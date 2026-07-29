وسط أزمات النصر والهجوم عليه.. رسالة "غامضة" من كريستيانو رونالدو تثير الجدل

يقضي النجم البرتغالي حاليًا فترة راحة سلبية رفقة صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وأبنائه، عقب نهاية مشوار المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026 من دور الـ16.

إجازة رونالدو لم تبعده عن الأضواء، إذ تلاحقه شائعات حول موعد إعلان اعتزاله اللعب الدولي، فيما يطالبه البعض بالاستمرار في الملاعب حتى كأس العالم 2030، وسط التزامه الصمت.

على جانب آخر، يلاحقه مصير النصر وأزماته، إذ أن العالمي متورط حاليًا في ديون بقيمة 800 مليون ريال سعودي، بحسب صحيفة "الرياضية"، تمنعه من إبرام أي صفقات جديدة، وسط مناشدات من إعلاميي وجماهير النادي للدون للتدخل وحل الأزمة مع مسؤولي الكرة السعودية.



