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الهدف الشبح وميسي حمم يامال من أجل الماسونية .. أغرب نظريات المؤامرة عن خسارة الأرجنتين كأس العالم!

فقرات ومقالات
كأس العالم
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
ليونيل ميسي

إسبانيا حققت كأس العالم ولكن البعض ليس مقتنعًا بأحقيتها الرياضية باللقب

بلغت نظريات المؤامرة في الأرجنتين مستويات تستحق الدراسة منذ تتويج إسبانيا بطلة للعالم، وقد قاد هذه الحملة منشئو المحتوى الذين يجنون أرباحًا من عدد المشاهدات والتفاعل.

وهناك عبارة واحدة تلخص الأمر على أفضل وجه. فقد انتشرت عبارة «حدث شيء ما» في كل مكان بعد الخطاب التحفيزي الذي ألقاه ميسي، وانتشرت إلى درجة اضطرت المدرب ليونيل سكالوني، وأسطورة مثل ماريو كيمبس، وحتى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلى التدخل لوقف تصاعد الموقف.

 وأحدث الادعاءات هو أن كرة باو كوبارسي في الدقيقة الأخيرة قد تجاوزت بالفعل خط المرمى ودخلت شباك أوناي سيمون.

وقد جمعت صحيفة «ماركا» 13 نظرية متداولة في الأرجنتين، تصر جميعها على وجود مؤامرة نُظمت ضد «راقصي التانجو» لخسارة اللقب العالمي.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هدف شبح وتهديدات للعائلات

    "هل تتذكرون أن حراس المرمى كانوا في الماضي يتفقدون المرمى؟ ويتأكدون من أن الشبكة مثبتة في مكانها ويتحققون من حالتها؟ هذا شيء لم أره في كأس العالم هذه. فهل من الممكن أن تكون الكرة قد اخترقت الشبكة؟"

    هذه هي أحدث نظرية طرحها أحد المستخدمين الذين يصرون على أن الكرة تجاوزت خط المرمى في تلك اللحظة المعجزة التي أبعد فيها كوبارسي الكرة. 

    ويشير مؤيدو هذه النظرية إلى ظل الكرة على خط المرمى باعتباره «دليلاً». ومن هناك تتفرع النظرية إلى ادعاءات أخرى، بما في ذلك احتمال أن يكون شخص ما قد تلاعب بالرقاقة الإلكترونية داخل الكرة وحركها كما يشاء.

    تهديدات لعائلات اللاعبين: لم يُسمح لهم بالفوز

    «تعرض اللاعبون الأرجنتينيون وعائلاتهم للتهديد. لم يُسمح لهم بالفوز في المباراة النهائية. جاءت هذه المعلومات من مسؤولين في كرة القدم الأرجنتينية كانوا موجودين في الولايات المتحدة».

    هذا ما ادعاه الصحفي سيرجيو أوفييدو. ووفقًا لمصادر أخرى، تعرضت كل عائلة للتهديد دون استثناء، ولهذا السبب امتنع الكثير منهم عن حضور المباراة النهائية.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    اختبار مفاجئ للكشف عن المنشطات

    تشير إحدى النظريات إلى أن الفيفا فاجأت المنتخب الأرجنتيني بإجراء اختبار منشطات مفاجئ قبل دقائق معدودة من انطلاق المباراة، مما أدى إلى إرباك اللاعبين جسديًّا ونفسيًّا.

    وتصر الفيفا على أن جميع الإجراءات الطبية اتبعت المعايير المعتادة للبطولة، وأن الوفد الأرجنتيني لم يبدِ أي اعتراض أو شكوى.

    وبالطبع، يعود بالذاكرة المشجعون الأكبر سناً إلى كأس العالم 1994 وعينة دييجو مارادونا الإيجابية، عندما أطلق عبارة خالدة قال فيها: «لقد قطعوا ساقيّ».

     خطة ترامب، وملك إسبانيا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وفلورنتينو وأتلتيكو مدريد

    وتذهب النظرية إلى أبعد من ذلك. فقد خسرت الأرجنتين عن عمد، كجزء من خطة كبرى دبرتها أطراف دولية معادية للبلاد وغاضبة من لافتة «جزر مالفيناس» التي رفعها اللاعبون بعد فوزهم على إنجلترا.

    الحكومة البريطانية

    لنعد إلى لافتة «مالفيناس» تلك. تزعم النظرية أن جياني إنفانتينو أخبر ميسي أنه يتعين عليه تسليم الكأس، لأن إقصاء الأرجنتين لم يعد ممكناً بعد بيع جميع التذاكر. وبدلاً من ذلك، قد تأتي العقوبة لاحقاً، في شكل إيقاف لمدة عشر سنوات.

    ويذهب أحد مستخدمي تيك توك إلى أبعد من ذلك: «الحكومة البريطانية هي التي دفعت الفيفا إلى اتخاذ إجراءات متطرفة ضد المنتخب الأرجنتيني. وبالمصادفة، تعرض كل من ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو، اللذان حملّا لافتة مالفيناس.

  • Gianni Infantino Donald Trump RodriGetty Images

    القانون التاريخي للفيفا

    تنص هذه النظرية على أنه لا يمكن لأي منتخب وطني الفوز بكأس العالم مرتين على التوالي، وبالتالي لم يُسمح للأرجنتين بالاحتفاظ باللقب.

    يتجاهل مؤيدو هذه النظرية حقيقة أن إيطاليا والبرازيل قد حققتا ذلك بالضبط. ويصرون على أن البطولة كانت بحاجة إلى بطل أوروبي «لأسباب تجارية أو تلفزيونية أو سياسية»، حسب تفضيلات كل شخص.

