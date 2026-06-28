أغضب الجزائريين حتى يوم تألقه أمام النمسا .. رياض محرز "الوحيد الباحث عن الانتقام" وجمهور الأهلي يحتفل بلقطته الخاصة

أغضب الجزائرين حتى يوم تألقه .. رياض محرز

طوال الفترة الماضية كان القائد رياض محرز في مرمى انتقادات الجماهير الجزائرية وإعلام بلاده، على إثر المستوى الذي يقدمه داخل المستطيل الأخضر سواء قبل انطلاق كأس العالم 2026 أو بعد .. لكن الغريب أنه عندما تألق أيضًا، لم يفلت من غضب الجزائريين!

صاحب الـ35 عامًا قاد المنتخب الجزائري فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – للتأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026 بفضل التعادل أمام النمسا 3-3، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

هذا التعادل حافظ لمحاربي الصحراء على المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد أربع نقاط، متأخرين بفارق النقاط فقط عن النمسا؛ الوصيف، لكنهم تأهلوا لدور الـ32 من المونديال بفضل نظام "أفضل ثوالث".

بتخصيص الحديث أكثر، فقد كان رياض محرز حالة خاصة في مواجهة النمسا الليلة، عطفًا على سيناريو ما قبل المباراة والأحداث خلالها، دعنا نخبرك لماذا في السطور التالية..



