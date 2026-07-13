في محاولة لانتشال النصر من أزمته المالية .. ملاك ميلان يخططون للتحالف مع كريستيانو رونالدو

العالمي يعاني من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، تجعله عاجزًا عن دفع رواتب لاعبيه بشكل كامل، إذ حصل عدد من اللاعبين عن راتب يونيو الماضي منقوصًا، بحسب صحيفة "الرياضية".

كذلك زعمت الصحيفة نفسها أن شركة النصر تعلق الدخول في أي مفاوضات مع لاعبين جدد خلال الفترة الحالية، لحين وضوح الوضع المالي للنادي.

وبحسب بعض المصادر، يبدو أن صفقة المهاجم الكولومبي جون دوران الذي انضم للعالمي في شتاء 2025 مقابل 77 مليون يورو، ويعجز النصر حاليًا عن التخلص منه، هي السبب الرئيس في تلك الأزمة.







