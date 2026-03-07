Goal.com
محمود خالد

النصر بدون كريستيانو؟ .. لاعب الفريق "أخطر من المتوقع" والحمدان طرف متناقض مع رونالدو أمام نيوم!

فوز صعب للغاية يعيد النصر إلى الصدارة..

النصر بدون كريستيانو رونالدو، رتم سريع، ضغط كبير، الفرص لا تتوقف في غياب القائد، ولكن أزمته تتواصل، قبل أن يقتنص فوزًا قاتلًا على نيوم بنتيجة (1-0)، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

مباراة مثيرة كان بطلها الأول هو حارس نيوم، ماكسيميليانو، الذي حرم كتيبة العالمي من فوز بنتيجة كبيرة، ولكن رأسية محمد سيماكان من ركلة ثابتة نفذها جواو فيليكس، في الدقيقة 90+5، كانت كفيلة بمنح النقاط الثلاث.

هنيئًا بالدوري الذي يزداد اشتعالًا، النصر يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، ويأتي الهلال ثالثًا بـ61 نقطة، فيما يحل نيوم سادسًا برصيد 32 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة النصر ونيوم، في دوري روشن السعودي..

  • Brozovic Al NassrGetty Images

    ليس إصابة رونالدو فقط .. بروزوفيتش صار "أخطر من المتوقع"

    قبل مواجهة نيوم، أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن إصابة كريستيانو رونالدو اتضح أنها أخطر من المتوقع، ولذلك سافر إلى إسبانيا، من أجل العلاج، كما وجه نصيحة إلى مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الأصفر، بالتقليل من الدخول في مناقشات مع الحكام، رغم أنه يحتاج أحيانًا للمغامرة والاحتكاك مع الخصم، وفق متطلبات مركزه.

    مباراة نيوم أكدت لنا، أن بروزوفيتش أيضًا صار أخطر من المتوقع، ليس مجرد إصابة رونالدو؛ فرغم القيمة الكبيرة التي يقدمها الكرواتي كونه "رمانة ميزان" النصر، إلا أنه لا يكف عن تهوره مع الحكام.

    تدخل قوي على لاكازيت، ثم بطاقة صفراء على بروزوفيتش، وضع طبيعي، ولكن لماذا يدخل بروزوفيتش في نقاش حاد مع الحكم؟ هل بات على استعداد للمجازفة بإمكانية الحصول على بطاقة صفراء ثانية، تكون بمثابة "هدية" للمنافس، خاصة وأنه نال الإنذار السادس في دوري روشن، هذا الموسم، والثامن في جميع المسابقات.

    فنيًا، يكفي انتشار بروزوفيتش دفاعيًا وهجوميًا، فتجده بجانب العمري وسيماكان، ثم يغطي الجبهة اليمنى، حال تراجع نواف بوشل وتواجد كينجسلي كومان في العمق، ولعب دور صانع الألعاب بجانب دوره كمحور ارتكاز.

    ولكن، إذا ما كانت تعليمات جيسوس لبروزوفيتش، تتمثل في الرقابة اللصيقة على ألكسندر لاكازيت، فإن الكرواتي تهور في أكثر من لقطة، سواءً في تدخله القوي على المهاجم الفرنسي، في لقطة الإنذار، أو في دعس قدمه بالدقيقة 52، والتي يمكن القول إن الحكم كان رحيمًا بعدم طرده في المواجهة، ليكون العنوان باختصار هو "بروزوفيتش يلعب بالنار".

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الحمدان ورونالدو .. أطراف متناقضة في النصر

    وبينما يدور الحديث حول مدة غياب كريستيانو رونالدو، التي قد تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع، فإن عبد الله الحمدان بات الخيار البديل، لقيادة رأس حربة النصر، مع دعمه بساديو ماني وكينجسلي كومان، وخلفه جواو فيليكس.

    عبد الله الحمدان وكريستيانو رونالدو هو بمثابة الحديث عن طرفين متناقضين تمامًا؛ فالأول يملك قدرات دفاعية، وقادر على صنع الفرصة بالانطلاق من الخلف إلى الأمام، كما شاهدنا في الدقيقة 11، التي قدم فيها الحمدان فرصة متكاملة، بمرتدة سريعة، ومهارة فردية، ومحاولة للتسديد، ولكنه في المقابل، بات يعاني من الإنهاء.

    أما عن رونالدو، فرغم الانتقادات التي طالت القائد البرتغالي بشأن ضعف الأدوار الدفاعية، إلا أن حديثه عن إنهاء الفرص أمر مفروغ منه، خاصة وأنه يملك في جعبته 21 هدفًا.

