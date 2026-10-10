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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "انظروا لما حدث مع الأهلي والاتحاد" .. اتهامات واضحة بمجاملة الهلال في مباريات دوري روشن

دوري روشن السعودي
الهلال
الاتحاد
الهلال ضد الاتحاد
الأهلي

رد سريع للدفاع عن الزعيم

يؤمن الإعلامي عدنان جستنيه، أن الهلال تتم مجاملته بشكل واضح في جدولة المباريات في السنوات الأخيرة، على حساب باقي المنافسين وبشكل واضح.

عدنا بعد فترة التوقف الدولي وعاد الجدل من جديد، الهلال يلعب أمام الاتحاد مساء اليوم، السبت، في كلاسيكو الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل اللقاء المنتظر، ظهر جستنيه عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد" ليؤكد أن جدولة الدوري تصب لصالح الهلال!

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما هي القصة؟

    جستنيه قال في تصريحاته:"التوقف الدولي الأخير كان في مصلحة الهلال، والأمر ينطبق على الجدول بأكمله، عندما ننظر إلى موعد مباراته مع الأهلي تم تأجيل المباراة".

    وأضاف:"عندما جاء موعد مباراته مع الاتحاد تم تأجيلها أيضًا، هل يحدث الأمر نفسه ضد النصر كذلك؟ لا نعرف، لكن ما أراه أن هناك مجاملة واضحة، ويمكننا مراجعة الجدولة في السنوات الماضية".

    وتابع:"في آخر 3 أو 4 مواسم، نرى مباراة الهلال والاتحاد في بداية الدوري، لماذا تأجلت هذه المرة ولعب ضد الأهلي بدلًا من ذلك؟ لأن المستويات مختلفة الآن".

  • رد لتوضيح الأمور

    ومن جانبه قال الإعلامي حسن الناقور:"كلام فاضي، تم تأجيل مباراة الأهلي لمصلحته من أجل المشاركة في بطولة كاس العالم للقارات".

    واستكمل:"وأما مباراة الاتحاد التي يخوضها الفريق اليوم، فقد تقرر تأجيلها أيضًا مع باقي مباريات الجولة بسبب بطولة خليجي 27".


  • إصابة الدوسري قبل مباراة الاتحاد

    وجه نادي الهلال، تحديثًا طبيًا أحبط جماهيره، بشأن فرص سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، في المشاركة أمام الاتحاد، في مباراة الكلاسيكو، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

    وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي، عن معاناة سالم الدوسري من إصابة جديدة، وهو العائد مؤخرًا إلى تدريبات الزعيم، بعد غيابه عن بداية الموسم، بسبب إجرائه عملية جراحية في الركبة.

    وجاء في بيان الهلال الرسمي، أن سالم الدوسري تواجد في العيادة الطبية بمركز الماجدية الرياضي، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، الأمر الذي يقلص حظوظ مشاركته أمام الاتحاد.

    وكان سيموني إنزاجي، قد رفض الجزم بمصير الدوسري من قمة الاتحاد، قبل إنهاء تدريبات الفريق مساء أمس، الجمعة، رغم إشارته إلى القائد رقم "23"، قد أظهر حماسة كبيرة في التدريبات، خلال الأيام الماضية.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد يعاني من الغيابات

    وعلى الطرف الآخر، فإن الاتحاد يستعد لخوض مباراة الهلال أيضًا، وسط غياب اثنين من أبرز عناصره، وهما المهاجم النيجيري جورج إلينيخنا، والوسط البرتغالي ريتشارد ريوس، اللذين قرر المدرب ينز فيسينج استبعادهما من قائمة الثمانية أجانب.

    وفي هذا السياق، أشار الإعلامي نجيب الجداوي، إلى مفاجأة، بقوله عبر حسابه على منصة (إكس)، إن استبعاد جورج إلينيخنا ليس لأسباب فنية، أو بداعي الإصابة، ما يفتح باب الجدل حول السبب الحقيقي نحو غياب المهاجم النيجيري، الذي أظهر تألقًا كبيرًا مع العميد قبل فترة التوقف الدولي.

    وبخلاف إلينيخنا وريوس، فإن الاتحاد يفتقد أيضًا لخدمات حسن كادش، الذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، حيث أجرى، الجمعة، عملية جراحية في مدينة توركو الفنلندية، في عضلة الفخذ الأيسر.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

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