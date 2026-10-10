فيديو | "انظروا لما حدث مع الأهلي والاتحاد" .. اتهامات واضحة بمجاملة الهلال في مباريات دوري روشن

يؤمن الإعلامي عدنان جستنيه، أن الهلال تتم مجاملته بشكل واضح في جدولة المباريات في السنوات الأخيرة، على حساب باقي المنافسين وبشكل واضح.

عدنا بعد فترة التوقف الدولي وعاد الجدل من جديد، الهلال يلعب أمام الاتحاد مساء اليوم، السبت، في كلاسيكو الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل اللقاء المنتظر، ظهر جستنيه عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد" ليؤكد أن جدولة الدوري تصب لصالح الهلال!



