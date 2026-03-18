Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أجبرت إنزاجي على المجازفة .. الإصابات تنهش جدار الهلال "الدفاعي" في كلاسيكو الأهلي!

إنزاجي في اختبار صعب أمام الأهلي..

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، ضربة موجعة، بإصابة اثنين من نجوم الزعيم، في مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي.

قمة كروية في آخر ليالي شهر رمضان المبارك، تجمع بين الأهلي والهلال، على ملعب الإنماء بجدة، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

  • إصابة دفاع الهلال

    وتواصلت الأنباء الحزينة على إنزاجي، خلال الشوط الثاني، حينما أجبر علي لاجامي، على عدم مواصلة اللعب، وبدا غير قادر على السير بشكل طبيعي، قبل مغادرته لملعب المباراة، ليتم استبداله بحسان تمبكتي في الدقيقة 63.

    وقبل انتهاء الوقت الأصلي، تلقى الهلال ضربة جديدة، بخروج متعب الحربي، ظهير الفريق، مصابًا، ليشارك عبد الكريم دارسي بديلًا له في الدقيقة 89.

  • مجازفة إنزاجي

    وبات سيموني إنزاجي، مجبرًا على المجازفة، بمشاركة حسان تمبكتي، بعدما أبقاه على مقاعد البدلاء، مع بداية المباراة.

    تمبكتي عانى من الإصابة في مباراة الهلال الماضية ضد الفتح، في دوري روشن السعودي، حينما جازف بمشاركة حسان كظهير في تلك المواجهة، قبل أن يستبدله بعبد الكريم دارسي.

    حينها، أثار حسان تمبكتي الشكوك حول إمكانية المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، ليقرر إنزاجي إبقائه بديلًا، قبل أن تجبره الإصابات على الدفع به في الشوط الثاني.

  • الإصابة الثانية

    وقدم علي لاجامي، واحدة من أقوى مبارياته مع الهلال، أمام الأهلي، حيث نجح بنسبة كبيرة، في الحد من وصول كرات الراقي إلى مرمى ياسين بونو.

    وصنع لاجامي 9 مساهمات دفاعية، خلال المباراة، حيث تمكن من اعتراض المنافس "5" مرات، فضلًا عن قطع ثلاث تسديدات واستعاده الكرة أربع مرات.

    وتلقى لاجامي إصابته الثانية، خلال الموسم الرياضي الحالي "2025-2026"، بعد إصابته في نوفمبر الماضي، أثناء مشاركته في مباراة الغرافة القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    حينها، تأكدت إصابة لاجامي في العضلة الخلفية، ليغيب عن الملاعب حوالي أربعة أسابيع.

  • مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، بـ64 نقطة، فيما يستعد لملاقاة الأهلي، الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

  • مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، فيما انتفض مع يايسله، ليضع اسمه في قائمة المتنافسين بقوة على اللقب، حيث فاز في 16 مباراة مقابل 5 تعادلات، فيما تجرع هزيمته الثانية في الدوري أمام القادسية، لتمثل ضربة لحسابات يايسله، قبل ملاقاة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

