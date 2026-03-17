Goal.com
مباشر
Al Nassr GOAL ONLYSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

5 أيام للحياة أو الموت: بشعار "معًا لمحو دموع كريستيانو رونالدو وذكرى علي البليهي".. سيناريو تاريخي ينتظر النصر في "الأول بارك"

المهم النهايات يا النصر..

بين صخب المدرجات التي لم تهدأ لسنوات، ودموع الانكسارات التي تحوّلت اليوم إلى بريق أمل لا يخطئه الكفيف؛ يقف نادي النصر على أعتاب لحظة تاريخية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. النصر الذي لم يتوّج بأي بطولة كبيرة منذ سنوات؛ أصبح مرشحًا قويًا للتتويج بلقبين في الموسم الرياضي الحالي، على أرضه ووسط ميدان في "الأول بارك".

وانتفض الفريق النصراوي بقوة في 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ وبكوكبة من الأسماء العالمية الكبيرة، على رأسهم الأسطورة كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وساديو ماني وكينجسلي كومان ومارسيلو بروزوفيتش.

لكن.. يجب على النصر العمل بقوة، في الأسابيع القليلة المتبقية؛ لحصد ثمار الجهد والتعب الذي تم بذله طوال الموسم، وعدم عيش كابوس كروي جديد.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض في السطور القادمة؛ أبرز ملامح السيناريو التاريخي الذي ينتظر نادي النصر، بنهاية الموسم الرياضي الحالي..

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أبطال آسيا 2.. النصر في طريق متوح للتتويج باللقب القاري

    فريق النصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، نافس على 4 بطولات في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كأس السوبر السعودي.

    * ثانيًا: كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * ثالثًا: دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * رابعًا: دوري أبطال آسيا "2".

    وخسر النصر نهائي السوبر السعودي، أمام عملاق جدة النادي الأهلي؛ بينما دع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ضد الاتحاد.

    ويبقى أمام الفريق النصراوي حاليًا؛ كل من دوري روشن السعودي وأبطال آسيا "2".

    ويبدو الطريق سالك تمامًا أمام النصر، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "2"؛ باعتباره أقوى الأندية في المسابقة، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    وسيواجه النصر نظيره الوصل الإماراتي، في دور الـ8 من المسابقة القارية؛ بينما إذا صعد إلى المباراة النهائية، فسيخوضها على أرضية ميدانه "الأول بارك".

    وحسب آخر التقارير؛ ستلعب مباريات ربع ونصف النهائي من دوري أبطال آسيا "2" على أرض محايدة، بسبب الحرب المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.

    أما بالنسبة للمباراة النهائي، المقررة يوم 16 مايو 2026؛ فستقام على أرضية ميدان "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

    لذلك.. قد يكون اللقب القاري؛ هو الأول للفريق النصراوي، في الموسم الرياضي الحالي.

    • إعلان
  • FBL-KSA-CUP-NASSR-HILALAFP

    دوري روشن.. اللقب قد يحسم في الجولة الأخيرة فقط

    الآن.. لنتجه بحديثنا إلى مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، والتي تشهد مُنافسة شرسة للغاية؛ على النحو التالي:

    * المركز الأول: النصر 67 نقطة.

    * المركز الثاني: الهلال 64 نقطة.

    * المركز الثالث: الأهلي 62 نقطة.

    * المركز الرابع: القادسية 60 نقطة.

    ومع تبقي 8 جولات من عمر المسابقة، بالإضافة إلى بعض المواجهات المباشرة بين الأندية المُتنافسة؛ فإن لقب الدوري في الموسم الحالي، يبدو أنه سيُحسم في الجولة الأخيرو.

    وسيخوض النصر جولته الأخيرة في مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026، على أرضية ميدانه "الأول بارك"؛ وذلك ضد نادي ضمك، يوم 21 مايو القادم.

    أي أن النصر بإمكانه أن يحتفل بلقب دوري روشن السعودي، بعد 5 أيام فقط من نهائي دوري أبطال آسيا "2"؛ إذا تأهل له بالطبع.

  • Ali Al Bulayhi GOAL ONLYGoal AR

    الأول بارك.. النصر يرغب في التخلص من ذكرى علي البليهي

    ومن كل ما سبق؛ نستطيع القول إن نادي النصر قد يتخلص أخيرًا من لعنة "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

    واستحوذ النصر على ملعب "الأول بارك" عام 2020؛ ولمدة 10 سنوات كاملة، أي حتى 2030.

    ومنذ الاستحواذ على هذا الملعب؛ لم يتوج الفريق النصراوي سوى بلقبين فقط، على النحو التالي:

    * عام 2021: لقب كأس السوبر السعودي.

    * عام 2023: لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

    وهذان اللقبين كانا خارج "الأول بارك"؛ وهما ليسا بنفس قيمة دوري روشن السعودي للمحترفين، أو أبطال آسيا "2".

    وفي رحلة "الأول بارك" منذ 2020 وحتى يومنا هذا، شهد الملعب بعض الذكريات الحزينة للنصراويين؛ مثل لقطة علي البليهي، مدافع نادي الهلال السابق.

    البليهي قام بـ"غرس" علم الهلال، في منتصف ملعب "الأول بارك"؛ بعد فوز الزعيم (2-1) على النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020-2021.

    لذلك.. فإن تتويج النصر بلقبين في 5 أيام - إذا حدث -، وهما أبطال آسيا "2" ودوري روشن السعودي؛ سيمحو كل الذكريات السيئة السابقة، ويكون بداية صفحة جديدة لـ"الأول بارك".

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    كريستيانو رونالدو.. حان وقت السعادة بعد سنوات البكاء

    أخيرًا.. لا يجب أن ننسى أن السيناريو الممكن، والذي تحدثنا عنه في السطور الماضية، إذا تحقق بالنسبة لعملاق الرياض النصر؛ سيكون في عهد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    رونالدو دخل في نوبات بكاء متكررة، وهو يخسر البطولة تلو الأخرى؛ منذ الانضمام إلى الفريق النصراوي، في يناير 2023.

    ولم يتوّج الأسطورة البرتغالية سوى بلقب وحيد فقط مع النصر؛ وهو بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي هُناك انقسام عليها بين كونها رسمية أو ودية.

    ليس هذا فقط؛ لنا أن نتخيل مكاسب النصر، من صورة رونالدو وهو يرفع كأسين في "الأول بارك"، خلال 5 أيام فقط.

    ومن هُنا.. نقول إن شهر مايو سيكون بمثابة "الحياة أو الموت"، بالنسبة للفريق النصراوي الكبير؛ فإذا تم تحويل السيناريو الذي تحدثنا عنه إلى أرض الواقع، سيكون ذلك بمثابة البداية لحقبة نارية للعالمي.

    أما إذا خسر النصر كل شيء، حتى ذلك الوقت؛ فبالطبع الكثيرون سيدفعوا الثمن، بداية من الإدارة والمدير الفني وصولًا إلى اللاعبين.

