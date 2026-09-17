خلل إداري في النصر و"لا هيبة لرئيس النادي" .. رد قاطع على تصريح سامي الجابر "بديل بوستيكوجلو في جدة"!

من ناحية أخرى، قال الإعلامي عايد الرشيدي، إن بوابة الفيفا تكشف الخلل الإداري بنادي النصر، وهذا ما كشف عنه خطاب الاتحاد الدولي، حول تفاصيل قضية إيمريك لابورت، بل ويطرح تساؤلات حول إدارة الصلاحيات والمراسلات الرسمية في النادي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، بمنع النصر من القيد، فيما يتعلق بشكوى من نادي مانشستر سيتي، بداعي عدم سداد الدفعات المستحقة في صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت، الذي رحل إلى أتلتيك بيلباو، حيث كان يفترض سداد مبلغ 9 ملايين يورو، في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025.

وأوضح الرشيدي، أنه بحسب ما أقر به النادي في ملف لابورت، فقد كانت المراسلات والوصول إلى بوابة الفيفا، مرتبطين بالبريد الإليكتروني لمدير الاحتراف ومسؤول TMS، السابق، عبد الله التركي، والذي استقال في سبتمبر 2025، وتم إلغاء بريده الإليكتروني، فيما لم يتم استلام مراسلات الفيفا المؤرخة في 2 و13 أكتوبر و21 نوفمبر من العام الماضي.

وتساءل الرشيدي بشأن عدم تحديث بيانات المسؤول المعين الجديد، بعد مغادرة مدير الاحتراف، فيما استشهد بالمادة 12 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي تفيد بأن انتهاء علاقة موظف لا ينبغي بأن يعني انتهاء الصلاحية المؤسسية، بل يفترض أن تتبعه عملية تسليم واعتماد بديل وتحديث بيانات الوصول وقنوات التواصل الرسمية، كما تساءل بشأن مسؤولية الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية عن ضمان انتقال الصلاحيات واستمرار المراسلات الرسمية مع الفيفا دون انقطاع.



