حول انتقاله إلى ليفربول، بالتزامن مع رحيل النجم المصري محمد صلاح.

    قد نتفق أو نختلف حول أداء ماركوس ليوناردو، وقد ننتقده لإهدار العديد من الفرص، إلا أن ما حدث في مباراة الحزم، يؤكد أن تأثيره كبير، ومن الأفضل أن يجدد الهلال الثقة فيه.

    ليوناردو أظهر اليوم، تفوقه على بنزيما، في استغلال السرعات، رغم أنه عانى في بعض اللقطات، من بطء اتخاذ القرار، ولكن مرتداته السريعة، تعد سلاحًا يحتاج إليه الهلال كثيرًا، إن لعب على الهجمات المرتدة.

    رسالة عن مندش: لا حاجة للندم على خالد الغنام

    تحدثنا في مقال عن تأثير خالد الغنام، الذي قاد الاتفاق للفوز على الأخدود، بعنوان "الهلال يبكي بينما هناك من يسير على درب الكبار أمام الأخدود .. حماية خالد الغنام أصبحت واجبة وإلا ستدفع الكرة السعودية الثمن غاليًا!"

    اليوم، أثار سلطان مندش نقطة تستحق الوقوف عندها، بعدما قرر المدرب إنزاجي، إشراكه بدلًا من سالم الدوسري، ووضعه في الطرف الأيمن، مع استبدال مالكوم بناصر الدوسري، وجعله على الطرف الأيسر.

    وبينما كان مندش يلعب كجناح أيسر مع التعاون، إلا أنه مع إنزاجي، يبقى أمام خيارين، إما الطرف الأيمن أو العمق.

    سلطان مندش اقتنص هدفًا أبطلته راية التسلل، ثم صنع تمريرة حاسمة، سجل منها ماركوس ليوناردو الهدف الثاني، وأظهر براعته في التنقل بسرعة دون كرة، ما يجعلنا نوجه رسالة إلى إنزاجي "لماذا لا يعتمد عليه في الطرف الأيسر؟"، خاصة وأن تألقه في هذا الجانب، سيجعل الهلال ليس بحاجة لإبداء الندم على رحيل خالد الغنام.

  • كلمة أخيرة..

    إذا ما قلنا إن إنزاجي يتشابه مع فريقه السابق إنتر، في الخروج المبكر من دوري الأبطال، فإن المهمة أمام سيموني، صعبة، من أجل تقلد التاج المحلي، على عكس النيراتزوري الذي يبدو الطريق أمامه مفروشًا بالورود من أجل حصد لقب الكالتشيو.

    الحزم قدم أداءً أشبه بـ"الند"، ورغم أن الحارس ياسين بونو، فاز بجائزة رجل المباراة، وهو يستحق، إلا أن حارس الحزم، إبراهيم زايد كان يستحق المنافسة عليها رغم الثلاثية، بعدما تصدى لـ5 كرات منها أربع داخل المنطقة.

    في النهاية، يبقى إنزاجي المدرب الذي يحاول الانسلاخ من جلده، ليصنع فريقًا هجوميًا، إلا أن المرتدّات لا تزال تقول كلمتها، ويبقى الهلال منافسًا شرسًا على اللقب رغم كل شيء.

