"يخالف ثقافتنا السعودية" .. الهلال يعارض قرار الاتحاد الآسيوي قبل ساعات من مواجهة الغرافة ويقدم حلين

الهلال من المقرر أن يستضيف الغرافة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والربع – بتوقيت مكة المكرمة – على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

وبحسب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، فإن إدارة الهلال اعترضت على قرار الاتحاد الآسيوي بالوقوف دقيقة حداد قبل المباراة، على ضحايا فيضانات نيبال.

وأشار الفراج إلى أن الهلال قدّم حلين للاتحاد القاري؛ إما رفع لافتات للتضامن مع الضحايا أو وضع إشارات معينة على شاشات الملعب، فيما لا يزال في انتظار رد الآسيوي.

وليد الفراج أوضح عبر برنامجه "روتانا سبورت": "الدقيقة حداد خطوة دارجة عالميًا، لكن هناك بعض الدول الدقيقة حداد غريبة عن ثقافتنا. يمكن التعبير عن التعاطف مع ضحايا الفيضانات بطريقة مختلفة. لكن الأهلي والقادسية وافقوا، أما الهلال فيحاول إقناع الاتحاد الآسيوي بالتعبير بطريقة مختلفة، لأن هذه ليست من ثقافة المجتمع السعودي".

وأضاف: "الهلال خائف من رد فعل الجمهور، لأن سيظهر المدرجات بمظهر غير لائق، خاصةً أن الاتحاد الآسيوي لن يفهم لماذا يعترض الجمهور؟، والجمهور السعودي لن يفهم أنه قرار مطبق على كافة الأندية الآسيوية".

الإعلامي الرياضي اختتم: "الهلال عرض حمل لافتات للتضامن أو وضع إشارات على شاشات الملعب تعبيرًا عن التعاطف".







