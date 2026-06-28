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زهيرة عادل

أغضب الجزائريين حتى يوم تألقه أمام النمسا .. رياض محرز "الوحيد الباحث عن الانتقام" وجمهور الأهلي يحتفل بلقطته الخاصة

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رياض محرز
الجزائر ضد النمسا
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ماذا قدم رياض محرز في مواجهة الجزائر والنمسا؟

أغضب الجزائرين حتى يوم تألقه .. رياض محرز

طوال الفترة الماضية كان القائد رياض محرز في مرمى انتقادات الجماهير الجزائرية وإعلام بلاده، على إثر المستوى الذي يقدمه داخل المستطيل الأخضر سواء قبل انطلاق كأس العالم 2026 أو بعد .. لكن الغريب أنه عندما تألق أيضًا، لم يفلت من غضب الجزائريين!

صاحب الـ35 عامًا قاد المنتخب الجزائري فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – للتأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026 بفضل التعادل أمام النمسا 3-3، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

هذا التعادل حافظ لمحاربي الصحراء على المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد أربع نقاط، متأخرين بفارق النقاط فقط عن النمسا؛ الوصيف، لكنهم تأهلوا لدور الـ32 من المونديال بفضل نظام "أفضل ثوالث".

بتخصيص الحديث أكثر، فقد كان رياض محرز حالة خاصة في مواجهة النمسا الليلة، عطفًا على سيناريو ما قبل المباراة والأحداث خلالها، دعنا نخبرك لماذا في السطور التالية..


  • القليل من التألق = هدفين

    أحيانًا تسمع مقولة "القليل من رياض محرز يكفي"، وهذا تمامًا ما شاهدناه في مواجهة النمسا صباح اليوم، لم يكن القائد الجزائري هو ذاك النجم الذي استعاد مستواه بعد فترة غياب، لكنه استعاد لمسته الأخيرة التي تفرق دائمًا في النظر لمجمل أعماله.

    محرز من ناحية الجهد، فهو لم يبخل في الجانب البدني من المباراة، حيث صال وجال إلى حد ما سواء في الطرف الأيمن أو في عمق الملعب، وأحيانًا في الجانب الأيسر والمناطق الدفاعية للجزائر.

    لكن من ناحية العمل المثمر فقد كان الأفضل، خاصةً في الشوط الثاني، بعدما اكتفى بخلق فرصة وحيدة خلال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة.

    بالحديث أولًا عن جانب الجهد، فبفضل ضغطه على لاعب النمسا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، استخلص الكرة من عند راية الركنية قبل أن تخرج لصالح الخصم، لتصل لزميله رفيق بلغالي مدركًا التعادل بعدما كانت الجزائر متأخرة بهدف نظيف.



    أما في الشوط الثاني فكان حصد محرز من جهد، إذ استغل عرضية أرضية من زميله حسام عوار من الجهة اليسرى، حولها مباشرة بتسديدة من داخل منطقة الـ18 إلى الشباك النمساوية، مدركًا التعادل للمرة الثانية لبلاده 2-2 في الدقيقة 60.



    حتى الآن الأمور كان مرضية سواء للجماهير الجزائرية أو النمساوية، لكن رياض محرز قرر إشعالها في الدقيقة 3+90 بسبب هدف شخصي ثاني سجله وثالث للجزائر، لكنه لم يكن مرحبًا به من قبل كلا المنتخبين..


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  • هدف محرز الذي أغضب الجزائريين والنمساويين سويًا

    من النوادر في كرة القدم أن يتفق فريق وخصمه على الغضب من وراء هدف سُجل في مباراة .. لكن هذا ما وضع به رياض محرز منتخب الجزائر وجماهيره اليوم أمام النمسا!

    الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل 2-2، ومع احتساب الحكم أربع دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع، مر منه قرابة الثلاث دقائق، تجهز المنتخبان للاحتفال بالصعود سويًا لدور الـ32، لكن محرز كان له رأيًا آخر، إذ استغل تمريرة رائعة ثانية من زميله حسام عوار، ليحرز هدف الجزائر الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3+90.



    الجهاز الفني لمحاربي الصحراء على خط الملعب احتفل بالهدف، وكذلك اللاعبون داخل الملعب، لكنها كانت احتفالات باهتة تمامًا كاحتفال معلق المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الجزائري حفيظ دراجي، فقط رياض من انفجر محتفلًا بهدفه.

    لكن ما إن هدأ محرز وهمس زملاؤه له ببعض الكلمات في أذنه حتى تغيرت ملامح وجهه من السعادة إلى محاولة استيعاب الموقف .. نعم! هو حال أي منتخب عربي عندما تخبره أن فوز اليوم سيجعلك وصيفًا للمجموعة ومن ثم مواجهة المنتخب الإسباني؛ بطل أوروبا 2024، في دور الـ32!

    الجانب المضحك في هذا الجانب أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بفيديوهات الجمهور الجزائري لحظة تسجيل محرز لهدف التقدم الثالث، إذ اقتصر الوضع على لوم القائد فقط على وضع منتخب بلاده في الطريق الصعب أمام إسبانيا.



    أما النمسا فحزنها نابع من أن الهزيمة تعني وداع الحدث العالمي بشكل رسمي، مع منح بطاقة التأهل لمنتخب إيران ليصعد ضمن أفضل الثوالث.

    لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرًا، إذ أنقذ ساشا كالادزيتش الموقف بإحراز الهدف الثالث للنمسا في الدقيقة 6+90 وإعادة المباراة لنقطة التعادل من جديد .. هنا احتفل النمساويون الذين صعدوا كوصيف المجموعة حتى وإن كان هذا يعني لقاء إسبانيا في دور الـ32، بينما فرح الجزائريون بالتأهل ضمن أفضل ثوالث، حيث لقاء سويسرا، واقتصر الحزن على إيران لوداع منتخبها كأس العالم 2026 بشكل رسمي.




  • وكأنه الوحيد الذي أراد الانتقام من "فضيحة خيخون"

    إصرار محرز على الفوز رغم أنها ليست رغبة جزائرية جماعية، بحسب ما ظهر في ردود الفعل، بدى وكأنه الوحيد الذي يريد الانتقام من النمسا على إثر واقعة "خيخون"، حتى وإن نفى في تصريحاته عقب المباراة أنه لم يكن باحثًا عن الثأر..



    واحدة من أشهر الفضائح في تاريخ كرة القدم، ورغم ارتباطها بالجزائر والنمسا، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على طرف آخر وهو منتخب ألمانيا الغربية في مونديال 1982 بإسبانيا.

    الجزائر كانت تتواجد وقتها بمجموعة تضم ألمانيا الغربية والنمسا وتشيلي، والمفاجأة أن ممثل العرب تفوق 2/1 على المانشافت في أول ظهور له بالمونديال، قبل الخسارة من النمسا بهدفين نظيفين.

    بعدها الجزائر فازت على تشيلي، ليصبح رصيدها 4 نقاط "الفوز كان يمنح المنتصر وقتها نقطتين فقط بدلًا من 3 بالنظام الحالي"، والغريب أن مباريات الجولة الأخيرة لم تكن تُلعب بتلك الفترة بنفس التوقيت.

    الاحتمالات وقتها كانت كالتالي:

    - فوز ألمانيا الغربية بفارق هدف أو هدفين على النمسا يعني تأهلهما معًا وخروج الجزائر

    - التعادل يعني خروج ألمانيا الغربية

    - فوز ألمانيا الغربية بنتيجة كبيرة قد يعني خروج النمسا وصعود الجزائر بدلًا منها

    هل توقعت ماذا حدث؟ نعم بالضبط .. هورست هروبيش سجل مبكرًا لصالح ألمانيا، وبعدها تحولت المباراة المقامة بمدينة خيخون إلى مسرحية، تمريرات بلا هدف وتناقل غريب للكرة، وانعدام كامل للفرص الخطيرة على المرميين.

    الأمر دفع الجماهير المتواجدة في الملعب، لإطلاق صافرات الاستهجان والهتاف باسم الجزائر، كما تم التلويح بعملات مالية لاتهام الطرفين بالتواطؤ.

    بعد التحقيق في الأمر، لم يثبت وجود أي اتفاق رسمي بين النمسا وألمانيا الغربية، وتم رفض الشكوى التي قدمتها الجزائر، ولكن إن لم تثبت الإدانة رسميًا فهذا لا ينفي حدوثها لأن ما وقع بالعين المجردة كان خير دليل.

    ولكن بعد خروج الجزائر قرر الاتحاد الدولي إقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة من كل مجموعة في توقيت واحد، حتى لا تحدث أي شبهة مماثلة فيما بعد.

    على كلٍ، لم تنجح محاولة رياض محرز، ولم تفلح الجزائر في الانتقام من "فضيحة خيخون"!

  • محرز يكتب تاريخًا جديدًا .. وجمهور الأهلي يحتفل بلقطته الخاصة

    بعيدًا عن حالة التضارب في المشاعر التي وضع محرز الجماهير بها في الوقت القاتل من مواجهة النمسا، فقد دخل التاريخ من باب جديد اليوم خلال مواجهة النمسا.

    بفضل الثنائية التي سجلها في الشباك النمساوية، أصبح رياض أكثر لاعب جزائري تسجيلًا للأهداف البطولات الكبرى برصيد 11 هدفًا.

    كما أصبح أول لاعب جزائري يسجل هدفًا في كأس العالم بعمر الـ32 فيما فوق، إذ فعل وهو ابن الـ35، والمثير أنها المرة الأولى التي يهز الشباك بها بالحدث العالمي بعدما صام عن تهديف في مونديال 2014.

    هذا التاريخ الدولي كان جمهور الأهلي السعودي يقف على جانب آخر تمامًا منه، إذ سلط الضوء على اختيار رياض محرز أن يحتفل مع زملائه في المنتخب الجزائري بالطريقة نفسها التي يحتفل بها مع لاعبي الراقي مع جماهيره عقب كل انتصار .. صحيح كلٌ يغني على ليلاه!




  • بالأرقام .. ماذا قدم محرز أمام النمسا؟

    شارك محرز في مواجهة النمسا كاملة حتى النهاية، لأول مرة في كأس العالم 2026 بعدما اكتفى بـ26 دقيقة الأرجنتين و76 دقيقة أمام الأردن في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

    وكما ذكرنا، فقد سجل هدفين، مع تسديده ثلاث تسديدات، منها اثنتين على المرمى وواحدة تم اعتراضها، مع فشله في القيام بأي مراوغة ناجحة.

    كذلك كانت مواجهة النمسا واحدة من المباريات التي شهدت مساهمات دفاعية من رياض على غير العادة، إذ قدم خمس مساهمات دفاعية، ما بين عرقلات (2/1)، وتدخلات (1)، وتشتيتات (2)، كما استرد الكرة ثلاث مرات.

    وتفوق محرز في المواجهات الأرضية بواقع أربع من سبع، وفي المواجهات الهوائية بنسبة 50%.