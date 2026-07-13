يبدو أن الفرج سيأتي بعد الضائقة المالية الكبيرة التي يعاني منها النصر حاليًا، على يد الشركة الأمريكية ريد بيرد؛ المالكة لنادي ميلان الإيطالي.
في محاولة لانتشال النصر من أزمته المالية .. ملاك ميلان يخططون للتحالف مع كريستيانو رونالدو
أزمة النصر المالية
العالمي يعاني من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، تجعله عاجزًا عن دفع رواتب لاعبيه بشكل كامل، إذ حصل عدد من اللاعبين عن راتب يونيو الماضي منقوصًا، بحسب صحيفة "الرياضية".
كذلك زعمت الصحيفة نفسها أن شركة النصر تعلق الدخول في أي مفاوضات مع لاعبين جدد خلال الفترة الحالية، لحين وضوح الوضع المالي للنادي.
وبحسب بعض المصادر، يبدو أن صفقة المهاجم الكولومبي جون دوران الذي انضم للعالمي في شتاء 2025 مقابل 77 مليون يورو، ويعجز النصر حاليًا عن التخلص منه، هي السبب الرئيس في تلك الأزمة.
الفرج على يد ملاك ميلان
وسط الإحباط الكبير المسيطر على الوسط النصراوي، زف سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية بنادي النصر، البشرى للجماهير بالتأكيد على اقتراب شركة ريد بيرد الأمريكية من الاستثمار في العالمي.
السبيعي أعاد نشر تغريدة تكشف عن تفاصيل تلك الخطوة، إذ يريد ملاك ميلان التحالف مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يخطط للاستحواذ على نسبة من ملكية النادي العاصمي السعودي.
تلك الأنباء قوبلت باعتراض من البعض بالنظر لمعاناة نادي ميلان نفسه من أزمات إدارية ومالية، لكن سعد السبيعي أوضح المزيد من التفاصيل في هذا الشأن..
"من أجل المساهمة المالية"
مدير الإدارة القانونية السابق بالنصر سعد السبيعي أوضح أن شركة ريد بيرد ستكون دورها تقديم المساهمة المالية للنصر بشكل أكبر، مشددًا على أن نسبتها في ملكية النادي لا تؤهلها للسيطرة على الأمور الإدارية.
وأضاف: "دخولهم وضخهم للأموال مفيد للاقتصاد وللنصر بكل تأكيد. ولا تنسى بعد اعتزال الدون هو الرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم".
ميركاتو النصر وسط الأزمة المالية
حتى الآن لم يفرط النصر في أي من لاعبيه باستثناء رحيل لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالتزامن مع نهاية عقده.
كذلك لم يتم بعد حسم مصير عقدي الثنائي عبدالرحمن غريب وراغد النجار، حيث انتهت بالفعل في يونيو الماضي.
بينما استعاد النصر عدد من لاعبيه بعد نهائي إعاراتهم كهارون كمارا، ماجد قشيش، البرازيلي ويسلي والكولومبي جون دوران.
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