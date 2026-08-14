وسط جدل الرحيل والبقاء .. "لعنة بداية الموسم" تنذر بتجديد كابوس نواف العقيدي مع النصر والحسم قبل مباراة الفتح!

وارتبط اسم نواف العقيدي، برغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي، بالتزامن مع رغبته في مغادرة النصر، بسبب رفضه فكرة البقاء على مقاعد البدلاء.

المدرب أنج بوستيكوجلو، ذكر بأن كلا الحارسين بينتو ونواف العقيدي، متميزان، وهما ضمن قائمة الفريق، إلا أن الأخير ارتبط اسمه بوجود رغبة من أندية الفتح والشباب، وكذلك الأهلي.

الإعلامي طارق النوفل، أكد أن ما تردد حول عقد صفقة تبادلية بين النصر والشباب، تقضي بانتقال نواف العقيدي، مقابل ضم همام الهمامي، قد انهارت، مشيرًا إلى أن مستقبل الليوث بات مظلمًا.

وتعثرت مفاوضات النصر مع الفتح، بشأن ضم نواف العقيدي ومحمد مران، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطية والحارس عبد الهادي علوان، فيما أكد الإعلامي وليد الفراج، أنه من الصعب أن ينتقل العقيدي إلى الأهلي، بسبب رفضه التواجد على مقاعد البدلاء.