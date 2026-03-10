في وقت يعلن به الهلال استعادة نجمه البرتغالي روبن نيفيش ومشاركته في الجزء الأول من مران يوم الثلاثاء، ها هو يكشف إصابة نجم آخر، غادر الرياض بالفعل طلبًا للعلاج في الخارج.
قد يحتاج لعملية جراحية .. الإصابة تدفع نجم الهلال للسفر إلى فرنسا
ما القصة؟
شارك لاعب الوسط البرتغالي أمس الثلاثاء، في الجزء الأول من الحصة التدريبية للهلال، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.
وعانى نيفيش من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل أسبوعين تقريبًا، خلال مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
على جانب آخر، غادر المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك ظهر أمس الثلاثاء، مدينة الرياض متجهًا إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، لعرض حالته على الطبيب المختص جيل ريبول بالتنسيق مع الجهاز الطبي للهلال.
وعانى المدافع التركي خلال الفترة الماضية من إصابة في عضلات أسفل البطن، لا تزال تؤثر عليه.
قد يحتاج لتدخل جراحي
من جهته، فسر أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني اتجاه يوسف أكتشيتشيك والجهاز الطبي للهلال لجيل ريبول؛ أحد أشهر المتخصصين في جراحة وإصابات آلام أسفل البطن للرياضيين..
وأوضح الشهراني أن اللجوء لجيل ريبول يكون للتأكد من عدم حاجة أكتشيتشيك لعملية جراحية، أو لحقن أو فحص موضع الإصابة، لمواصلة العلاج الطبيعي.
وأشار أخصائي العلاج الطبيعي السعودي إلى أن المدافع التركي قد يعاني من مجرد التهابات أسفل البطن أو فتق.
مسيرة أكتشيتشيك مع الهلال
صاحب الـ20 عامًا كان قد انضم إلى الهلال في صيف 2025 قادمًا من فنربخشه مقابل 22 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2029.
وشارك أكتشيتشيك في 17 مباراة فقط في مختلف البطولات مع الهلال، في ظل سيطرة الثنائي حسان تمبكتي والسنغالي كاليدو كوليبالي على المشاركة بشكل أساسي كقلبي دفاع.
فيما كان آخر ظهور للمدافع الشاب مع الزعيم في مواجهة الوحدة الإماراتي بالجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في 16 فبراير الماضي.
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 18 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ61 نقطة.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.