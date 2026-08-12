الهلال يخطط للتعاقد مع نجم أستون فيلا.. وتطورات جديدة في مستقبل داروين نونيز

يبدو أن ملف "المهاجم"، أصبح الشغل الشاغل لإدارة عملاق الرياض الهلال، فيما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال غير راضٍ عن مهاجميه الحاليين، خاصة الفرنسي كريم بنزيما والأوروجوياني داروين نونيز؛ لذا يبحث عن صفقة جديدة، في هذا المركز.
يبدو أن ملف "المهاجم"، أصبح الشغل الشاغل لإدارة عملاق الرياض الهلال، فيما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال غير راضٍ عن مهاجميه الحاليين، خاصة الفرنسي كريم بنزيما والأوروجوياني داروين نونيز؛ لذا يبحث عن صفقة جديدة، في هذا المركز.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان مساء اليوم الأربعاء، عن اهتمام عملاق الرياض الهلال؛ بالتعاقد مع النجم الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم النادي المحلي أستون فيلا.
العجلان كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن ذلك: "مصادرنا.. الهلال مهتم بواتكينز".
ويبدو أن تحرك الزعيم الهلالي نحو واتكينز؛ جاء بعد فشل النادي في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جلطة سراي التركي.
وحاول الهلال التعاقد مع أوسيمين مجددًا، في صيف العام الحالي؛ إلا أن مصدر مقرب من اللاعب رد على ذلك، بالقول: "مستحيل".
وعلى جانب آخر.. أعلن الصحفي التركي زكي أوزوندوركان، عن مستجدات مستقبل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، مع عملاق الرياض الهلال.
أوزوندوركان أوضح في تصريحات مع "a Spor"، مساء اليوم الأربعاء، أن نونيز سيُسافر إلى إسطنبول التركية، غدًا الخميس.
وأشار أوزوندوركان إلى أن نونيز، سيوقع على عقود انضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، فور وصوله إلى إسطنبول؛ على أن يُغادر بعدها إلى المدينة، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.
المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف النادي المحلي أستون فيلا، منذ صيف 2020؛ عندما انضم إليه من مواطنه برينتفورد، بشكلٍ رسمي.
ومع أستون فيلا؛ لعب وايتكنز 278 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 108 أهداف وصانعًا 47 آخرين.
كما مثّل هذا المهاجم الإنجليزي المخضرم، منتخب بلاده في 24 مباراة دولية؛ وذلك بداية من مارس 2021، وحتى بطولة كأس العالم 2026.
ودوليًا؛ سجل واتكينز 7 أهداف مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، إلى جانب صناعته تمريرتين حاسمتين.
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ومن ناحيته.. المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال؛ قادمًا من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.
صفقة نونيز كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ53 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.
إلا أن المهاجم الأوروجوياني لم يقدّم المستوى المأمول، مع الزعيم الهلالي؛ حيث اكتفى بتسجيل 9 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة، في 24 مباراة رسمية.