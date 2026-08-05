يبدو أن النصر سيتخلص من صداع حارس المرمى نواف العقيدي قريبًا، على إثر آخر التطورات التي تشهد وجود وكيله في مدينة لشبونة البرتغالية خلال الساعات الماضية، لحسم هذا الملف.
حارس محلي يعوض النصر عن نواف العقيدي .. وتحذير: الصفقة ربما تخالف لائحة الاحتراف!
ما القصة؟
عقد العقيدي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم المقبل (2026-27)، لكنه يرفض تجديد عقده مع العالمي، على إثر خلافات حول الشروط المالية، بحسب التقارير.
فيما زعم الصحفي متعب بن عبدالله الهزاع أن إدارة العالمي اجتمعت مع الحارس، وعرضت عليه أن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل مقابل تمديد عقده، لكنه أصر على الرحيل.
وحتى الآن يلتزم العقيدي الصمت، لكن وكيله مشعل السفاعي زاد الجدل جدلًا بمنشور عبر حسابه على منصة "إكس"..
السفاعي استشهد بحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – القائل: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجورِ، وَإِنَّ الفُجورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِندَ اللهِ كَذَّابًا".
ولم يتبين ما المقصود باستشهاد السفاعي، وما إذا كان يقصد أنباء تمسك الحارس بالرحيل بشكل عام أم ما قيل عن عرض النصر عليه المشاركة أساسيًا مقابل البقاء.
صفقة تبادلية تعوض النصر عن رحيل العقيدي
الجديد في هذا الشأن كشفته صحيفة "عكاظ" مؤكدة وصول وكيل أعمال نواف العقيدي لمعسكر النصر في البرتغال، لإنهاء ملف تجديد عقد الحارس.
وأشارت "عكاظ" إلى أن مسؤولي العالمي أخطروا الوكيل بعدم وجود نية لديهم لتجديد عقد العقيدي مع التوجه لبيعه بشكل نهائي لنادي الفتح.
انتقال صاحب الـ27 عامًا من النصر إلى الفتح سيتضمن مبلغًا ماليًا مع انضمام الثنائي سعيد باعطية والحارس عبدالهادي العلوان إلى العالمي.
وشددت الصحيفة على أن مفاوضات الصفقة التبادلية بين النصر والفتح وصلت لمراحلها الأخيرة وسط تفاؤل بين كافة الأطراف بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
"صفقة ربما تخالف لائحة الاحتراف"
تعليقًا على مزاعم صحيفة "عكاظ"، أبدى الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي استغرابه من الصفقة المحتملة، مشيرًا إلى احتمالية أن تتم الصفقة دون رغبة من العقيدي، ما يجعلها مخالفة للائحة الاحتراف.
الرشيدي وصف الخبر "عكاظ" بالغريب، مضيفًٍا: "به خلط بخالف لائحة الاحتراف، إذا كان النادي لا يرغب في التجديد مع اللاعب وتركه يدخل الفترة الحرة فلا يحق له بعد ذلك تحديد وجهته أو فرض النادي الذي ينتقل إليه
لأن حق التفاوض والتوقيع يصبح بيد اللاعب وفق الأنظمة.
"أما إذا كان عقد اللاعب (لا يزال ساريا) فيمكن للنادي الاتفاق مع أي نادٍ على انتقاله، لكن لا يكتمل الانتقال إلا بموافقة الاتفاق مع أي نادٍ على انتقاله، لكن لا يكتمل الانتقال إلا بموافقة اللاعب وتوقيع عقد مع النادي الجديد".
واختتم الرشيدي: "الخلاصة .. لا يملك أي نادي فرض وجهة لاعب دون موافقته سواء خلال سريان العقد أو بعد دخوله الفترة الحرة، فالانتقال لا يتم إلا باتفاق الأطراف الثلاثة؛ النادي الحالي، النادي الجديد واللاعب".
مسيرة نواف العقيدي في الملاعب
صاحب الـ26 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية مع النصر، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2019، وهي الفترة نفسها التي خرج بها للابتعاث ضمن برنامج المواهب السعودية في إسبانيا.
وفي ديسمبر 2019، عاد العقيدي للعالمي، وخرج في إعاراتين؛ إلى الطائي (من إلى يونيو 2022)، وللفتح (من يناير إلى يونيو 2025).
وبشكل عام، شارك العقيدي في 53 مباراة مع الفريق الأول للنصر، استقبل خلالها 55 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 16 مباراة.
لكن تذبذب مستواه بين صعود وهبوط، رغم تألقه الكبير في عدة فترات، جعل مستقبله لا يستقر مع العالمي.
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