فيديو | "انظروا لما حدث مع الأهلي والاتحاد" .. اتهامات واضحة بمجاملة الهلال في مباريات دوري روشن

وجه نادي الهلال، تحديثًا طبيًا أحبط جماهيره، بشأن فرص سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، في المشاركة أمام الاتحاد، في مباراة الكلاسيكو، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي، عن معاناة سالم الدوسري من إصابة جديدة، وهو العائد مؤخرًا إلى تدريبات الزعيم، بعد غيابه عن بداية الموسم، بسبب إجرائه عملية جراحية في الركبة.
وجاء في بيان الهلال الرسمي، أن سالم الدوسري تواجد في العيادة الطبية بمركز الماجدية الرياضي، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، الأمر الذي يقلص حظوظ مشاركته أمام الاتحاد.
وكان سيموني إنزاجي، قد رفض الجزم بمصير الدوسري من قمة الاتحاد، قبل إنهاء تدريبات الفريق مساء أمس، الجمعة، رغم إشارته إلى القائد رقم "23"، قد أظهر حماسة كبيرة في التدريبات، خلال الأيام الماضية.