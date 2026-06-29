على عكس الجميع تقريبًا في الوسط الرياضي السعودي، خرج محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى المنتخب السعودي والهلال، معلنًا تمنيه استمرار ياسر المسحل في منصبه كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشرط تصحيح الأخطاء فقط.
وسط ترشيح رئيس الهلال السابق لإدارة اتحاد الكرة السعودي .. محمد الدعيع: كنت أتمنى استمرار ياسر المسحل في منصبه!
ما القصة؟
المنتخب السعودي ودع مؤخرًا منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات بعدما حصد نقطتين فقط بالتعادل أمام أوروجواي والرأس الأخضر، مع الهزيمة أمام إسبانيا.
هذا الإخفاق تبعه هجوم كبير من الجماهير والإعلاميين على ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، محملين إياه مسؤولية الفشل المتكرر للمنتخب الوطني في السنوات الأخيرة.
على إثر ذلك، أعلن المسحل قبل ساعات بشكل رسمي تقدمه باستقالته من منصبه، مؤكدًا إجراء انتخابات جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة دون انتظار نهاية فترته.
أمنية الدعيع باستمرار المسحل في منصبه
محمد الدعيع أبدى رأيه في الصراع الدائر حاليًا بالوسط الرياضي حول مجلس المسحل، موضحًا أنه كان ينقص المجلس الحالي فقط تصحيح الأخطاء في اختيار مدربي المنتخب الوطني، بينما لا يعتبر عدم تحقيق أي بطولة فشلًا.
وقال الدعيع تحديدًا عبر برنامج "دورينا غير": "السعودية مليئة بالكوادر، لكن العمل في الاتحاد السعودي صعب، أتمنى أن نرى قامات رياضية، تعرف رياضتنا جيدًا، كي تنجح في الإدارة".
وأضاف: "لو أردنا الحكم على أي اتحاد بالبطولات، فلن يبقى أحد في منصبه. كنت أتمنى بقاء اتحاد المسحل بشرط تصحيح الأخطاء التي حدثت من مدرب لآخر، لأن المدربين أصبح أهم شيء عندهم هو الشرط الجزائي".
ترشيح محمد بن فيصل لخلافة المسحل
بالحديث عن المرشحين المحتملين لخلافة ياسر المسحل في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فقد اختار الدعيع، محمد بن فيصل؛ الرئيس الأسبق للهلال، موضحًا أنه يتميز في ملف اختيار المدربين.
واستطرد الأخطبوط: "أؤيد تولي محمد بن فيصل خلافة المسحل، هذا الشخص عملي، ولا يهمه الهلال، فحتى وهو رئيس الهلال كان ينتقد النادي نفسه، بجانب نجاحه في اختيارات المدربين، جميع مدربي الهلال في عهده تولوا بعد ذلك المسؤولية الفنية للمنتخب جوزيه بيسيرو، ماركوس باكيتا وأولاريو كوزمين، بغض النظر عن نتائجهم مع المنتخب".
شروط رئاسة الاتحاد السعودي
بحسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم هناك أربعة شروط أساسية يجب توافرها في المتقدم بملف ترشحه لاعتلاء منصب الرئيس، هي:
- امتلاك خبرة رياضية قيادية في مجال كرة القدم محليًا أو دوليًا لا تقل عن عامين خلال آخر خمس سنوات.
- خلو سجل الحالة المدنية للمرشح من أي سابقة أخلاقية مخلة بالشرف أو الأمانة أو النزاهة.
- الحصول على مؤهل جامعي.
- إتقان اللغة الإنجليزية.