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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"دماء وثنائي قد يغيب لفترة طويلة"!.. الإصابات تجتاح الهلال ضد الأهلي والخوف من الأسوأ

الهلال
علي لاجامي
الهلال ضد الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

تلقى عملاق الرياض الهلال ضربات قوية؛ وذلك خلال الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال يستضيف الأهلي على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض؛ ضمن منافسات الكلاسيكو المؤجل من الجولة الثالثة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إصابة نجم الهلال في الكلاسيكو ضد الأهلي

    وفي هذا السياق.. تعرض علي لاجامي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، لـ"إصابة" تبدو قوية؛ في الدقيقة 25 من عمر الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

    لاجامي أُصيب على مستوى "العضلة الخلفية"؛ وذلك أثناء تشتيته للكرة، من داخل منطقة الـ18 الهلالية.

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  • علي لاجامي "يودع الكلاسيكو" بشكلٍ مقلق!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. ظل علي لاجامي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، ساقطًا على أرضية الملعب، لمدة دقيقتين كاملتين تقريبًا؛ متأثرًا بـ"الإصابة القوية" التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية، في الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النادي الأهلي.

    وحاول الجهاز الطبي للهلال، معالجة لاجامي؛ إلا أن الأخير لم يستطع إكمال الكلاسيكو، ليخرج من أرضية الملعب وهو "يعرج".

    وقام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، بـ"استبدال" لاجامي بزميله قلب الدفاع حسان تمبكتي، العائد من الإصابة.

  • مدة غياب علي لاجامي "المتوقعة" بعد الإصابة!

    ومن ناحيته.. تحدث الدكتور عبدالعزيز التويجري، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن "المدة المتوقعة" لغياب علي لاجامي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد إصابته في كلاسيكو السعودية الكبير ضد النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

    التويجري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن إصابة لاجامي جاءت على مستوى "العضلة الخلفية" للفخذ؛ وذلك حسب شكوى اللاعب نفسه، بعد تشتيته للكرة.

    وكشف التويجري عن أن مدة غياب لاجامي، ستتوقف على شدة الإصابة؛ على النحو التالي:

    * أفضل الأحوال: من 3 أيام إلى أسبوعين.

    * أسوأ الأحوال: من 4 أسابيع إلى شهرين.

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  • الإصابة تلو الأخرى.. ثنائي الهلال "ضحية" الكلاسيكو!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث تعرض عملاق الرياض الهلال لـ"ضربة مزدوجة"، في بداية الشوط الثاني من الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النادي الأهلي.

    الضربة المزدوجة؛ تمثّلت في إصابة لاعبين أخريين في فريق الهلال الأول لكرة القدم، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز.

    * ثانيًا: المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

    تيو لم يستطع إكمال الكلاسيكو بعد الإصابة، التي جاءت على مستوى "الصفاق"؛ حسب الدكتور عبدالعزيز التويجري، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

    ومثل زميله قلب الدفاع علي لاجامي؛ أكد التويجري أن غياب تيو قد يتراوح من 5 أيام إلى شهرين، حسب نوع الإصابة ودرجة التمزق.

    أما بخصوص كوليبالي.. فقد سالت الدماء من رأسه، بعد اصطدام مع الفرنسي فالينتين أتانجانا، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ ولكنه تحامل على نفسه، لإكمال الكلاسيكو.

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بداية قوية للهلال في الموسم الرياضي الحالي 2026-27

    عملاق الرياض الهلال بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ قوي للغاية؛ سواء في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وحقق الهلال 3 انتصارات متتالية، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: الهلال (4-2) الفيصلي.

    * الجولة الثانية: الفيحاء (0-3) الهلال.

    * الجولة الرابعة: الخليج (1-5) الهلال.

    كما تأهل الزعيم الهلالي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ بعد الفوز على نادي الرائد، بهدفين مقابل لا شيء.

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