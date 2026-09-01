"دماء وثنائي قد يغيب لفترة طويلة"!.. الإصابات تجتاح الهلال ضد الأهلي والخوف من الأسوأ

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث تعرض عملاق الرياض الهلال لـ"ضربة مزدوجة"، في بداية الشوط الثاني من الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النادي الأهلي.
الضربة المزدوجة؛ تمثّلت في إصابة لاعبين أخريين في فريق الهلال الأول لكرة القدم، وذلك على النحو التالي:
* أولًا: الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز.
* ثانيًا: المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.
تيو لم يستطع إكمال الكلاسيكو بعد الإصابة، التي جاءت على مستوى "الصفاق"؛ حسب الدكتور عبدالعزيز التويجري، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.
ومثل زميله قلب الدفاع علي لاجامي؛ أكد التويجري أن غياب تيو قد يتراوح من 5 أيام إلى شهرين، حسب نوع الإصابة ودرجة التمزق.
أما بخصوص كوليبالي.. فقد سالت الدماء من رأسه، بعد اصطدام مع الفرنسي فالينتين أتانجانا، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ ولكنه تحامل على نفسه، لإكمال الكلاسيكو.