وسط ترشيح رئيس الهلال السابق لإدارة اتحاد الكرة السعودي .. محمد الدعيع: كنت أتمنى استمرار ياسر المسحل في منصبه!

محمد الدعيع أبدى رأيه في الصراع الدائر حاليًا بالوسط الرياضي حول مجلس المسحل، موضحًا أنه كان ينقص المجلس الحالي فقط تصحيح الأخطاء في اختيار مدربي المنتخب الوطني، بينما لا يعتبر عدم تحقيق أي بطولة فشلًا.

وقال الدعيع تحديدًا عبر برنامج "دورينا غير": "السعودية مليئة بالكوادر، لكن العمل في الاتحاد السعودي صعب، أتمنى أن نرى قامات رياضية، تعرف رياضتنا جيدًا، كي تنجح في الإدارة".

وأضاف: "لو أردنا الحكم على أي اتحاد بالبطولات، فلن يبقى أحد في منصبه. كنت أتمنى بقاء اتحاد المسحل بشرط تصحيح الأخطاء التي حدثت من مدرب لآخر، لأن المدربين أصبح أهم شيء عندهم هو الشرط الجزائي".











