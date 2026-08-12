الهلال يخطط للتعاقد مع نجم أستون فيلا.. وتطورات جديدة في مستقبل داروين نونيز

وعلى جانب آخر.. أعلن الصحفي التركي زكي أوزوندوركان، عن مستجدات مستقبل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، مع عملاق الرياض الهلال.

أوزوندوركان أوضح في تصريحات مع "a Spor"، مساء اليوم الأربعاء، أن نونيز سيُسافر إلى إسطنبول التركية، غدًا الخميس.

وأشار أوزوندوركان إلى أن نونيز، سيوقع على عقود انضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، فور وصوله إلى إسطنبول؛ على أن يُغادر بعدها إلى المدينة، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.