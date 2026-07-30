وسط مراقبة مانشستر .. الهلال يرفض "مبالغة" إيفرتون بعد تحديد سعر إيلمان ندياي!

لا تزال المفاوضات جارية بين ناديي الهلال وإيفرتون، في ظل رغبة الزعيم في التعاقد مع الجناح السنغالي إيلمان ندياي، في فترة الميركاتو الصيفي.

الهلال استهل موسم الميركاتو، بتعاقدات محلية، بين "استعادة" محمد العويس، وضم صبري دهل وعبد الله العنزي ونواف الحبشي، قبل أن يعلن عن أولى صفقة أجنبية، بالتعاقد مع الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قادمًا من وست هام يونايتد، لمدة أربعة مواسم مُقبلة.

وبحسب التقارير، فإن إيلمان ندياي، كان خيارًا ثانيًا بعد الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، إلا أن حامل الكرة الذهبية، أعطى قراره النهائي، برفضه الرحيل عن بطل أوروبا، واتجاهه نحو توقيع عقد جديد مع العملاق الفرنسي.