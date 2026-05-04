8 أيام حياة أو موت: إلى الهلال.. تعلم من درس الأهلي ضد النصر قبل أن تخسر كل شيء!

8 أيام فقط ستُحدد موسم عملاق الرياض الهلال، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ الذي يواجه الكثير من الانتقادات، أساسًا.

نعم.. إنزاجي الذي تولى قيادة الهلال صيف عام 2025، يواجه اتهامات بـ"القضاء على هوية الفريق الأزرق"؛ وذلك رغم منافسته على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ودخل الزعيم الهلالي الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وهو يُنافس على 4 ألقاب رسمية، كالتالي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، النخبة الآسيوية ومونديال الأندية".

وودع الهلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور الـ8؛ بعد إنجاز تاريخي بالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد في دور المجموعات، ثم الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي.

أما الصدمة الأكبر فجاءت في النخبة الآسيوية، عندما ودع من دور ثمن النهائي، على يد نادي السد القطري؛ ليتبقى أمام الفريق الأزرق بطولتين فقط، هما "دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين"، كما ذكرنا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، كيف ستُحدد الـ8 أيام القادمة موسم نادي الهلال؛ بالإضافة إلى ضرورة التعلُّم من درس عملاق جدة الأهلي، عند مواجهة الغريم التاريخي النصر..