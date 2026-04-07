حقيقة معاقبة نجم النصر.. لجنة الاحتراف تحسم رسميًا مصير شكوى الهلال ضد عبدالله الحمدان بتهمة التحايل

الهلال
النصر
عبد الله الحمدان

قرار رسمي في القضية التي أشغلت الرأي العام..

حسمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصير شكوى عملاق الرياض الهلال ضد المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ بسبب انتقاله إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026".

الحمدان انتقل من الهلال إلى النصر؛ وسط مزاعم من إدارة الزعيم، باستمرار عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم.

    قرار لجنة الاحتراف في شكوى الهلال ضد عبدالله الحمدان

    وفي هذا السياق.. أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض شكوى عملاق الرياض الهلال، ضد المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ بشكلٍ رسمي.

    اللجنة قامت بتبرئة الحمدان، من تهمة التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف؛ مثلما زعم الهلال ومجلس إدارته، في الشكوى.

    أما بخصوص المطالبة بتوقيع عقوبات على اللاعب، بسبب فسخ عقده مع الهلال لأسباب غير مشروعة؛ شددت لجنة الاحتراف على أنها رفضت الشكوى أيضًا، بسبب أن الجهة المختصة لم تصدر حكمها في القضية بعد.

    وكشفت لجنة الاحتراف أن قرارها قابل لـ"الاستئناف"، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام عبدالله الحمدان بين الهلال والنصر

    المهاجم الدولي عبدالله الحمدان البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال في يناير 2021؛ قادمًا من صفوف نادي الشباب.

    وخاض الحمدان 145 مباراة رسمية مع الهلال، مسجلًا خلالها 13 هدفًا وصانعًا 10 آخرين؛ قبل أن ينضم إلى عملاق الرياض الآخر النصر، في يناير 2026.

    ومنذ الانضمام إلى النصر.. سجل المهاجم الدولي 4 أهداف وصنع آخر، خلال 10 مباريات رسمية مع الفريق الأول، حتى الآن.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 27 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 70 نقطة من 27 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال والأهلي، صاحبي "الوصافة" و"المركز الثالث" تواليًا.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

