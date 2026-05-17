وتوجه النجم البرتغالي مباشرةً نحو مخرج الملعب، بينما بقي زملاؤه على أرض الملعب لتسلم ميداليات الوصيف وتقدير حصولهم على المركز الثاني.
"لم يحترم النصر وجماهير" .. تصرف غريب من كريستيانو رونالدو بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2
خيبة أمل للنصر في الرياض
انتهت مساعي رونالدو للفوز بأول لقب كبير له مع النصر بخيبة أمل مريرة مساء السبت، حيث تعرض العملاق السعودي لمفاجأة على أرضه على يد الفريق الياباني جامبا أوساكا.
كانت الأجواء مهيأة لليلة تاريخية في ملعب «الأول»، حيث كان النصر يتطلع إلى أن يصبح أول نادٍ سعودي يرفع كأس دوري أبطال آسيا للمرة الثانية. ومع ذلك، على الرغم من كونه المرشح الأوفر حظاً، تمزق السيناريو عندما كان هدف دنيز هوميت الحاسم في الدقيقة 29 كافياً لتأمين فوز صعب بنتيجة 1-0 لجامبا أوساكا، تاركاً العالمي خالي الوفاض على الساحة القارية.
وبدا الدون محبطاً طوال المباراة بعد أن أهدر عدة فرص. وبعد صافرة النهاية، لم ينتظر رونالدو لتقديم التهاني أو المشاركة في الإجراءات الشكلية. وبدلاً من ذلك، ابتعد عن زملائه في النصر وتوجه نحو النفق، رافضاً الظهور مرة أخرى بينما قاد المدرب جورج جيسوس بقية الفريق إلى المنصة لتسلم الميداليات الفضية.
هجوم النقاد
في الإطار نفسه، تعرض صاروخ ماديرا للانتقادات من النقاد والإعلاميين على إثر تصرفه، حيث اعتبروه قلة احترام لكل من ينتمي للنصر.
وقال الناقد الرياضي واللاعب السابق أحمد عطيف، عبر برنامج "دورينا غير": "الكيان أعلى من أي لاعب، النصر الآن في موسم حصاد، فبماذا سيشعر اللاعبون في الملعب والقائد يغادر؟، حتى وإن كان لديه بعض أسبابه، عليه ألا يترك فريقه في هذه اللحظة مهما كان، حتى لو كان لديه مشكلة من المدرب أو لاعب، وإلا لماذا يحمل شارة القيادة؟، القائد ليس مجرد اسم بل عليه حماية اللاعبين أمام الجمهور والمدرب والإعلام".
فيما علق خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير": "كيان النصر أكبر من أي لاعب، وجمهور النصر له احترامه وأكبر من أي لاعب. عليه الوقوف بجانب زملائه، هل الآن حزين؟ وماذا عن قبل؟!، تصرف رونالدو عدم احترام للاعبين والجمهور النادي؛ تصرف غريب جدًا".
خطأ حارس المرمى يلقي بظلاله على سباق اللقب
وتأتي هذه الهزيمة الأخيرة بعد أيام قليلة فقط من خيبة أمل أخرى في الدوري المحلي. فقد أتيحت للنصر فرصة حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه تعادل 1-1 مع منافسه على اللقب، الهلال، عقب خطأ فردي مفاجئ.
وبدا أن النصر في طريقه للتتويج باللقب، إلى أن سمح الحارس بينتو برمية تماس تنزلق من بين يديه لتسكن الشباك في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
انتشرت ردود فعل رونالدو على هذا الحادث على نطاق واسع، حيث شوهد وهو يبدو حزيناً للغاية على مقاعد البدلاء، بعد أن تم استبداله في وقت متأخر من المباراة.
أدى هذا التعادل إلى تأجيل الاحتفال المبكر باللقب وزاد من الضغط المتزايد على العملاق الرياضيين قبل خوضهم المباراة النهائية القارية. ولم تزد التطورات المحلية سوى من ألم خسارتهم في النهاية أمام جامبا أوساكا، حيث نجح الهلال في هزيمة نيوم في نفس اليوم، مما يضمن أن يستمر السباق على لقب الدوري السعودي للمحترفين حتى اليوم الأخير من الموسم.
خطوة أخيرة نحو التتويج
على الرغم من خيبات الأمل المتتالية، يظل مدرب النصر جورج جيسوس متفائلاً بشأن ختام الموسم. وفي تصريح له عقب التعثر الأخير في الدوري، قال: "لدينا فرصة ثانية. لا تزال أمامنا مباراة لنكون سعداء فيها. إذا حافظ المشجعون على قوتهم كما هو الحال اليوم، فمن المؤكد أننا سنكون سعداء في المباراة الأخيرة وسنحتفل باللقب".
يحتل النصر حالياً صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطتين عن الهلال. ويتوقف مصير الفريق الآن على المباراة الأخيرة ضد ضمك، حيث ستنهي الفوز رسمياً انتظارهم الذي دام سبع سنوات للفوز بلقب الدوري، وتوفر بعض العزاء عن خيبة الأمل التي تسببت بها هزيمتهم في نهائي دوري أبطال آسيا 2.