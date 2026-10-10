الهلال والاتحاد | ليلة "الرولز" .. برشلونة ينقذ إنزاجي من القنبلة الموقوتة وهل خسر فيسينج ثنائية إلينيخنا وريوس؟

اللقطة الأولى: دخول محمد العويس حاملًا كأس الخليج العربي، وكان الهدف بالطبع هو الاحتفال مع جماهير الهلال، خاصة وأن العويس لعب دورًا رئيسًا في إنجاز الأخضر، تكلل معه بالفوز بجائزة أفضل حارس في البطولة.

اللقطة الثانية: ياسين بونو، يفشل كعادته في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الاتحاد، ليستقبل الهدف رقم 12 في 7 مباريات، علمًا بأنه لم يحمِ مرماه سوى مرة واحدة ضد العميد في دوري روشن.

ورغم أن بونو لا يُسأل وحده عن الهدف الاتحادي، الذي حمل في طياته مجازفة هلالية في تقدم الدفاع، وثغرة كاليدو كوليبالي الذي لم يفلح في مجاراة يوسف النصيري، ولا نقل إنه لم يتألق، خاصة مع تصديه لصاروخية من خارج المنطقة، في الشوط الثاني، ولكن ما بين اللقطتين الأولى والثانية، تبدو مؤشرات "مقلقة" بوجود قنبلة موقوتة داخل الهلال، اسمها الصراع بين حارسين كلاهما يستحق أن يحمي عرين الأزرق، خاصة وأن ما قدمه العويس، ليس فقط في كأس الخليج، وإنما أيضًا في كأس العالم، يؤكد أنه يستحق مكانًا أساسيًا، وأن الإبقاء عليه في دكة البدلاء، أمر غير محدٍ على الإطلاق.

والسؤال هو: هل يجد إنزاجي نفسه مطالبًا باتباع طريقة لويس إنريكي مع برشلونة، حينما وجد صراعًا بين كلاوديو برافو وأندريه تير شتيجن، فقرر أن يتبع سياسة المداورة، بالاعتماد على برافو في الدوري الإسباني، وتير شتيجن في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وما بين المشاركة في أربع بطولات، هل يتبع إنزاجي سياسة المداورة بين بونو والعويس، خاصة مع تراجع أداء الحارس المغربي نسبيًا، في ظل ضغط المشاركة، مع النادي والمنتخب، ما يستدعي أن ينال أفضل حراس خليجي 27، الفرصة أيضًا، ليثبت ذاته؟