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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport
محمود خالد

ابن النصر وجوهرة الفيحاء .. الهلال يفتتح تحركاته الصيفية رسميًا بصفقتين "دفعة واحدة"

انتقالات
الهلال
الفتح
الفيحاء
S. Dahal

الهلال يعلن عن أولى صفقاته الجديدة..

وبدأت تحركات الهلال في الميركاتو الصيفي، من أجل التحضير للموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، حيث أعلن النادي عن أولى صفقاته بشكل رسمي.

الهلال عمد إلى تقوية عناصره المحلية، في الوقت الذي ساد فيه جدل حول مستقبل عدد من نجوم الزعيم، أمثال خاليدو كوليبالي وسالم الدوسري وكريم بنزيما.

  • الهلال يكشف عن أولى صفقاته

    وأعلن الهلال عن تعاقده رسميًا مع صفقتين "دفعة واحدة"، وهم عبد الله العنزي وصبري دهل، حيث جاء الأول من صفوف الفتح، والثاني من الفيحاء.

    وأنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال، إجراءات توقيع عقد انتقال لاعب وسط الفتح، عبد الله العنزي، ليمثّل الزعيم، لمدة خمسة مواسم، حتى 2031، فيما شارك صاحب الـ23 عامًا في تدريبات الفريق الأول، التي انطلقت مساء اليوم، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

    وبالمثل، توجه صبري دهل إلى التدريبات، عقب توقيعه عقدًا مع الهلال، قادمًا من الفيحاء، لمدة 5 مواسم مُقبلة.

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  • ابن النصر الذي يجيد اللعب في عدة مراكز

    ومن المنتظر أن يمثل عبد الله العنزي، إضافة جديدة "فعالة" في صفوف الهلال، خلال الميركاتو الصيفي، كونه يستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي، حيث يلعب على الطرفين الأيمن والأيسر، وكذلك خلف المهاجم، ولعب دور صانع الألعاب.

    ومن درجة الشباب بنادي النصر، إلى الفتح في 2021، بدأ العنزي تدرجه في الفئات السنية، حتى تم تصعيده للفريق الأول.

    وشارك العنزي في 19 مباراة مع الفتح، في الموسم الماضي، حيث تمكن من تسجيل هدف وصناعة تمريرتين حاسمتين في دوري روشن السعودي.

  • جوهرة الفيحاء

    أما عن صبري دهل، فإن صاحب الـ18 عامًا، يعد أحد مواهب نادي الفيحاء، والذي مثّل المنتخب السعودي، في فئة الناشئين، كما شارك في كأس العالم تحت 17 عامًا 2025، وسجل هدفًا في مرمى نيوزيلندا، في الجولة الثانية.

    ويملك دهل، قدرة اللعب كجناح ولاعب وسط أيمن، كما يستطيع اللعب في الطرف الأيسر، علمًا بأن شارك أيضًا في 24 مباراة بقميص الفيحاء في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي، مسجلًا 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.


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  • صفقة عالمية جديدة؟

    ويستعد ريتشارد هيوز لمغادرة ليفربول ليصبح المدير الرياضي الجديد لنادي الهلال، الذي يدربه سيموني إنزاجي في المملكة العربية السعودية، والذي كان قد فكر في الماضي في التعاقد مع بييرو أوسيليو من إنتر بنفس المنصب.

    وقد تكون الخطوة الأولى للمدير الرياضي الجديد محاولة للتعاقد مع المدافع الهولندي في نابولي، سام بيوكيما (مواليد 1998، لاعب بولونيا السابق)، وذلك بحسب "كالتشيو ميركاتو".

    وانضم بيوكيما الصيف الماضي إلى صفوف نابولي قادمًا من بولونيا مقابل 31 مليون يورو، ولكن فشل في إقناع مدربه السابق أنطونيو كونتي باللعب أساسيًا.

    ولعب قلب الدفاع الهولندي في 32 مباراة بكل المسابقات الموسم الفائت مع نابولي، و24 في الدوري الإيطالي، بمجموع 2214 دقيقة، في ظل تفضيل كونتي ثنائية رحماني-بونجورنو.

    وتم ربط بيوكيما باهتمام من ليفربول وعدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن بحسب التقرير، قد يكون أولى صفقات هيوز في الهلال في ظل إعجابه به منذ عدة أشهر.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    حقيقة رحيل سالم الدوسري وبنزيما

    وبالتزامن مع الاتجاه نحو الإبقاء على سيموني إنزاجي، على رأس الجهاز الفني للهلال، مع قدوم المدير الرياضي الجديد، ريتشارد هيوز، انتشرت تقارير حول اهتمام نادي الدرعية، بضم نجمي الهلال، سالم الدوسري وكريم بنزيما.

    وفي هذا السياق، نفت صحيفة "الرياضية"، ما تردد بشأن مساعي الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، لشراء المدة المتبقية من عقد سالم الدوسري مع الهلال.

    وبالمثل، أفاد الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن ما تردد حول انتقال كريم بنزيما إلى الدرعية، أيضًا، غير صحيح، مؤكدًا أن النادي لا يريد التعاقد مع النجم الفرنسي.