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علي سمير

الهاكر البرتغالي روي بينتو .. العقل المُدبر لفضح تلاعب مانشستر سيتي و"المتمرد" الذي وضع مورينيو ورونالدو وميسي في ورطة!

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي
ريال مدريد
النصر
تفينتي
باريس سان جيرمان
برشلونة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
جوزيه مورينيو
ليونيل ميسي
نيمار
كريستيانو رونالدو
الدوري الفرنسي

شخصية تمردت على كل القواعد واطلعت على معلومات خطيرة من الباب الخلفي

ضجة هائلة شهدها عالم كرة القدم في الأيام الأخيرة، بعدما تمت إدانة مانشستر سيتي في 115 مخالفة مالية، وسط اتهامات للنادي الإنجليزي بالتلاعب المالي ورفض التعاون مع السلطات في عملية التحقيقات.

القصة ليست جديدة، بل ظهرت للمرة الأولى في نوفمبر 2018، عندما نشرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية لتحقيقات مُوسعة، ورسائل بريد إلكتروني تم تسريبها من داخل مانشستر سيتي لتؤكد عدم الالتزام باللعب المالي النظيف.

هل فعلت الصحيفة كل ذلك وحدها؟ بكل تأكيد لا! كان هناك العقل المدبر لهذه العملية وهو القرصان الإلكتروني أو "الهاكر" روي بينتو، الذي تعاون مع بعض الصحفيين والمحققين الاستقصائيين من أجل كشف الحقيقة وإظهار المزيد من الأدلة التي تدين سيتي.

شبكة بينتو زودت وسائل الإعلام بحوالي 70 مليون وثيقة و3.4 تيرابايت من المعلومات الإلكترونية، وشمل الأمر رسائل خطيرة إلى شخصيات مرموقة بعالم كرة القدم، لذلك فهو ليس مجرد شخص عادي بل كيان يعمل في صمت لكشف الأشياء التي لا تستطيع الصحف العادية الوصول لها.

  • FRANCE-PORTUGAL-FBL-INVESTIGATION-LEAKSAFP

    من هو روي بينتو؟

    الشاب البرتغالي بدأ رحلته في كشف الأسرار والحقائق خلال عام 2015، عندما قام بتأسيس موقع "Football Leaks"، حيث استخدمه كمنصة لتسريب وثائق سرية حول لاعبين وأندية وبعض الوكلاء، وكان تركيزه على الأمور المالية والعقود وأشياء أخرى.

    علاقته بقضية مانشستر سيتي ظهرت في 2018، عندما تعاون مع دير شبيجل وبعض المحققين الاستقصائيين، للكشف عن رسائل بريد إلكتروني مسربة من داخل النادي، تحدثت عن عقود الرعاية والتلاعب في الميزانية للهروب من أي عقوبة تخص اللعب المالي النظيف.

    بينتو كان يعمل في البداية تحت اسم مستعار وهو "جون"، ولكن سرعان ما تم اكتشاف هويته في عام 2019 خلال فترة معيشته بالمجر وبالتحديد مدينة بودابست.

    الاعتقال الأول له تم في 16 يناير 2019، وشملت التهم الموجهة له : انتهاك السرية، محاولة الابتزاز، الدخول غير المشروع لأنظمة ومعلومات إلكترونية خاصة بمؤسسات معروفة، مثل شركة "دوين سبورتس" والثنائي البرتغالي سبورتينج لشبونة وبنفيكا.

    صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن بينتو تم اتهامه بابتزاز شركة "دوين سبورتس"، بعدما طالبها بدفع أكثر من 500 ألف يورو، مقابل إخفاء بعض المعلومات الحساسة التي تخص لاعبين تمثلهم الوكالة.

    وتم احتجازه في 18 يناير من نفس العام ووضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل تسليمه للبرتغال في مارس 2019، ووقتها خضع للحبس الاحتياطي حتى أبريل من العام التالي، وقالت المحكمة إن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي لمنعه من الهروب والاستمرار في أنشطته المثيرة للجدل.

    وبعدها تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، ومنعه من استخدام الإنترنت بالشكل الذي اعتاد عليه، كما تم تخفيف حدة التعامل معه بسبب تعاونه مع السلطات البرتغالية ومساعدة الشرطة على الوصول لبيانات مشفرة تخص التحقيقات.

    وفي سياق متصل تم إطلاق سراحه في 7 أغسطس 2020، وانتهت القضية بشكل نهائي بعدها بـ3 سنوات، بالحكم عليه بعقوبة السجن 4 سنوات مع إيقاف التنفيذ، بسبب إدانته في تسع جرائم تخص الابتزاز وانتهاك الخصوصية والدخول إلى بيانات غير مشروع الوصول لها.

    وكانت له قضية أخرى انتهى التحقيق فيها في أبريل 2026، بعدما أسقط من عليه 241 اتهامًا مشابهًا، وتم الإعلان عن براءته بسبب اعتقاد المحكمة عدم منطقية معاقبته على تهم تمت محاكمته بها من قبل.


  • FRANCE-JUSTICE-TRIAL-FBL-LEAKS-PSGAFP

    إليكم أشهر أعماله

    - وفقًا لصحيفة "جارديان" فإن الهاكر البرتغال سبق أن قام بتسريب معلومات حساسة تخص كريستيانو رونالدو وبعض الأمور الضريبية التي تخص فترته مع ريال مدريد، وتسببت في اتهام نجم النصر الحالي بالتهرب من دفع التزاماته أمام السلطات.

