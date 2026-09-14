يجري الهلال السعودي حاليًا محادثاته مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في محاولة لإقناعه بعدم الوقوف دقيقة حداد قبل مواجهة الغرافة القطري، اليوم الثلاثاء، خوفًا من غضب جماهيره.
"يخالف ثقافتنا السعودية" .. الهلال يعارض قرار الاتحاد الآسيوي قبل ساعات من مواجهة الغرافة ويقدم حلين
ما القصة؟
انطلقت مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، أمس الإثنين، حيث لُعبت ست مواجهات من الجولة الأولى.
وفرض الاتحاد الآسيوي على كافة الأندية المشاركة في البطولة الوقوف دقيقة حداد، على ضحايا فيضانات نيبال.
ناديا الأهلي والقادسية في السعودية استجابا لطلب الاتحاد القاري خلال مواجهتي باختاكور الأوزبكي والوصل الإماراتي، فيما يعارض الهلال قبل ساعات من مواجهة الغرافة..
الهلال يعارض
الهلال من المقرر أن يستضيف الغرافة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والربع – بتوقيت مكة المكرمة – على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
وبحسب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، فإن إدارة الهلال اعترضت على قرار الاتحاد الآسيوي بالوقوف دقيقة حداد قبل المباراة، على ضحايا فيضانات نيبال.
وأشار الفراج إلى أن الهلال قدّم حلين للاتحاد القاري؛ إما رفع لافتات للتضامن مع الضحايا أو وضع إشارات معينة على شاشات الملعب، فيما لا يزال في انتظار رد الآسيوي.
وليد الفراج أوضح عبر برنامجه "روتانا سبورت": "الدقيقة حداد خطوة دارجة عالميًا، لكن هناك بعض الدول الدقيقة حداد غريبة عن ثقافتنا. يمكن التعبير عن التعاطف مع ضحايا الفيضانات بطريقة مختلفة. لكن الأهلي والقادسية وافقوا، أما الهلال فيحاول إقناع الاتحاد الآسيوي بالتعبير بطريقة مختلفة، لأن هذه ليست من ثقافة المجتمع السعودي".
وأضاف: "الهلال خائف من رد فعل الجمهور، لأن سيظهر المدرجات بمظهر غير لائق، خاصةً أن الاتحاد الآسيوي لن يفهم لماذا يعترض الجمهور؟، والجمهور السعودي لن يفهم أنه قرار مطبق على كافة الأندية الآسيوية".
الإعلامي الرياضي اختتم: "الهلال عرض حمل لافتات للتضامن أو وضع إشارات على شاشات الملعب تعبيرًا عن التعاطف".
محمد الشيخ: على الجمهور السعودي تقبل الأمر
من جانبه، طالب الناقد الرياضي محمد الشيخ الجمهور السعودي بضرورة التكيف مع قوانين الاتحاد الآسيوي، موضحًا أنها تطبق على جميع دول القارة.
وقال الشيخ عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد": "لن يتفهم الاتحاد الآسيوي، المجتمع السعودي سواء من ناحية الثقافة الدينية أو المجتمعة أو كل النواحي، لذا علينا أن نتفهم أن ما ينطبق على كل الدول الآسيوية ينطبق على السعودية، علينا التكيف مع القوانين، لأنها جاءت للاستئناس وليس للفرض".
وتابع: "طالما الاتحاد الآسيوي يصر على الدقيقة الحداد، على الجمهور السعودي وهو جمهور واعٍ مهما حدث خروج عن النص، أن يتوافق مع قرار الآسيوي كما تقبل الاتحاد السعودي هذه القوانين مع المنتخب في مختلف البطولات".
استهجان جمهور الأهلي
ما يخشاه الهلال من جماهيره، فعله بالفعل جمهور الأهلي خلال مواجهة باختاكور بالأمس..
المباراة أقيمت في جدة، وأثناء الدقيقة حداد على ضحايا فيضانات نيبال، قام جمهور الراقي بإطلاق صافرات الاستهجان بقوة، اعتراضًا على الموقف، كونه يخالف الثقافة السعودية.
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