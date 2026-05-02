الهبوط مرتين سيكون مصيرهم لو لم يتحقق هذا الشرط.. أسطورة توتنهام متشائم بشأن مستقبل ناديه!

اتخذ الموسم الكابوسي لتوتنهام منعطفاً مظلماً آخر بعد أن أشار شيروود إلى أن الإخفاقات المؤسسية للنادي قد تقوده إلى دوري الدرجة الأولى. وفي ظل تراجع الفريق بفارق نقطتين عن منطقة الأمان مع وجود مباريات صعبة في الفترة المتبقية، أصبحت احتمالية الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية حقيقة واقعة يخشى الكثيرون أن تكون مجرد بداية لانهيار أكبر.

وفي حديثه عن الأزمة، قال شيروود لـ"بويل سبورتس": "إنه أمر مقلق، ويعتمد على من يتولى مسؤولية التعاقدات وإدارة النادي. وبالنسبة لي، لا يمكنني تقديم إجابة مستنيرة حول ما إذا كانوا سيعودون إلى الدوري الممتاز، وبالنسبة للأشخاص الذين يديرون النادي في الوقت الحالي، لن تكون هناك أي ضمانات".