    ووصل الأمر كذلك إلى معلومات أخرى عن اتهام رونالدو بالاعتداء الجنسي، وهي الواقعة التي شهدت تبرئة كريستيانو بشكل كامل من التحقيقات الجنائية الأمريكية.

    - موقع Football Leaks نشر معلومات تخص رواتب ليونيل ميسي ونيمار مع برشلونة، مما نتج عنه إظهار بعض التفاصيل غير المعروفة للجماهير عن حجم الأموال التي يحصل عليها نجوم اللعبة، مما تسبب في إحراج وتوريط الثنائي البرازيلي والأرجنتيني أمام الجماهير.

    - صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، كشفت على لسان الموقع الخاص بروي بينتو، عن وجود تمييز عرقي لدى الكشافين والمسؤولين عن اختيار المواهب داخل باريس سان جيرمان عند تقييم اللاعبين الصغار، وذلك في الفترة من 2013 إلى 2018.

    والمثير أن باريس سان جيرمان أكد الأمر، ولكنه نفى أيضًا وجود أي مسؤولية مباشرة عن هذه الإجراءات.

    - ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بينتو حصل أيضًا على تسريبات تخص مشروع دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج"، وتحدث عن بعض المعلومات الخاصة بالمفاوضات التي سبقت الإعلان عن تنظيم المسابقة في أبريل 2021.

    - وهناك قضية أخرى شهيرة للغاية، تحدث خلالها بينتو عن "ملكية الأطراف الثالثة" في عقود اللاعبين، وحدث ذلك في اتفاقيات لنادي تفينتي الهولندي وشركة "دوين سبورتس"، وكشف عن دور بعض الأطراف الأخرى خارج الأندية، في السيطرة على حقوق اقتصادية تخص اللاعبين، وتأثيرها بشكل كبير في القرارات الخاصة بالانتقالات، وتمت معاقبة تفينتي بالاستبعاد من البطولات الأوروبية لمدة 3 أعوام بسبب هذه القصة.

    - وكما حدث مع ابن بلاده رونالدو، فعل بينتو نفس الشيء مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد، وقام بتسريب بعض المعلومات الخاصة بالسجل الضريبي له.

    - وفي عام 2024، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن بينتو تعاون مع السلطات المحلية، للاطلاع على عشرات الملايين من الملفات التي تساعد على كشف المزيد من الحقائق بعدة أندية كبرى على رأسها باريس سان جيرمان.

    - وأما بالنسبة لقضية مانشستر سيتي، فقد تحدث موقعه سابقًا عن دور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، في مساعدة النادي الإنجليزي هو وباريس سان جيرمان، من أجل تسوية قضية اتهامهما بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

    وبعد فترة طويلة من الصمت، خرج البرتغالي في بيان رسمي للتعليق على إدانة مانشستر سيتي قائلًا:"لدي المزيد من المواد غير المنشورة عن النادي الإنجليزي، المعلومات صادمة للغاية، والآن أنا أعيش تحت رقابة وحماية أمنية مشددة من الشرطة منذ سنوات طويلة، تلقيت الكثير من التهديدات بالقتل".

    وأضاف:"الأمر أصبح رسيمًا، البيان الصادر من الدوري الإنجليزي يؤكد بشكل قاطع ما كشفت عنه في الماضي، مانشستر سيتي تصرفوا وهم لا يشكون في إمكانية تعرضهم للعقاب، اظهروا عدم احترام للقواعد والهيئات المسؤولة عن الإشراف على اللعبة، سنوات وسنوات من الغش، ولكن التلاعب سيكون له عواقب ضخمة".

  • Rui Pinto 2

    روي بينتو .. مجرم أم بطل؟

    "ابقَ قويًا يا روي بينتو" .. هذه العبارة ظهرت في مدرجات الدوري الألماني خلال تعادل فرايبورج مع فولفسبورج بشهر فبراير 2019، والتي تعكس مدى تأثير الهاكر البرتغالي في عالم كرة القدم، وتقدير عشاق اللعبة للخدمات التي قدمها للسلطات للوصول إلى الحقيقة في أكثر من مناسبة.

    في المؤتمرات الصحفية والتصريحات الإعلامية، ربما ننخدع بالابتسامات والكلمات المريحة التي "تبدو صادقة" من البعض وتخفي وراءها الكثير من الأكاذيب والحقائق الخطيرة، وبفضل بينتو شاهدنا الوجه الآخر من كرة القدم منذ بداية ظهوره.

    جميع الشواهد تعكس مدى قوة وكفاءة بينتو في وظيفته، ولكن بالتأكيد لا يمكن إنكار عدم قانونية بعض تصرفاته، خاصة بعدما تعرض لاتهامات الابتزاز والحصول على الأموال مقابل إخفاء بعض المعلومات الحساسة.

    هل يقوم بينتو بالتهديد أولًا للحصول على أموال مقابل إخفاء التسريبات، وعندما يرفض أحدهم هذا الأمر يقوم بإخراج كل شيء على العلن؟ أم هدفه هو كشف الحقيقة وإرساء العدل بشكل عام؟

    الاحتمال الثاني لا يبدو مستبعدًا، ولكننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، لذلك كل الافتراضات تبدو منطقية، والأهم أن لولا بينتو لما عرفنا الكثير من الخبايا، ولو تمت معاقبة مانشستر سيتي، ربما سيكون ساهم في واحدة من أكبر قضايا الفساد في كرة القدم على مدار تاريخها!


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