    إنفانتينو يريد إعادة انتخابه

    هناك تيار آخر من هذه النظرية يزعم أن إنفانتينو أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي. ستفوز إسبانيا بكأس العالم مقابل أن يضمن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإسباني لكرة القدم أصواتهما في انتخابات رئاسة الفيفا المقرر إجراؤها في عام 2027.

    ووفقًا لهذه الرواية، هدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفيرين بسحب دعمه لإنفانتينو في حال تتويج الأرجنتين بلقب بطل العالم. ويزعمون أن هذا الضغط أجبر اللاعبين الأرجنتينيين على الاستسلام.

    ثلاث تغريدات فقط تروج لهذه النظرية، دون أدنى دليل، حصدت أكثر من مليوني مشاهدة.

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  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    أراد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اعتقال تشيكي تابيا داخل الملعب

    وتزعم هذه النظرية أن هذه الأزمة وصلت إلى غرفة الملابس قبل دقائق من بدء المباراة وأثرت نفسياً على اللاعبين، قبل أن تمتد لاحقاً إلى المطار، حيث تمت مصادرة هاتف كلاوديو «تشيكي» تابيا وتأخرت رحلة العودة لمدة ساعتين.

    وقد نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم هذه الادعاءات.

    ومع ذلك، تجري السلطات الأمريكية تحقيقات في المعاملات التجارية المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني، وطلبت معلومات حول الاتصالات المتعلقة بـ«كلاوديو تابيا» ومسؤولين آخرين.

    نظرية الماسونية وطقوس نقل كيان

    استعدوا لهذه القصة. بدأ كل شيء بالصورة الشهيرة التي يظهر فيها ليونيل ميسي وهو يغسل لامين يامال وهو رضيع، والتي اعتبرها البعض «طقوس انضمام ماسونية» أو «عملية نقل كيان روحي».

    زعم مؤيدو هذه النظرية أن نادي برشلونة يعمل كـ«نادي ماسوني»، وأن عنصر الماء يمثل «معمودية» ترمز إلى انتقال الهيمنة الكروية من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

    كما ربطت هذه الرسائل الصورة بأنماط عددية معينة مرتبطة بالمباراة النهائية، دون تقديم أي وثائق أو شهادات تدعم هذه الادعاءات. 

    وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث قاموا بتحليل تاريخ المباراة النهائية، وتوقيت الهدف الحاسم في الوقت الإضافي (الدقيقة 106)، وحتى التصميم المعماري لملعب ميتلايف، كل ذلك بحثًا عن صلات مزعومة بالماسونية أو «النخب العالمية».

    بل وظهر رمز يشبه شعار الماسونية داخل شعار الأرجنتين في بعض البث التلفزيوني. وكان ذلك كافياً لإثارة حماس البعض.

  • لقد عملوا للدفاع عن مصالح شركات المراهنات

    ووفقًا لهذه النظرية، فإن إصابات ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو، وفشل المنتخب الأرجنتيني في تسديد أي كرة على المرمى طوال المباراة، واعتمادهم على أسلوب دفاعي مفرط، كانت جميعها نتيجة لتواطؤ مع شركات المراهنات، وليس بسبب هيمنة إسبانيا الكاملة على الاستحواذ.

    إسبانيا سلمت قواعدها العسكرية للولايات المتحدة مقابل الفوز بكأس العالم

    تدعي إحدى النظريات أن إسبانيا وافقت على السماح للولايات المتحدة باستخدام القاعدتين العسكريتين في روتا ومورون لشن هجمات ضد إيران، مقابل الفوز بكأس العالم.

    لا توجد أي وثائق أو شهادات أو معلومات يمكن التحقق منها تدعم أيًا من ذلك.

    كما تتعارض هذه الادعاءات بشكل قاطع مع الموقف الرسمي للحكومة الإسبانية، التي نفت «بشكل قاطع» أن تكون الولايات المتحدة قد استخدمت تلك القواعد في عملياتها ضد إيران. وأكدت مدريد أنها لم تسمح بذلك ولن تسمح به.

    ولم تظهر حتى الآن أي وثيقة رسمية تشير إلى أي تغيير في هذا الموقف، خلافاً لما تروج له هذه الرسائل المضللة.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    المشجعون يتعرضون لاستنزاف طاقتهم: السحر الأسود والشعوذة

    يتحدث العديد من المشجعين عن شعور المشجعين واللاعبين باستنزاف طاقتهم، قائلين إنهم شعروا بـ«شيء غريب»، أو أن طاقتهم قد «استُنزفت»، معتقدين أن النخبة أو النظام العالمي تدخل «على المستوى الاهتزازي» لأنهم أرادوا رؤية إسبانيا تتوج بطلة للعالم.

    وكشفت المنصة الإسبانية «مالديتا» أن مقطعين فقط يروجان لهذه الفكرة حققا أكثر من 8 ملايين مشاهدة على «تيك توك».

    وتذهب حسابات أخرى إلى أبعد من ذلك، مدعية أن الأرجنتين وقعت ضحية للسحر الأسود أو الشعوذة. بل إن البعض يصر على أن هذه المعلومات وصلت إليهم «من العالم الآخر».

    الحكم سلافكو فينسيتش

    ولم يسلم الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش من هذه الاتهامات أيضًا. فقد شكك العديد من الأرجنتينيين في أدائه، وتراكمت حوالي 100 ألف توقيع على منصة «Change.org» للمطالبة بإعادة مباراة نهائي كأس العالم.

    ويزعم مقدمو العريضة أن الحكم قدم أداءً «مثيرًا للجدل وفاسدًا»، وأنه «تم شراؤه للتأثير على نتيجة المباراة».