    الخلاصة أن غياب رونالدو ربما يمثل فرصة ذهبية أمام عبد الله الحمدان، من أجل التألق وإثبات جدارته أمام جيسوس، وأيضًا هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى "الإنهاء"، حتى لا يكرر مسيرته الحزينة مع الهلال، خاصة وأنه أهدر العديد من الفرص أمام نيوم.

  • CRISTIANO RONALDO Getty Images

    النصر بدون كريستيانو

    واستكمالًا للفقرة السابقة، فإن السؤال الأبرز حول مواجهة نيوم، هو "ماذا عن النصر في غياب كريستيانو رونالدو؟"، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها الأسطورة البرتغالية، ولنا في بطولة دوري أبطال آسيا 2، خير مثال، إلا أن غيابه لفترة، يجعلنا نتساءل حول وضع الفريق بدون القائد.

    النصر لا يعاني هجوميًا كثيرًا، تمامًا مثل البرتغال، بل وأن "رتم" اللعب أكثر سرعة، فالجميع يدافع والكل يهاجم، بل ويمكن تلخيصه في عدة نقاط..

    * الحمدان يقدم انطلاقات رائعة من الخلف، وينتشر في الطرف والعمق.

    * ثنائية كينجسلي كومان وجواو فيليكس في العمق، وتألق جواو في صنع الخطورة من أنصاف الفرص.

    * مساهمة بروزوفيتش في صنع الخطورة من الطرف الأيمن، فضلًا عن انطلاقات أنجيلو ودخوله كثيرًا في المنطقة.

    ولكن، بحسب نظرية "النصر لا يخسر في الدوري مع ساديو ماني"، فإن النجم السنغالي أهدر العديد من الكرات، التي كانت بمثابة هدايا من فيليكس، ليواصل أزمة فريقه في مسلسل إهدار الفرص المتكررة، التي كانت لتمنحه فرصة الخروج بنتيجة كبيرة، وليس مجرد الفوز.

  • كلمة السر هي الدفاع

    يمكن القول إن "الدفاع" كان كلمة السر في المباراة، بين التنظيم الدفاعي الرائع من لاعبي نيوم، في التعامل مع ضغط النصر، وثلاثية البريك والسلولي وعبد الله دوكوري لإيقاف خطورة النصر من الجبهة اليسرى، رغم قلة الفرص الهجومية، التي جعلتنا لا نجد سوى بضع فرص بتسديدتين من ريان ميسي، واحدة تألق بينتو في إبعادها، والثانية ارتطمت في العارضة، وكذلك تسديدة سعيد بن رحمة في القائم.

    بالمثل، كانت اليقظة الدفاعية شعار النصر، في التعامل مع مرتدات نيوم والتألق في استعادة الكرة، كما شاهدنا في تراجع عبد الإله العمري وسيماكان وإينيجو مارتينيز لقطع الكرات في الوقت المناسب.

    تألق نيوم دفاعيًا جاء بالتزامن مع غياب أحمد حجازي للإصابة، وكذلك عدم ثبات تشكيل نيوم، مع تغيير نصف لاعبي القائمة التي شاركت في المباراة الماضية، الأمر الذي كان يعد مجازفة من المدير الفني كريستوف جالتييه، إلا أنه لم يندم على خياراته، بل على النقيض، قدم فريقه مباراة دفاعية رائعة، زاد في توهجها كثرة إهدار لاعبي النصر للفرص، فضلًا عن تألق الحارس لويس ماكسيميليانو في التصدي لأكثر من كرة خطيرة.

  • كلمة أخيرة ..

    رغم أن نيوم يخوض المباراة وسط غيابات مؤثرة، إلا أن الفريق لم يبد عليه أي ترنح، بين تكتل دفاعي ومرتدّات في غاية الخطورة.

    في مباراة بطابع هلالي، شارك بها محمد البريك أساسيًا وسلمان الفرج بديلًا، كان الحكم خالد الطريس، رحيمًا بالنصر في أكثر من لقطة، بين عدم طرد بروزوفيتش، كما ذكرتُ، ولقطة أخرى بعدم احتساب ركلة جزاء لنيوم بعد تدخل قوي من إينيجو مارتينيز.

    وهنا يأتي السؤال "هل وجود كريستيانو رونالدو، يعطي حافزًا إضافيًا لزملائه؟ أم أن ما حدث مجرد سوء توفيق فقط لفريق أهدر العديد من الفرص؟".

