"دماء وثنائي قد يغيب لفترة طويلة"!.. الإصابات تجتاح الهلال ضد الأهلي والخوف من الأسوأ

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. ظل علي لاجامي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، ساقطًا على أرضية الملعب، لمدة دقيقتين كاملتين تقريبًا؛ متأثرًا بـ"الإصابة القوية" التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية، في الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النادي الأهلي.

وحاول الجهاز الطبي للهلال، معالجة لاجامي؛ إلا أن الأخير لم يستطع إكمال الكلاسيكو، ليخرج من أرضية الملعب وهو "يعرج".

وقام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، بـ"استبدال" لاجامي بزميله قلب الدفاع حسان تمبكتي، العائد من الإصابة.