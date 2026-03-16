وفي هذا السياق، سلط الإعلامي عبد العزيز الغيامة، عبر برنامج "في الـ90"، الضوء على تباين القرارات بين الانضباط والاستئناف، واحتمالية توقيع عقوبة ضد النصر بهذا الصدد.

وكان الاتحاد قد تقدم باحتجاج حول "نظامية" مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، في مباراة الفريقين، التي انتهت بفوز رفاق رونالدو بنتيجة (2-0)، بتاريخ 6 فبراير 2026، لتقرر لجنة الانضباط، قبول الاحتجاج شكلًا ورفضه موضوعًا مع اعتباره قرارًا قابلًا للاستئناف، وفق المادة "144" من اللائحة.

وقال الغيامة إنه في حالة لجوء الاتحاد إلى لجنة الاستئناف، فإنها قد تقبل الاحتجاج ضد مشاركة الحمدان، وتخصم 3 نقاط من النصر، مؤكدًا أن المشهد بالكامل "فوضوي"، وهناك وقفة مع النفس، يجب أن تأتي من قِبل لجنة الاستئناف.

ومع مرور 26 جولة، فإن النصر يتربع في صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 67 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، بينما يحل الأهلي ثالثًا بـ62 نقطة، فيما يأتي الاتحاد بالمركز السادس، بـ42 نقطة.

في المقابل، رد مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، سعد السبيعي، حول حديث الغيامة، بأنه لا يتخطى حاجز "الأمنية"، مؤكدًا أن الطرف الآخر لديه خلط واضح بين أهلية التسجيل وأهلية المشاركة، فكيف يمكنه تأسيس أسباب استئنافه على فهم مختلٍ لمحل النزاع.

وأضاف السبيعي، عبر منصة (إكس)، بأن الاتحاد إذا تقدم باستئناف على رفض احتجاجه من قِبل لجنة الانضباط، فمن المستحيل أن يتم قبوله، كما أبدى انتقاده لوصف الغيامة للاستئناف بأنها تحتاج لـ"وقفة خاطر"، معلقًا بأنه وصف غير لائق بلجنة قضائية، ويوحي وكأنها في حالة صراع مع لجنة الانضباط، أو تتخذ قراراتها بدوافع غير قانونية، في تجاهل تام للنصوص والضوابط النظامية الحاكمة لهذا النوع من القضايا.