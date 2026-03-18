قمة لم يتلفها "الكاف": ذكاء يايسله يعجز أمام "أسطورية" بونو .. ومن أجل الألقاب فلتذهب متعة الهلال إلى الجحيم!

ليلة عصيبة، لعب فيها ياسين بونو، دور البطولة من جديد، في لعبة ركلات الترجيح، فقاد الهلال لتخطي عقبة الأهلي، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، بهدف لمثله، في قمة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، والتي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة.

وتقدم تيو هيرنانديز بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، بينما رد إيفان توني بهدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها ياسين بونو، بشكل لافت، فتصدى لركلتين من إيفان توني وجالينو، فيما سجل ركلات الهلال الأربع، كل من روبن نيفيش، ماركوس ليوناردو، سلطان مندش، تيو هيرنانديز.

وقطع الهلال تذكرة العبور إلى نهائي "أغلى الكؤوس"، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بعد التغلب على الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح، في نصف النهائي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول كلاسيكو الأهلي والهلال، على ملعب الإنماء..