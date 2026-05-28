أعلن نادي النصر عن رحيل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي، بالتزامن مع نهاية عقده، دون تجديد.
"يغادرنا بطلًا" .. النصر يعلن عن رحيل جورج جيسوس رسميًا
رسالة وداع جيسوس
ونشر الحساب الرسمي بنادي النصر، مقطع فيديو للمدرب جورج جيسوس، بعنوان "حضر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا"، شكرًا جيسوس لكل ما قدمته لناديك النصر، وستبقى دائمًا محبًا ومحبوبًا للنصراويين".
وكان جورج جيسوس قد أعلن عن رحيله، في ليلة تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي، قبل أسبوع، حيث قال إن مباراة الجولة الأخيرة أمام ضمك، كانت الأخيرة له مع العالمي، وأنه ذاهب إلى البرازيل من أجل قضاء عطلة.
موسم للتاريخ
وتولى جورج جيسوس تدريب النصر، في صيف 2025، بعد فترة قصيرة من رحيله عن الهلال، بقرار إقالة، حيث خاض البرتغالي بداية جديدة تحمل آمال النصراويين في العودة لمنصات التتويج.
جيسوس نجح في مهمته، وقدم موسمًا للتاريخ مع النصر، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2019، كما حقق العديد من الأرقام القياسية، كأكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية، سواءً في بداية الموسم، أو على مداره بشكل عام.
وبخلاف دوري روشن، فإن النصر تأهل مع جورج جيسوس إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بعد مسيرة من الانتصارات المتتالية، قبل أن يختتم البطولة في الوصافة، بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل.
وإجمالًا.. حقق العالمي 40 انتصارًا، مقابل تعادلين و7 هزائم، خلال 49 مباراة تحت قيادة جورج جيسوس، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.
محطة جيسوس المُقبلة
وكان لويس ميجيل، محامي جيسوس، قد فتح الباب أمام كل الاحتمالات في مستقبل المدرب المخضرم، خلال الفترة القادمة.
وأشار ميجيل إلى أنه يجب على الجميع الانتظار؛ لمعرفة وجهة المدرب القادمة، أو ما إذا كان سيأخذ راحة لبعض الوقت، في حديثه عبر صحيفة "الرياضية".
وعن إمكانية عودة المدير الفني البرتغالي مستقبلًا، للعمل في السعودية.. قال ميجيل: "جيسوس يحب المملكة كثيرًا، وعلاقته بها قوية جدًا.. هي بالنسبة له مثل البرازيل؛ لذا كل شيء وارد، سواء هُنا أو هُناك".
مسيرة جورج جيسوس في الملاعب السعودية
بخلاف نادي النصر.. عمل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس في الملاعب السعودية، خلال فترتين سابقتين؛ كلتاهما كانا مع عملاق الرياض الآخر الهلال.
وتولى جيسوس قيادة الهلال، في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019؛ قبل أن يعود للنادي صيف عام 2023، وحتى مايو 2025.
وخلال الفترتين؛ قاد المدير الفني البرتغالي الفريق الهلالي، للتتويج بـ5 ألقاب رسمية، على النحو التالي:
* كأس السوبر السعودي: 3 مرات.
* دوري روشن السعودي: مرة.
* كأس خادم الحرمين الشريفين: مرة.
ومع النصر وكما ذكرنا؛ قاد الفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، للمرة الأولى منذ 7 سنوات.
أبطال موسم 2025-2026
وشهدت الكرة السعودية، تتويج ثلاث فرق مختلفة على مدار موسم 2026، حيث استهل الأهلي، الرحلة، بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، بعد تخطي عقبة النصر في النهائي، بركلات الترجيح.
وواصل الأهلي رحلته نحو حصد الألقاب مع مدربه ماتياس يايسله، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، فيما تمكن الهلال من التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الخلود بهدفين مقابل هدف.
واختتم النصر الموسم، بطلًا لدوري روشن السعودي، بعد غياب منذ 2018-2019، حيث فاز باللقب بعد وصوله إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، بينما حل الأهلي ثالثًا بـ81 نقطة.
وكان بمتناول النصر أن ينهي الموسم بثنائية، إلا أنه اكتفى بوصافة دوري أبطال آسيا 2، بعدما توج جامبا أوساكا الياباني باللقب.