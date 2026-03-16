اطئمن يا النصر: ابتكار ناسا، نوم الجنين وتجميد الجسد.. كريستيانو رونالدو "مختبر طبي مُتنقل" في عالم كرة القدم

بينما تنحني أجساد رفاق دربه أمام أحكام الزمن، وتجبرهم الإصابات على تعليق أحذيتهم واحدًا تلو الآخر؛ يقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، مُتحديًا قوانين البيولوجيا والفيزياء.

لكن.. خلف هذه القوة البدنية الهائلة التي يتمتع بها رونالدو، لا تقبع الجينات وحدها؛ بل "هوس تقني" لم يشهد تاريخ الرياضة، مثيلًا له.

رونالدو لم يعد مجرد لاعب كرة القدم فقط؛ وإنما تحوّل إلى مدير لأكبر "مختبر طبي مُتنقل"، في عالم الساحرة المستديرة.

آخر الأدلة الشاهدة على ذلك، هو الخبر الذي نشرته صحيفة "ماركا" في الساعات الماضية؛ بخصوص اعتماد الأسطورة البرتغالية على جهاز طبي لا يتجاوز ثمنه 6 آلاف يورو، لتسريع عملية شفائه من الإصابة - التي لحقت به مؤخرًا -.

هذا الجهاز المبتكر الذي لجأ إليه رونالدو؛ يُساهم بشكلٍ فعال في التعافي من الإجهاد العضلي والقضاء على الإصابة، ما يسرع من عودته لمباريات فريقه النصر مجددًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، تفاصيل "الترسانة العلمية" التي يمتلكها كريستيانو رونالدو؛ للتقليل من خطر الإصابات طوال مسيرته الكروية، مع تسريع عملية التعافي..