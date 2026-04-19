"ما حدث تصفية حسابات ومن يرى خيبة الهلال تهون عليه خيبة الاتحاد" .. وعد بفضح المتورطين في انحدار موسم العميد

وأكد هتان النجار أنه يقوم بعملية تفتيش حاليًا خلف الكواليس، للوصول للمسؤول عن كافة القرارات التي أدت لتدهور حال الاتحاد في الموسم الجاري، بداية من رحيل المدير الفني الفرنسي لوران بلان وصولًا لمغادرة لاعب الوسط نجولو كانتي والمهاجم كريم بنزيما.

هتان النجار استطرد: "أي شخص عاقل في الاتحاد، كان عليه الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي، لكن السؤال الآن (من هو من قام بتفكيك فريق الاتحاد؛ بطل الموسم الماضي؟)، من الشخص الذي فك استقرار الفريق؟، من أقال المدرب لوران بلان بعد أولى جولات الموسم؟ .. من فكك الاتحاد هو من سمح بحدوث كل ذلك، وإذا كان الرئيس فهد سندي قد سمح بذلك فهو شريك فيما حدث للاتحاد بالموسم الجاري".

وواصل: "هناك مجموعة أشخاص في الاتحاد، سعوا للشخصنة وتفكيك الاتحاد، فسيدفعون الثمن، والأيام المقبلة كفيلة بكشف أسمائهم .. من سمح برحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي كان لديه أهداف شخصية، وأعدكم بكشف أسمائهم يومًا ما، أنا الآن في مرحلة جمع المعلومات، فكل ما حدث في الاتحاد تصفية حسابات، وسأكشف أسماء كل من تسبب في هذا الانحدار غير اللائق للفريق".

واختتم: "إذا ما حدث كان متعمدًا فهي كارثة، لكن ما حدث هو تصفية حسابات".



